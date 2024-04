TS Lê Xuân Nghĩa “bật ngửa” với giá nhà: “Căn hộ mới đã lên tới 280 triệu/m2, dự án có giá 100-120 triệu/m2 là bình thường... mức giá này, bản thân tôi cũng không thể nào mua nổi"

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I/2024 của Công ty PropertyGuru Việt Nam, sau 6 năm, tốc độ tăng giá trung bình của chung cư ở Hà Nội lên đến 70%. Cụ thể, chung cư ở Hà Nội có giá trung bình 46 triệu đồng/m2, còn giá chung cư TP.HCM là 48 triệu đồng/m2. Trong khi đó, thời điểm đầu năm 2018, giá rao bán chung cư Hà Nội và TP.HCM mới chỉ là 27 và 31 triệu đồng/m2.

Dữ liệu từ PropertyGuru Việt Nam.

Còn theo báo cáo quý I/2024 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), đối với phân khúc nhà ở, nguồn cung quý I/2024 đạt 20.541 sản phẩm, trong đó có 4.300 sản phẩm mới hoàn toàn, còn lại là hàng tồn của các giai đoạn mở bán trước đó. Nhiều dự án bất động sản đồng loạt khởi công, với quy mô hàng chục nghìn ha, đến hàng tỷ USD, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng đã bắt đầu rục rịch với kế hoạch "bung hàng".



Về giao dịch, trong quý ghi nhận có 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý IV/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý IV/2023 và 19% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án căn hộ chung cư có giá dưới 50 triệu đồng/m2 gần như "ra là hết", trong khi các dự án căn hộ chung cư ở phân khúc hạng sang có độ hấp thu chậm hơn.

Theo thống kê của CBRE, tại Hà Nội phần lớn nguồn cung mới tiếp tục ở phân khúc cao cấp đã đẩy giá bán sơ cấp chung cư Hà Nội lên cao. Giá bán sơ cấp trung bình tại Hà Nội hiện đạt 56 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tăng 5% theo quý và 19% theo năm.

Đặc biệt, giá bán tại thị trường thứ cấp của chung cư Hà Nội quý I ghi nhận mức tăng giá theo năm cao nhất từ trước tới nay, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt trung bình hơn 36 triệu đồng/m2. Mức tăng trưởng mạnh ghi nhận ở hầu khắp các quận ở Hà Nội và tập trung ở các quận phía Tây nơi nguồn cung hiện hữu dồi dào và dân cư đông đúc.

Còn theo Cushman & Wakefield, giá bán chung cư, giai đoạn 2014 - 2023, giá căn hộ tại Hà Nội đã tăng trưởng 109%, bình quân 9%/năm. Còn tại TP. HCM giá căn hộ đã tăng 158%, trung bình 11%/năm.

“Giá sơ cấp trung bình liên tục tăng suốt 10 năm qua bất chấp biến động thị trường”, đơn vị này nhấn mạnh.

Có thể thấy, trong thời gian qua giá chung cư liên tục tăng mạnh khiến nhiều người khó có thể sở hữu nhà. Theo báo cáo mới nhất của Numbeo.com (một website chuyên thống kê về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia trên thế giới thông qua các cuộc khảo sát) cho thấy, giá nhà trung bình tại Việt Nam năm 2024 gấp gần 24 lần thu nhập trung bình một năm của hộ gia đình.

TS Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, tốc độ tăng giá nhà quá kinh khủng. Ông Nghĩa thừa nhận giá nhà quá cao khiến người dân khó sở hữu được nhà: “Hiện nay có những dự án chung cư mới giá đã lên tới 280 triệu/m2, dự án có giá 100-120 triệu/m2 là bình thường. Mức giá này, bản thân tôi cũng không thể nào mua nổi!".

Ông Nghĩa cho rằng, thực trạng này là một bước lùi về chiến lược xử lý thị trường bất động sản, về nhà ở. Ông cũng lo ngại với tình hình thị trường bây giờ sẽ xảy ra "bong bóng" như phân khúc đất nền cách đây vài năm.

Theo đó, ông Nghĩa cho rằng, nên thiết kế 1 gói hỗ trợ mới và phải làm thật bài bản. Qua tham khảo một số nước phổ cập về chiến lực tài chính nhà ở thực hiện thông qua ngân hàng như Việt Nam, ông Nghĩa cho biết, ở Singapore lãi suất phải do Chính phủ đề ra, kỳ hạn cực kỳ hấp dẫn từ 30 – 36 năm, lãi suất người mua phải trả 2%/năm, còn phần lãi chênh do Chính phủ tài trợ. Trong khi đó, Việt Nam lại làm ngược lại, lãi suất chỉ được hỗ trợ 3 năm, hết niên hạn lãi suất thả nổi rất cao, thời gian cho vay lại quá ngắn. Điều này, là một cản trở lớn đối với người nghèo muốn mua nhà.

Trước thực trạng giá nhà tăng cao thời gian qua, mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch, môi giới, đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.