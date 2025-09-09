Giá nhà thuê tiếp tục tăng cao theo giá mua bán

Gánh nặng người thuê nhà

Tháng 4/2025, anh Trần Ngọc Nam (quê Hải Phòng) thuê căn hộ 65 m2 tại khu chung cư ở quận Nam Từ Liêm với giá 12 triệu đồng/tháng, hợp đồng thuê có thời hạn 6 tháng. Ngoài tiền nhà, anh Nam còn phải đóng phí dịch vụ 18.000 đồng/m2.

Đến tháng 9/2025, hợp đồng thuê nhà của anh Nam hết hạn, chủ nhà yêu cầu tăng giá thuê lên 14 triệu đồng/tháng với lý do giá nhà đã tăng cao và nhiều người đang muốn thuê lại căn hộ này với giá cao hơn giá anh của Nam. "Giá thuê nhà hiện nay chiếm 50% thu nhập của tôi, giá cứ tăng thế này tôi khó sống ở Hà Nội", anh Nam nói.

Những căn hộ có diện tích nhỏ hơn dạng chung cư mini cũng có giá thuê tăng liên tục. Vợ chồng chị Minh Hoa, nhân viên văn phòng ở Hà Nội đang gấp rút tìm thuê chỗ ở mới sau khi kết hôn. Gần một tuần liền tham khảo thông tin trên các hội nhóm, cả hai vẫn chưa tìm được phòng trọ phù hợp với khả năng tài chính.

“Sau khi cưới, tôi muốn thuê một phòng trọ giá cả hợp lý. Tuy nhiên, nhiều phòng dạng studio ở khu vực Chùa Láng hay Cầu Giấy hiện có giá thuê từ 4 - 7 triệu đồng/tháng. Tôi cũng đã đi xem các căn hộ có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách nhưng giá thuê vẫn ở mức trên 5 triệu đồng. Với thu nhập trung bình, vợ chồng tôi rất khó xoay xở để vừa trả tiền phòng, vừa lo chi phí sinh hoạt”, chị Hoa chia sẻ.

Căn hộ cho thuê tăng theo giá bán chung cư.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, mặt bằng giá căn hộ cho thuê tại Hà Nội đang ở mức cao. Tại đường Dương Quảng Hàm (phường Nghĩa Đô), một căn hộ gồm 1 phòng ngủ và 1 phòng khách, diện tích khoảng 40m2, được cho thuê với giá 6,5 triệu đồng/tháng. Tại đường Phạm Văn Đồng (phường Phú Diễn), căn tương tự đang có giá thuê khoảng 5,6 triệu đồng/tháng.

Khu vực Khương Đình ghi nhận căn studio rộng 20m2 được cho thuê với giá 4,5 triệu đồng/tháng. Một căn tương tự ở Khương Hạ có giá 5,6 triệu đồng/tháng. Tại Lê Thanh Nghị căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng khách đang được cho thuê với giá hơn 6 triệu đồng/tháng.

Những căn hộ có trang bị đầy đủ tiện nghi và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy thường có giá thuê dao động từ 4 - 6,5 triệu đồng/tháng.

Không chỉ tác động đến giá thuê nhà ở, giá mặt bằng thương mại cho thuê tại nhiều khu đông dân cư tại các quận trung tâm cũng có dấu hiệu nhích lên.

Vì sao giá nhà thuê tăng nhanh?

Nhìn nhận về thực tế giá thuê căn hộ leo thang, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam lý giải, mặt bằng giá căn hộ chung cư liên tục tăng cao và thiết lập mức mới khiến giá thuê căn hộ cũng tăng theo, với mức tăng trung bình từ 10% đến 20% trong năm 2024.

Khu vực trung tâm thành phố gần như vắng bóng các căn hộ chung cư có giá thuê dưới 10 triệu đồng/tháng. Giá thuê căn hộ một phòng ngủ phổ biến 10 - 15 triệu đồng/tháng, 2 phòng ngủ 15-20 triệu đồng/tháng.

Tại khu vực vùng ven, giá thuê căn hộ trung bình khoảng 6,5 - 15 triệu đồng/tháng, tăng từ mức phổ biến 3 - 8 triệu đồng/tháng trong vòng chưa đầy 5 năm.

Theo ông Đính, khi giá căn hộ không ngừng leo thang, chủ nhà thường nâng giá thuê nhằm đảm bảo lợi nhuận và cân bằng dòng tiền đầu tư trong khi tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ ngày càng thấp do giá thuê không theo kịp mức tăng giá nhà.

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam cũng cho biết, giá thuê căn hộ tăng đến từ nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là nhu cầu thuê tăng và thứ hai là giá bán căn hộ ngày càng cao trên thị trường.

Chính bởi vậy mà các chủ nhà khi mua vào cao cũng sẽ cho thuê cao để cân bằng dòng tiền đầu tư cũng như đảm bảo lợi nhuận. Tuy nhiên, bà Miền nhấn mạnh, không thể phủ nhận một thực tế là tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê căn hộ đang không theo kịp mức tăng của giá nhà và có xu hướng ngày càng thấp.

Bà Miền dẫn chứng, hiện tốc độ tăng giá thuê chỉ bằng khoảng 1/2 giá nhà trong năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê căn hộ tại Việt Nam đang thấp hơn việc gửi tiết kiệm, chỉ dao động quanh mức dưới 4%, thậm chí có những dự án tỷ suất từ việc cho thuê là dưới 2%.

Ngoài ra, một lý do khác khiến giá nhà thuê tăng cao là việc người trẻ đang có tư duy và lối sống khác biệt, mới mẻ hơn khi họ đề cao sự linh hoạt trong việc lựa chọn nơi sống. Họ ưu tiên việc thuê nhà để dễ dàng thay đổi chỗ ở theo công việc hoặc người trẻ thay đổi chỗ ở vì lựa chọn phong cách sống mới, hoặc tiếp cận các khu vực có tiện ích tốt hơn.

Với người lao động, đặc biệt là người trẻ, có mức thu nhập trung bình và thấp, việc giá thuê căn hộ liên tục tăng cao khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại các đô thị lớn. Bởi lẽ chi phí thuê nhà đang chiếm tới 35 - 50% thu nhập của họ, chưa kể các chi phí khác khiến người trẻ gần như không có tích lũy.

Nhóm khách hàng này đã buộc phải giảm các tiêu chí trong việc thuê nhà như chấp nhận đi xa, chọn các dự án chất lượng thấp hơn để có chỗ ở tại các đô thị lớn.