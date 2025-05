Gia đình Vương phi Kate vừa chào đón thành viên mới

Cocker spaniel Orla, thú cưng cưng chiều của Thân vương William và Vương phi Kate, đã chính thức trở thành “mẹ bỉm sữa”.

Dù Cung điện chưa công bố chính thức, nhưng một nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun rằng cả Orla và đàn con đều khỏe mạnh. “Chúng tôi từng nghĩ nhà Wales sẽ không còn nghe tiếng bước chân bé xíu nữa – nhưng giờ thì tiếng chân lông xù của mấy chú cún đã thay thế điều đó”, nguồn tin hài hước chia sẻ.

Theo tiết lộ, ba đứa trẻ Hoàng gia – Hoàng tử George (11 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) đều vô cùng phấn khích trước đàn cún đáng yêu và hy vọng có thể giữ lại tất cả. Có vẻ như, biệt thự Anmer Hall ở Norfolk sẽ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết!

Orla không phải là một chú chó bình thường. Cô nàng này là món quà của James Middleton – em trai Vương phi Kate dành tặng chị gái vào năm 2020. James, một người yêu chó nổi tiếng (bio Instagram của anh mở đầu bằng emoji dấu chân chó 🐾), là người sở hữu cả một dòng spaniel danh giá và luôn coi việc nuôi dưỡng thú cưng là đam mê lớn.

Chỉ vài tháng sau khi Orla về nhà mới, gia đình Wales phải nói lời tạm biệt với Lupo – chú chó đen trung thành đã gắn bó suốt 9 năm. Lupo, cũng là món quà từ James, từng được tặng cho cặp đôi sau đám cưới. Theo hồi ký Meet Ella: The Dog Who Saved My Life xuất bản năm 2024, Orla đến với gia đình hoàng gia đúng vào giai đoạn khó khăn khi Thân vương William đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Falklands năm 2012.

Một người bạn tiết lộ với Mail on Sunday: “Họ đã vô cùng đau lòng khi Lupo qua đời – như bất kỳ người yêu chó nào. Họ đã đưa Orla về trước đó với hy vọng cô bé sẽ giúp Lupo vui vẻ và có thêm sức sống trong những ngày cuối đời”. Và giờ, Orla lại mang đến niềm vui lần nữa – bằng cả một đàn con dễ thương khiến cả nhà mê mẩn.

Orla không chỉ là thú cưng – cô còn là “gương mặt thương hiệu” trong các bức ảnh của gia đình Wales. Cô từng xuất hiện đầy thân thiết bên Công chúa Charlotte trong loạt ảnh sinh nhật năm 7 và 8 tuổi. Cái tên Orla mang ý nghĩa “Công chúa vàng” trong tiếng Celt – một cái tên thật sự phù hợp với nhân vật được cả gia đình yêu quý.

Trong chuyến thăm Duchy College tại Cornwall đầu năm 2024, Thân vương William còn tiết lộ một bí mật đời thường hiếm hoi: Orla thường được phép ngủ cùng vợ chồng anh trong phòng ngủ. Một sự chiều chuộng không kém gì… hoàng tử chính hiệu!

Gia đình hoàng gia nổi tiếng là những người yêu chó. Vương hậu Elizabeth II từng làm nên “huyền thoại corgi” với đàn cún đáng yêu luôn bên cạnh. Dù vậy, khác với Orla được “đặc quyền” lên giường, corgi của Nữ hoàng phải ngủ riêng vì… ngáy to. Dĩ nhiên, chúng cũng được chăm chút kỹ lưỡng với phòng riêng và giường mây nâng cao sang chảnh bậc nhất.

Dù không mang dòng máu hoàng gia, Orla và đàn con vẫn đang chiếm trọn spotlight trong trái tim của những người yêu động vật và cả mạng xã hội. Liệu cặp đôi Wales có mở “tuyển chọn” cho đàn cún con danh giá này hay sẽ giữ tất cả lại làm "hoàng thân quốc khuyển"? Chúng ta hãy chờ xem!