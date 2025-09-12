Gia đình phá vỡ "nỗi buồn thế kỷ" kéo dài 108 năm của dòng họ nhờ sự xuất hiện của một bé gái

Kết thúc chuỗi dài 108 năm, gia đình Sherman tại quận Montgomery, Texas, Mỹ vừa thông báo tin vui mừng: họ sẽ chào đón một bé gái vào tháng Ba tới. Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ, dòng họ này có thêm thành viên nữ.

Bé gái được mong chờ sẽ gia nhập gia đình cùng người anh trai 5 tuổi, Mekhai. Chia sẻ niềm hạnh phúc, cha mẹ của bé là lính cứu hỏa Michael Sherman Jr. cùng vợ, Joacquia Sherman đã tổ chức buổi tiệc tiết lộ giới tính với các thành viên thuộc mọi thế hệ gia đình vào Chủ nhật (7/9) vừa qua. "Tôi cảm thấy vinh dự khi chúng tôi là người mang đến bé gái cho dòng họ sau hơn 100 năm. Thật tuyệt vời," Michael Sherman Jr. nói.

Dòng họ Sherman hơn 100 năm mới có một thành viên nữ

Michael Sherman Sr., ông nội của bé gái sắp chào đời, cũng không giấu được sự phấn khích: "Đây như một sự kiện lịch sử vậy. Tôi có ba người con trai. Bố tôi có hai người con trai. Anh trai của bố tôi cũng có hai người con trai. Vì vậy, chúng tôi chỉ có con trai, con trai và con trai."

Gia đình nhắc lại, lần cuối cùng một bé gái mang họ Sherman chào đời là vào năm 1917 - cụ bà Orah Belle Sherman, bà cố của Michael Sherman Jr. Bà Orah Belle không chỉ nổi tiếng trong gia đình vì là bé gái cuối cùng sinh ra trước khi chuỗi kỷ lục bắt đầu mà còn là một nhân vật tiên phong tại Atlanta, nơi bà đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo phong trào dân quyền và để lại ảnh hưởng đáng kể. "Bà ấy là một người tiên phong ở Atlanta. Đúng vậy, bà đã đối mặt với phong trào dân quyền... Bà đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo dân quyền và tạo ra ảnh hưởng tại Atlanta," cụ bà Lydia Robertson, bà cố của đứa bé, nhớ lại.

Sự ra đời sắp tới của bé gái mới không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm hy vọng cho gia đình Sherman. Cụ bà Lydia Robertson đã thể hiện tình yêu thương của mình: "Tôi yêu cháu. Dù cháu chọn con đường nào, chúng tôi cũng sẽ ở bên cạnh cháu... Cháu sẽ luôn có sự hỗ trợ từ chúng tôi và tôi cầu nguyện cháu sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong cuộc sống và chọn lựa con đường phù hợp," cụ bà chia sẻ.

Dủ chưa chào đời nhưng bé gái đã được cả dòng họ chờ đón (Ảnh minh họa)

Bà Chantene Newman, bà ngoại của bé, cũng không giấu được cảm xúc của mình: "Cháu sẽ biết rằng mình đã tạo nên lịch sử trong gia đình Sherman."

Không chỉ dừng lại ở đó, gia đình Sherman đang có kế hoạch kiểm tra xem liệu chuỗi kỷ lục của họ có phá được kỷ lục Guinness hay không. Sự kiện này không chỉ là một phần của lịch sử gia đình mà còn có thể trở thành một phần của lịch sử thế giới.

Nguồn: FOX News