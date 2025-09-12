1 trẻ tử vong, 6 trẻ bị thương sau khi ô tô lao vào nhà trẻ

Cảnh sát khu vực York cho biết, 1 bé trai 18 tháng tuổi đã tử vong và 6 trẻ em khác bị thương khi một chiếc ô tô lao vào nhà trẻ First Roots Early Education Academy tại Richmond Hill, Ontario, Canada vào chiều ngày 10/9 (giờ địa phương).

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất được xác nhận đã qua đời tại bệnh viện. Trong số các em bị thương, một em đang điều trị với chấn thương nghiêm trọng, những em còn lại cùng 3 nhân viên nhà trẻ đều trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng. Các trẻ bị thương có độ tuổi từ 18 tháng đến 3 tuổi.

Cảnh sát cho biết 1 trẻ đã thiệt mạng và 6 trẻ cùng 3 người lớn bị thương sau khi một chiếc xe lao vào một nhà trẻ ở Richmond Hill. (Ảnh: CBC News)

Theo cảnh sát, tài xế là một người đàn ông ngoài 70 tuổi đã bị bắt ngay tại hiện trường. Đến sáng ngày 11/9, ông này đã bị buộc tội "thực hiện hành vi nguy hiểm gây tử vong" và "thực hiện hành vi nguy hiểm gây thương tích cơ thể".

Cảnh sát khẳng định vụ việc không phải là hành động cố ý. Phát biểu trước báo giới, cảnh sát Kevin Nebrija cho biết: "Chúng tôi vẫn đang xác định trình tự sự việc, nhưng hiện tại có đủ thông tin để loại trừ yếu tố cố ý".

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều, khi nhà trẻ vẫn đang hoạt động với 96 trẻ có mặt tại nhiều phòng trong tòa nhà. Chiếc ô tô được cho là đang đỗ ở bãi xe phía trước, sau đó bất ngờ lao thẳng qua cửa kính vào bên trong.

Cư dân Richmond Hill đã mang hoa và thú nhồi bông đến để bày tỏ lòng thương tiếc sau sự cố đau lòng. (Ảnh: Meagan Fitzpatrick/CBC)

"Như bạn có thể tưởng tượng, đây là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn", Nebrija nói. "Chúng tôi hiểu rằng đây là một cú sốc rất lớn mà các bậc phụ huynh phải đối mặt".

Cảnh sát đã nhanh chóng thống kê toàn bộ trẻ em và thông báo cho tất cả phụ huynh. Các điều tra viên đang làm việc tại hiện trường để thu thập chứng cứ và xác định chính xác diễn biến vụ việc.

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Cảnh sát trưởng khu vực York Jim MacSween viết:

"Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các em nhỏ, nhân viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố đau thương này. Không gia đình nào đáng phải gánh chịu một thảm kịch như thế này".