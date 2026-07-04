Ghi nhận tại quán cà phê ở Ecopark sau vụ khách phản ánh phát hiện thiết bị nghi quay lén trong nhà vệ sinh

Trên mạng xã hội, bài đăng của một khách hàng phản ánh việc phát hiện thiết bị nghi là camera quay lén trong nhà vệ sinh tại một cửa hàng cà phê ở Ecopark đang thu hút sự chú ý.

Sáng 2/7, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một tài khoản cá nhân phản ánh việc phát hiện một thiết bị nghi là camera quay lén trong nhà vệ sinh của một cửa hàng cà phê thuộc thương hiệu quốc tế nổi tiếng tại khu đô thị Ecopark.

Theo nội dung được chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra vào chiều 14/6, khi hai vợ chồng chủ tài khoản ghé cửa hàng sử dụng dịch vụ. Sau khi gọi đồ uống, người chồng vào nhà vệ sinh và trong lúc sử dụng đã phát hiện một thiết bị lạ gắn trên máy xịt thơm của hãng Initial. Theo người này, các sản phẩm của Initial thông thường không có chi tiết màu đen như bộ phận xuất hiện trên thiết bị tại cửa hàng, nên anh nảy sinh nghi ngờ.

Người đăng bài cho biết do thường xuyên đi công tác nên có thói quen quan sát kỹ không gian tại các nhà vệ sinh công cộng và khách sạn. Khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh, đồng thời nhắn tin thông báo cho vợ. Sau khi ra ngoài, anh có trao đổi với một khách nam đang ngồi gần đó nhưng không nhận được phản hồi đáng chú ý. Sau đó, hai vợ chồng phản ánh sự việc với nhân viên cửa hàng. Theo chia sẻ, nhân viên tỏ ra bất ngờ, nhanh chóng lấy thang và tháo thiết bị mà khách hàng cho là có dấu hiệu nghi vấn xuống để kiểm tra.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người từng sử dụng dịch vụ tại cửa hàng này.

Sáng 3/7, chúng tôi có mặt tại cửa hàng đang được nhắc đến trong vụ việc. Theo ghi nhận thực tế, lượng khách đến quán vẫn khá đông. Hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, nhiều khách hàng đến làm việc, gặp gỡ đối tác và sử dụng dịch vụ như thường lệ.

Video: Ghi nhận tình hình tại quán cà phê ở Ecopark sau vụ khách phản ánh phát hiện thiết bị nghi quay lén trong nhà vệ sinh

Theo ghi nhận thực tế sáng 3/7, lượng khách đến quán vẫn khá đông

Hoạt động kinh doanh ở đây vẫn diễn ra bình thường

Trước đó, trong bài đăng, chủ tài khoản cho biết gia đình mong muốn cửa hàng chủ động trình báo cơ quan chức năng để vụ việc được xác minh, vừa đảm bảo khách quan, vừa hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, theo lời kể của người này, sau khi chờ đợi nhưng không thấy cửa hàng thực hiện việc trình báo, hai vợ chồng đã trực tiếp gọi đến số khẩn cấp 113. Sau đó, họ cùng đại diện cửa hàng đến cơ quan công an địa phương để làm việc theo hướng dẫn.

Hình ảnh trong nhà vệ sinh của quán ngày 3/7

Theo chia sẻ của chủ tài khoản, trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh ban đầu. Tuy nhiên, việc xác định nguồn gốc và người lắp đặt thiết bị gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, tại thời điểm đó cũng chưa có căn cứ xác định dữ liệu từ thiết bị (nếu có) đã bị phát tán, nên chưa đủ cơ sở để xử lý theo mong muốn của gia đình.

Người đăng bài cho biết điều khiến gia đình băn khoăn là sau khoảng 20 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, họ vẫn chưa nhận được thông tin cập nhật từ phía thương hiệu cà phê về quá trình xử lý. Vì vậy, người này quyết định chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội với mục đích cảnh báo cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, nâng cao cảnh giác khi sử dụng nhà vệ sinh hoặc phòng thay đồ tại các địa điểm công cộng.

Đáng chú ý, chủ tài khoản cũng cho rằng những khách hàng từng sử dụng nhà vệ sinh của cửa hàng trong khoảng thời gian từ 14h đến 15h ngày 14/6 có thể bị ảnh hưởng nếu thiết bị thực sự là camera quay lén. "Đây là lời cảnh báo để mọi người cẩn trọng hơn, bởi nếu sự việc đúng như những gì tôi chứng kiến thì thực sự rất đáng lo ngại", người này chia sẻ.

Đại diện cửa hàng cho biết đã tiếp nhận phản ánh từ khách hàng và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an nhằm đảm bảo quá trình xác minh được thực hiện khách quan, minh bạch.

Hiện chủ tài khoản đã xóa bài đăng gốc nhằm hạn chế những tranh cãi và bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Về phía cửa hàng, đại diện đơn vị cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh vụ việc và đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.

Trong khi chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 3/7, hoạt động tại cửa hàng vẫn diễn ra ổn định, không ghi nhận dấu hiệu gián đoạn trong hoạt động kinh doanh.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự quan tâm và mong muốn vụ việc sớm được làm rõ để tránh những thông tin suy diễn hoặc đồn đoán. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng các cơ sở kinh doanh dịch vụ cần tăng cường kiểm tra định kỳ tại những khu vực nhạy cảm như nhà vệ sinh nhằm đảm bảo an toàn và quyền riêng tư cho khách hàng. Nhiều người cũng mong phía thương hiệu sớm có thông tin chính thức về quá trình phối hợp xử lý vụ việc khi có kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.