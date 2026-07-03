Giá chỉ 20.000 đồng mỗi tấm, dịch vụ "studio chụp ảnh" khiến ven sông Thủ Thiêm đông nghẹt mỗi tối

Thay vì chỉ đi dạo hóng gió như trước, nhiều bạn trẻ sẵn sàng xếp hàng chờ đến lượt để có được những khung hình thành phố lên đèn rực rỡ sau lưng.

Thực tế, khu vực ven sông phía Thủ Thiêm từ lâu đã là một trong những điểm ngắm toàn cảnh trung tâm TP.HCM quen thuộc với người dân và du khách. Từ đây có thể nhìn trọn đường chân trời của phường Bến Nghé với hàng loạt tòa nhà cao tầng, đặc biệt trở nên nổi bật khi thành phố lên đèn. Tuy nhiên, nếu trước đây mọi người chủ yếu tự chụp bằng điện thoại hoặc máy ảnh cá nhân, thì thời gian gần đây, sự phát triển của dịch vụ chụp ảnh lấy liền đã khiến nơi này bước sang một vai trò hoàn toàn khác.

Từ ven sông Thủ Thiêm, có thể nhìn trọn đường chân trời của phường Bến Nghé với hàng loạt tòa nhà cao tầng, đặc biệt trở nên nổi bật khi thành phố lên đèn.

Khoảng sau 20h, khi hệ thống đèn của khu trung tâm đồng loạt bật sáng, bờ sông cũng bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất. Tiếng các thợ ảnh liên tục hướng dẫn khách tạo dáng, tiếng màn trập vang lên không ngớt xen lẫn dòng người đứng chờ khiến cả khu vực trở nên sôi động hơn hẳn so với trước đây. Dọc tuyến ven sông, hàng chục điểm chụp được thiết lập sẵn với máy ảnh chuyên dụng, chân máy, đèn LED, softbox và nhiều thiết bị hỗ trợ ánh sáng, tạo cảm giác như một phim trường ngoài trời.

Khoảng sau 20h, khi hệ thống đèn của khu trung tâm đồng loạt bật sáng, bờ sông cũng bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất

Điều khiến những bức hình nhanh chóng thu hút sự chú ý nằm ở góc máy hướng thẳng sang các tòa cao ốc san sát tạo nên đường chân trời hiện đại, kết hợp cùng ánh đèn phản chiếu trên mặt sông khi đêm xuống.

Sự phát triển của dịch vụ này đến từ mô hình chụp nhanh, lấy ảnh ngay. Với mức giá khoảng 20.000 đồng cho mỗi tấm, khách hàng gần như không cần chuẩn bị gì ngoài việc chọn góc chụp mong muốn. Các thợ ảnh sẽ hướng dẫn cách đứng, tạo dáng, căn góc sao cho nổi bật nhất với phông nền là đường chân trời của trung tâm thành phố. Sau vài lần bấm máy, ảnh được chỉnh màu ngay trên máy tính bảng rồi gửi trực tiếp về điện thoại chỉ sau ít phút. Mức giá không quá cao cùng sự tiện lợi khiến nhiều người lựa chọn dịch vụ thay vì tự chụp bằng điện thoại.

Với mức giá khoảng 20.000 đồng cho mỗi tấm, khách hàng gần như không cần chuẩn bị gì ngoài việc chọn góc chụp mong muốn.

Có người ghé sau giờ làm để lưu lại vài bức ảnh cùng thành phố về đêm, trong khi nhiều cặp đôi, nhóm bạn hay gia đình cũng tranh thủ đến vào cuối tuần. Không chỉ giới trẻ, nhiều khách du lịch tại TP.HCM cũng tìm đến để trải nghiệm.

Ở những khung giờ đẹp, đặc biệt khi ánh đèn thành phố rực sáng nhất, không ít người sẵn sàng chờ hàng chục phút chỉ để có được vị trí sát lan can, nơi được cho là cho góc nhìn đẹp nhất.

Thực tế, khu vực đang thu hút đông người hiện nay chỉ là một phần của Công viên bờ sông Sài Gòn, không gian công cộng ven sông được đầu tư với nhiều hạng mục như quảng trường, bến Waterbus, quán cà phê, xe ẩm thực, khu vui chơi và các hoạt động giải trí ngoài trời. Nơi đây vốn là điểm đến quen thuộc để người dân tản bộ, tập thể dục và ngắm cảnh suốt nhiều năm qua.

Không chỉ giới trẻ, nhiều khách du lịch tại TP.HCM cũng tìm đến để trải nghiệm dịch vụ này

Giờ đây, khu vực ven sông hướng về trung tâm thành p đang dần khoác lên một diện mạo mới mỗi khi đêm xuống. Sự xuất hiện của các "studio ngoài trời" không chỉ tạo nên một điểm check-in mới được yêu thích mà còn cho thấy cách những không gian công cộng quen thuộc có thể được "làm mới" nhờ nhu cầu trải nghiệm và sức lan tỏa của mạng xã hội.