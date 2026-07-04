Đến "bãi biển thủy tinh" nổi tiếng nước Nga du lịch, nam ca sĩ Việt bị người dân nhắc nhở khi lấy đá về làm kỷ niệm

Đoan Trường cho biết khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc hoàng hôn buông xuống, khi những viên sỏi thủy tinh đủ màu ánh lên lấp lánh như ngọc trên bãi biển, nên anh muốn lấy một ít làm kỷ niệm.

Nam ca sĩ, blogger du lịch Đoan Trường vừa có chuyến đi Nga giữa tháng 6, đến thành phố cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông. Để tới nơi, anh trải qua hành trình hơn 16 tiếng với ba chặng bay nối chuyến qua bốn sân bay.

Đoan Trường cho biết, điểm đến để lại ấn tượng mạnh nhất là "bãi biển thủy tinh" (Glass Beach) bên vịnh Ussuri, cách trung tâm Vladivostok khoảng 30 phút di chuyển.

Theo anh, bờ biển được phủ kín bởi hàng triệu mảnh thủy tinh nhiều màu, nhẵn bóng, lấp lánh dưới nắng, nằm giữa khung cảnh bờ đá gồ ghề và cát đen núi lửa. Nơi này được nhiều tạp chí du lịch xếp vào hàng những bãi biển thủy tinh đẹp nhất thế giới, theo Ngôi Sao.

Ca sĩ Đoan Trường đến thăm bãi biển thủy tinh tại Nga

Ca sĩ Đoan Trường sau đó quyết định nhặt một túi nhỏ để mang về làm kỷ niệm. Tuy nhiên, anh lập tức bị hướng dẫn viên và tài xế người Nga nhắc nhở khi nhặt đá trên bãi biển.

"Tài xế và hướng dẫn viên người Nga đã nhắc tôi cất những viên đá lại. Họ nói nếu ai cũng mang đá về thì vài chục năm nữa bãi biển có thể sẽ biến mất", nam ca sĩ kể.

Theo nam ca sĩ, trong suốt thời gian tham quan, anh không nhìn thấy bất kỳ biển báo nào cấm nhặt đá, nên mới định lấy một số viên làm kỷ niệm. Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng việc giữ gìn thắng cảnh này phụ thuộc vào ý thức của mỗi du khách.

Sau khi chia sẻ trải nghiệm, câu chuyện của nam ca sĩ cũng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng không nên mang bất cứ viên đá nào khỏi bãi biển để góp phần bảo tồn cảnh quan. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng những viên đá này vốn được hình thành từ rác thải do con người tạo ra từ nhiều thập kỷ trước.

Đoan Trường định nhặt túi nhỏ đá thủy tinh về làm kỷ niệm nhưng bị người dân Nga nhắc nhở

Dù vậy, Đoan Trường cho biết điều quan trọng với anh không phải là vài viên đá mang về, mà là khoảnh khắc đứng giữa bãi biển lúc hoàng hôn, ngắm hàng triệu viên sỏi thủy tinh lấp lánh như những viên ngọc quý.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí , nam ca sĩ cho biết để đến Vladivostok, đoàn của anh phải bay từ TPHCM đến Quảng Châu (Trung Quốc), nối chuyến sang Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) rồi mới tiếp tục hành trình sang Nga.

Đoàn của ca sĩ Đoan Trường gồm 24 du khách Việt Nam. Dù tất cả đều đã có visa Nga, khi nhập cảnh vẫn có 18 người bị giữ hộ chiếu để kiểm tra bổ sung các giấy tờ như lịch trình tham quan, khách sạn lưu trú, bảo hiểm du lịch, vé máy bay và thông tin đơn vị lữ hành phía Nga.

"Bãi biển thủy tinh" được xem là một trong những điểm đến độc đáo nhất tại thành phố Vladivostok, Nga

Được biết, "bãi biển thủy tinh" nằm ở ngoại ô thành phố Vladivostok. Điều đặc biệt của khu thắng cảnh này lại là vẻ đẹp bắt nguồn từ rác thải. Trước đây, khu vực này là nơi tập kết lượng lớn chai rượu, bia cùng đồ sành sứ bị vứt bỏ từ các nhà máy thủy tinh, gốm sứ địa phương. Qua nhiều thập kỷ, sóng biển mài nhẵn các mảnh vỡ, biến chúng thành những viên 'cuội thủy tinh' đủ sắc màu.

Glass Beach từng bị cấm lui tới vì ô nhiễm và nguy hiểm, bãi biển nay được bảo vệ và trở thành điểm tham quan hút khách, dù giới chuyên môn cảnh báo lớp thủy tinh có thể biến mất trong vài thập kỷ tới do tiếp tục bị sóng bào mòn.

Theo nhiều du khách, bãi biển đẹp nhất vào mùa hè khi ánh nắng chiếu xuyên qua các viên đá tạo nên hiệu ứng lung linh như pha lê. Mùa đông, nền tuyết trắng càng làm nổi bật những viên sỏi nhiều màu, tạo nên khung cảnh tương phản độc đáo.