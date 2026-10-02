Ghi Hình Kép trên iPhone 18 Pro/Pro Max biến một máy thành hai góc quay

Ghi Hình Kép cho phép iPhone 18 Pro quay cùng lúc bằng camera trước và sau, gói cả món ăn lẫn biểu cảm người quay vào một video.

Một tô phở bốc khói, đôi đũa vừa gắp sợi bánh và gương mặt người quay đang háo hức thử miếng đầu tiên là khung hình quen thuộc của các vlog ẩm thực. Để có cả hai góc này, nhiều người từng phải dùng hai máy hoặc cài ứng dụng bên thứ ba. Trên iPhone 18 Pro , việc đó nằm sẵn trong ứng dụng Camera với tính năng Ghi Hình Kép.

Quay video bằng iPhone đặt trên chân máy khi ghi hình ngoài trời. Ảnh: Apple

Ghi Hình Kép là gì và iPhone 18 Pro quay được ở chất lượng nào?

Trên trang giới thiệu tại Việt Nam, Apple mô tả Ghi Hình Kép là khả năng quay video phía trước và phía sau cùng lúc, để người dùng ghi lại bản thân và thế giới xung quanh. Trang thông số ghi rõ tính năng này hỗ trợ lên đến 4K Dolby Vision ở tốc độ 30 fps, áp dụng cho cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 ProMax .

Camera trước của máy là loại 18MP Center Stage, khẩu độ ƒ/1,9, hỗ trợ quay video cực ổn định, giúp khung hình gương mặt ổn định hơn khi cầm máy bằng tay. Phía sau, hệ thống camera 48MP lo phần món ăn, quầy hàng hay khung cảnh quán xá. Máy còn có bốn micrô chuẩn phòng thu và tính năng giảm tiếng gió, hữu ích khi quay ở chợ đêm hay vỉa hè.

Các bước bật Ghi Hình Kép ngay trong ứng dụng Camera của iPhone

Theo hướng dẫn sử dụng iPhone của Apple bằng tiếng Việt, người dùng mở ứng dụng Camera, chọn chế độ Video, chạm vào nút Điều khiển camera ở phía trên màn hình rồi chọn nút Chụp kép. Sau đó, chạm vào màn hình để hiện nút Ghi và bấm nút này để bắt đầu quay. Muốn quay lại video thường, chỉ cần chạm vào biểu tượng Ghi Hình Kép một lần nữa để tắt.

Khi đang quay, một cửa sổ nhỏ ở góc trên bên trái hiển thị hình ảnh từ camera trước, phần còn lại của khung hình là nội dung từ camera sau. Theo bài hướng dẫn của trang MacRumors, người quay có thể kéo cửa sổ nhỏ này sang vị trí khác nếu nó che mất chi tiết quan trọng, và toàn bộ được lưu chung trong một tệp video.

Ứng dụng Camera trên iPhone với các điều khiển quay chụp hiển thị trên màn hình. Ảnh: Apple

Dùng Ghi Hình Kép cho vlog ẩm thực sao cho khung hình gọn gàng

Với vlog ăn uống, cách dễ làm nhất là cố định máy trên chân đế hoặc giá kẹp, để camera sau hướng vào bàn ăn còn camera trước nhìn về phía người quay. MacRumors cho biết trên các mẫu Pro, người dùng có thể chuyển giữa camera chính, góc siêu rộng và tele mà không phải dừng quay, nên có thể lùi ra toàn cảnh quán rồi cận vào tô phở trong cùng một đoạn.

Ghi Hình Kép cũng phù hợp với video review sản phẩm, quay phản ứng khi xem một màn trình diễn, hay video hướng dẫn nấu ăn tại nhà. Vì tất cả nằm trong một tệp, người làm nội dung có thể đăng ngay lên mạng xã hội mà không cần ghép hai đoạn phim. Riêng iPhone Duo hiện chưa mở bán tại Việt Nam, nên người quan tâm sẽ cần chờ thêm trải nghiệm thực tế với mẫu máy gập này.

Vài giới hạn của Ghi Hình Kép người làm vlog nên biết trước

Theo MacRumors, tính năng này cho chọn 1080p hoặc 4K ở 24 hoặc 30 fps, đồng nghĩa người cần quay chậm hay quay 60 fps cho cảnh chuyển động nhanh sẽ phải dùng chế độ Video thông thường. Bố cục cũng chỉ có một kiểu, camera sau chiếm phần lớn khung hình còn camera trước nằm trong ô nhỏ, và vị trí ô nhỏ khi đã kéo sẽ được ghi luôn vào video thành phẩm. Apple cũng lưu ý tính năng quay video không khả dụng khi đang có cuộc gọi điện thoại hoặc FaceTime.

iPhone 18 Pro màu Đỏ Burgundy với cụm camera sau và màn hình phía trước. Ảnh: Apple

Tại thời điểm viết bài (01/10/2026), iPhone 18 Pro có giá từ 38.990.000 đồng và iPhone 18 Pro Max từ 41.990.000 đồng cho bản 256GB, cùng các tùy chọn 512GB, 1TB và 2TB.

Người muốn bắt đầu làm vlog với chiếc máy mới cũng có thể chia nhỏ khoản chi ban đầu. Bạn có thể mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng tại Thế Giới Di Động với nhiều ưu đãi như trả chậm 0%, hỗ trợ thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu đồng, tặng phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng cho đơn hàng từ 500.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận hoàn đến 800.000 đồng khi mở thẻ tín dụng VPBank MWG. Một số ưu đãi có điều kiện áp dụng riêng và có thể không được cộng dồn, vì vậy người mua nên kiểm tra thông tin trực tiếp trên website thegioididong.com hoặc tại cửa hàng trước khi quyết định.