Georgina Rodriguez, hôn thê của Cristiano Ronaldo, là ai?

Kể từ khi Cristiano Ronaldo gia nhập CLB Al-Nassr, Georgina Rodriguez cùng các con cũng "theo chân" anh sang Ả Rập Xê Út. Gia đình họ đặt chân tới quốc gia vùng Vịnh vào cuối năm 2022, sau khi CR7 và Manchester United quyết định "đường ai nấy đi" tại Old Trafford. Và đến ngày 11/8/2025, cặp đôi làm dân mạng "bùng nổ" khi chính thức thông báo đã đính hôn.

Georgina Rodriguez là ai?

Georgina Rodriguez lớn lên ở Jaca - một thành phố yên bình thuộc tỉnh Huesca, đông bắc Tây Ban Nha, nằm gần dãy núi Pyrenees. Cô mang trong mình hai dòng máu khi mẹ là người Tây Ban Nha và cha - Jorge Rodriguez - là người Argentina.

Từng học khiêu vũ, Georgina chuyển hướng sang nghề người mẫu sau thời gian học tiếng Anh tại London. Nhưng phía sau ánh hào quang, cô từng trải qua tuổi thơ không êm ả: theo tờ The Sun, cha cô từng bị kết án 10 năm tù vì buôn bán cocaine.

Người đẹp 31 tuổi lần đầu bị bắt gặp hẹn hò cùng Cristiano Ronaldo - khi đó là ngôi sao Real Madrid - vào cuối năm 2016. Cô kể lại, lần đầu gặp nhau là tại cửa hàng Gucci nơi mình làm công việc bán hàng, và đó là "tình yêu sét đánh". Vài ngày sau, họ tình cờ gặp lại tại một sự kiện thời trang, lần này là cơ hội để cả hai trò chuyện thoải mái hơn.

Tin đồn tình cảm nổ ra khi cặp đôi bị bắt gặp tay trong tay ở Disneyland Paris vào tháng 11/2016. Mặc dù cả hai cố gắng cải trang, tạp chí Chi (Ý) vẫn nhanh chóng nhận ra CR7 khi anh công khai âu yếm Georgina.

Ngày 12/11/2017, Georgina sinh con gái Alana Martina. Ronaldo hạnh phúc khoe ảnh trên Instagram: "Cả Geo và Alana đều khỏe mạnh, chúng tôi vô cùng hạnh phúc!". Hơn hai năm sau, cả hai phải lên tiếng phủ nhận tin đồn bí mật kết hôn ở Maroc.

Georgina và Ronaldo gặp nhau thế nào?

Trước khi quen Ronaldo, Georgina làm việc tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Người ta cho rằng cô lọt vào mắt xanh của CR7 khi xuất hiện tại khu VIP trong một sự kiện của Dolce & Gabbana - và từ đó, câu chuyện tình giữa họ chính thức bắt đầu.

Ronaldo và Georgina đã hẹn hò bao lâu?

Sau khi Ronaldo bị bắt gặp thân mật với người mẫu thể hình Cassandre Davis vào tháng 8/2016, vài tháng sau, tin đồn Georgina "thế chỗ" bắt đầu rộ lên. Cặp đôi công khai tình cảm từ giữa tháng 11/2016 và kể từ đó luôn đồng hành cùng nhau ở cả những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn khó khăn.

Ngày 11/8/2025, sau gần 9 năm bên nhau, Georgina khoe chiếc nhẫn đính hôn kim cương "khủng" trên Instagram kèm lời nhắn: "Vâng, em đồng ý. Trong cuộc sống này và suốt cả cuộc đời em".

Ronaldo có bao nhiêu con?

CR7 hiện là cha của 5 đứa trẻ - 2 con chung với Georgina và 3 con từ hai người khác.

Con trai cả Cristiano Ronaldo Jr. sinh ngày 17/6/2010 tại Mỹ, hiện 15 tuổi, được gọi thân mật là Cristianinho ("cậu bé Cristiano"). Cậu bé nối nghiệp cha, từng tập luyện tại học viện của Real Madrid, Juventus, Manchester United và hiện khoác áo U15 Al-Nassr, đồng thời đã ghi bàn cho đội U15 Bồ Đào Nha.

Ngày 8/6/2017, Ronaldo chào đón cặp song sinh Eva và Matteo - cũng sinh tại Mỹ nhờ mang thai hộ. Một tháng sau, CR7 xác nhận Georgina mang thai Alana Martina. Bé chào đời vào ngày 12/11/2017, trở thành công chúa đầu lòng của cặp đôi.

Đến tháng 10/2021, Ronaldo và Georgina thông báo sắp đón thêm một cặp song sinh. Nhưng bi kịch ập đến vào ngày 18/4/2022 khi bé trai không qua khỏi ngay sau khi chào đời. "Đó là nỗi đau lớn nhất mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng phải trải qua. Chỉ có sự ra đời của con gái song sinh mới giúp chúng tôi có thêm hy vọng và sức mạnh để bước tiếp", cả hai chia sẻ.