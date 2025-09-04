Gen Z chọn trường nghề: Lựa chọn chiến lược, có tính toán rõ ràng

Từ 25,2 điểm khối C14 đến tân sinh viên ngành Truyền thông

Nguyễn Chí Nguyên (THCS - THPT Bình Long) là một trường hợp gây bất ngờ. Với 25,2 điểm khối C14, Nguyên hoàn toàn có thể bước vào nhiều trường đại học, nhưng cậu lại chọn chuyên ngành Truyền thông & Tổ chức sự kiện tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ.

Nguyễn Chí Nguyên.

Nguyên không ngại chia sẻ về quyết định này: "Em từng đặt nguyện vọng vào ngành Quan hệ công chúng tại một trường đại học. Lúc trượt nguyện vọng 1, em cũng có hụt hẫng một chút, nhưng sau đó, em không chọn một trường đại học khác mà chọn học cao đẳng. Mẹ em cũng nói, học cái gì cũng được, chỉ cần lo cho bản thân là được rồi, không quá quan trọng".

Khi được hỏi về lý do chọn cao đẳng, Nguyên nhấn mạnh: "Em muốn ra trường sớm hơn để có khoảng thời gian chuẩn bị trước cho công việc, được thực hành nhiều hơn để có kinh nghiệm". Đối với Nguyên, sự an toàn không nằm ở tấm bằng đại học, mà ở việc lựa chọn con đường phù hợp với thực lực của bản thân, nơi mình có cơ hội phát triển tốt nhất với ngành mình thích.

Nguyên tự tin vào tương lai của mình: "Em nghĩ ngành này có tỉ lệ việc làm khá cao vì đang khá phát triển. Dù là cao đẳng hay đại học, quan trọng là mình phải chứng minh được năng lực của bản thân".

Không chọn đại học danh tiếng để theo đuổi giấc mơ phiên dịch viên tiếng Hàn

Câu chuyện của Nguyễn Bảo Như (THPT Phan Văn Trị) cũng không kém phần đặc biệt. Dù đạt 19,5 điểm khối D01 với 8,5 điểm Văn, Bảo Như lại chọn theo học ngành Tiếng Hàn Quốc tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ.

Chia sẻ về quyết định này, Như cho biết ban đầu gia đình cũng không hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, bằng những lý lẽ thuyết phục, Bảo Như đã thay đổi được suy nghĩ của bố mẹ. "Em nói với bố mẹ rằng học cao đẳng thì học phí nhẹ hơn, thời gian học cũng rút ngắn hơn. Con sẽ ra trường và đi làm sớm trước các bạn. Nếu sau này muốn học lên cao hơn thì con vẫn có thể học liên thông".

Nguyễn Bảo Như

Quyết định của Như không hề ngẫu hứng. Cô đã tìm hiểu rất kỹ về tiềm năng của ngành Ngôn ngữ Hàn trên thị trường lao động. "Nước mình và Hàn Quốc có ký kết thêm nhiều hợp đồng, nên thị trường lao động của ngành này sẽ càng đa dạng hơn", Như nhận định. Cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành phiên dịch viên hoặc hướng dẫn viên du lịch, vì công việc này cho phép cô được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người và trau dồi vốn từ ngữ.

Như tin rằng môi trường học tập tại cao đẳng, với lớp học chỉ khoảng 25 người, sẽ giúp cô dễ tiếp thu hơn. "Em kỳ vọng sau 2 năm ở trường, em sẽ có một công việc ổn định, đạt chứng chỉ Topik 4 hoặc 5, cải thiện tiếng Anh và nhiều kỹ năng mềm khác," Như chia sẻ.

Chuyên gia lý giải về sức hút của giáo dục nghề nghiệp

Chia sẻ về xu hướng này, đại diện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết, lý do chính là triết lý "Thực học – Thực nghiệp". Chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo phương pháp Project-based Learning (học qua dự án thực tế), với sự tham gia phản biện trực tiếp từ doanh nghiệp. Điều này giúp sinh viên không chỉ "biết làm việc" mà còn "làm được việc" ngay sau khi ra trường.

Sinh viên FPT Polytechnic được thực hành nghiệp vụ ngày từ năm nhất

Đại diện trường cũng nhấn mạnh rằng các trường cao đẳng nghề đang tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: Tính thực tiễn: 70% thời lượng học là thực hành. Tính thời sự: Các ngành học luôn cập nhật xu hướng thị trường như Lập trình ứng dụng AI, Công nghệ Chip & Bán dẫn. Tính linh hoạt: Thời gian đào tạo ngắn, giúp sinh viên sớm tốt nghiệp và tham gia vào thị trường lao động.

FPT Polytechnic hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp đối tác, thường xuyên tham gia vào giảng dạy, cung cấp môi trường thực tập và tuyển dụng. Nhờ vậy, tỉ lệ sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt tới 97,7%.

Về mức lương, đại diện nhà trường khẳng định: "Sinh viên mới ra trường thường khởi điểm từ 8-12 triệu đồng/tháng, có những vị trí đặc thù còn cao hơn. Đây là mức thu nhập cạnh tranh, đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh và học sinh."

Khi được hỏi làm thế nào để thay đổi nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp, đại diện nhà trường tin rằng cách tốt nhất là chứng minh bằng kết quả.

"Khi phụ huynh và xã hội thấy sinh viên tốt nghiệp cao đẳng có việc làm ngay, thu nhập tốt, cơ hội thăng tiến rộng mở thì cái nhìn sẽ thay đổi. Ngoài ra, việc hợp tác sâu rộng với doanh nghiệp, tham gia vào các sự kiện quốc gia, cũng góp phần khẳng định vai trò của giáo dục nghề nghiệp như một lựa chọn chiến lược, chứ không phải giải pháp tạm thời", đại diện nhà trường chia sẻ.

