Gen Y, Z bắt đầu quan tâm đến hưu trí sớm hơn các thế hệ trước

Gen Y, Z - những thế hệ nhạy bén với tài chính

Trải qua những biến động đáng kể của thị trường, như cuộc Đại suy thoái năm 2008 và mới đây nhất là đại dịch Covid-19, thế hệ Gen Y, Z đang thể hiện sự quan tâm đến các vấn đề tài chính sớm hơn các thế hệ khác. Số liệu thống kê từ công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam cho thấy, hơn 1/3 khách hàng của công ty này thuộc độ tuổi từ 25-34, chiếm tỷ lệ cao nhất so với các độ tuổi khác.

Ông Phùng Bá Khang, Giám đốc Sản phẩm tại Manulife Việt Nam nhận định, thế hệ Gen Y và Z là những thế hệ tech-savvy, họ lớn lên trong thời đại của điện thoại thông minh, của ứng dụng di động nên có cơ hội tiếp cận thông tin về tài chính dễ dàng hơn so với thế hệ đi trước, từ đó am hiểu và tham gia vào các sản phẩm tài chính nhiều hơn.

Ngoài việc phải chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và chứng kiến những biến động tài chính, một bộ phận của Gen Y, Z cũng nhận thức rõ rằng chi phí sinh hoạt, y tế và mức sống ở thời điểm họ về hưu có thể sẽ tăng lên đáng kể so với thời điểm hiện tại do ảnh hưởng của lạm phát. Họ cũng có sự độc lập cao hơn trong cuộc sống khi mà quan niệm sống dựa vào "con cái" khi về già đã dần trở nên lỗi thời. Do đó, việc họ tìm đến các giải pháp tài chính với mong muốn đạt được tự do tài chính khi về hưu, bảo vệ bản thân trước những rủi ro là điều dễ hiểu.

Ông Khang cho rằng, đây là một tín hiệu tích cực về cả mặt kinh tế lẫn xã hội, khi mở ra nhiều cơ hội phát triển cho thị trường, và tránh viễn cảnh người trẻ rơi vào khủng hoảng khi về hưu.

Kế hoạch nghỉ hưu cần có sự tư vấn từ các chuyên gia tài chính

Nhận thức sớm về tài chính đã giúp một bộ phận Gen Y, Z bắt đầu thiết lập kế hoạch nghỉ hưu sớm. Dù vậy, họ gặp phải những khó khăn trong quá trình đưa ra quyết định bởi không biết nên tiết kiệm bao nhiêu là đủ, liệu họ có đang tiết kiệm sai cách, cần đầu tư vào các sản phẩm hưu trí nào để phù hợp mới mục đích.

Ông Phùng Bá Khang tin rằng việc gặp gỡ tìm lời khuyên sớm từ các chuyên gia tài chính là cần thiết đối với các bạn trẻ cho kế hoạch nghỉ hưu của họ. "Những người trẻ tuổi có một chặng đường dài phía trước, việc sớm hình thành các thói quen tài chính cũng như đưa ra quyết định đúng đắn khi còn trẻ sẽ mang lại cho họ sự linh hoạt và những lựa chọn tốt hơn khi về hưu. Việc có một chuyên gia tài chính có thể giúp người trẻ hiểu rõ những việc cần làm ở xuất phát điểm của họ, đồng thời giúp các thế hệ này có thể xác định được mục tiêu để đạt được tự do tài chính khi về hưu."

Ngoài việc lập kế hoạch cho nghỉ hưu, chuyên gia tài chính có thể giúp những người trẻ tuổi định hướng các lựa chọn khác nhau để bảo vệ thu nhập.

"Với nhiều người, tiết kiệm theo phương thức truyền thống có thể chưa phải là phương án hữu hiệu nhất bởi cuộc sống cần những khoản chi tiêu không cố định, chẳng hạn như để chi trả những rủi ro về sức khỏe. Bên cạnh đó, ngày nay, việc xây dựng một quỹ tiết kiệm không có nghĩa là dành dụm một khoản tiền, mà còn phải tính tới việc bảo vệ bản thân gia đình cũng như góp phần gia tăng tài sản thụ động. Với sự nhạy bén về tài chính, Gen Y và Z có thể lựa chọn phương án bảo hiểm liên kết đầu tư để có thể đạt được mục tiêu tự do tài chính nhanh hơn, cũng như đủ khả năng đáp ứng trong các trường hợp bất ngờ xảy ra. Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư giúp tối ưu hóa quyền lợi dựa trên nhu cầu tài chính của khách hàng, vì vậy chuyên gia tài chính sẽ giúp người trẻ lựa chọn được gói đầu tư phù hợp", ông Khang cho biết.

