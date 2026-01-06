Sau gần hai tháng bền bỉ “nuôi” bàn tay bị đứt lìa vào cẳng chân để bảo tồn mô ghép, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM) đã phẫu thuật nối lại thành công bàn tay phải cho sản phụ Lê Ngọc Phương, người từng gặp tai nạn lao động nghiêm trọng khi đang mang song thai ở tuần thứ 23.

Ngày 30/11/2025, ca phẫu thuật đặc biệt do BS.CK2 Võ Thái Trung, Phó Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, cùng ê-kíp thực hiện không chỉ đánh dấu một kỳ tích y học chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người mẹ trẻ giữ trọn vẹn bàn tay để có thể bế con, chăm sóc các con sau khi vượt cạn và sinh đôi an toàn.

Gặp người mẹ trong ca ghép nối bàn tay được “nuôi” gần 2 tháng dưới chân: “Tết này với chị vậy là trọn vẹn”

Chị Phương chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau ca ghép nối lại bàn tay

Sau hơn một tháng kể từ ca phẫu thuật nối lại bàn tay, đến nay chị Phương đã hạnh phúc chào đón hai bé song sinh. Không giấu được cảm xúc hạnh phúc và ngọt ngào khi tự tay bế con nhỏ, chị Phương chia sẻ: "Lúc đón con mình vui lắm. Bác sĩ bảo bế con để bác chụp hình nhận con là mình hồi hộp lắm, không biết bế được con không nữa".

Hiện nay, chị Phương vẫn đang tiếp tục được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM). Trong thời gian này, hai con sơ sinh được người thân hỗ trợ chăm sóc. Chị Phương cũng mong mỏi đến ngày được xuất viện để trực tiếp bế ẵm, chăm sóc hai con. "Mình mong tới ngày được xuất viện về nhà để bế con, bế thiệt là đã luôn".

Sau ca phẫu thuật được xem là chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam để nối lại bàn tay, chị Phương đã sinh đôi an toàn

Người mẹ hạnh phúc khi được bế em bé trên tay

Sản phụ mang thai 36 tuần chuyển dạ, được sinh mổ cặp song sinh nam nặng 2.300g và 2.450g.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau ca phẫu thuật, chị Phương cho biết hiện bàn tay được nối lại đã bắt đầu có cảm giác. "Nếu ai đó chạm vào thì mình cũng đã cảm nhận được, tuy nhiên sẽ không biết là vừa bị chạm vào ngón tay nào".

Nhớ lại thời điểm được đưa lên phòng mổ, chị Phương vẫn nhớ như in cảm giác khi được bác sĩ thông báo có khả năng không giữ được bàn tay. "Khi vào phòng mổ mình có nói với bác sĩ, 'bác cố cứu bàn tay con với', lúc đó gây mê nên mình chỉ nói vậy thôi. Nhưng lúc tỉnh dậy thì mình đã thấy bàn tay được đưa xuống dưới chân rồi. Mình rất bất ngờ. Nhưng sau khi nghe người nhà giải thích là nuôi một thời gian rồi đợi em bé trong bụng lớn hơn sẽ ghép lại. Trời ơi, nghe mà tự mình cũng thấy sợ luôn".

Đang tiếp tục theo dõi và điều trị tại bệnh viện nên chị Phương phải nhờ người thân chăm sóc hai con nhỏ

Tuy nhiên, mỗi ngày chị đều gọi video về nhà để được nhìn ngắm và nắm được tình hình của các con

Theo chị Phương, sau ca phẫu thuật chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam, chị đã xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. "Lúc ra khỏi phòng mổ là mình có dấu hiệu muốn sinh rồi nhưng vẫn nhắn nhủ với em bé trong bụng rằng, 'ráng đi con ơi, mẹ vừa mới mổ tay xong mẹ mệt lắm, mẹ không còn sức đâu. Để cho mẹ mười ngày nữa đi, để mẹ có sức mẹ sinh em nhé'. Vậy là sau hơn 10 ngày là em tiếp tục thực hiện ca mổ sinh em bé".

Giữ được bàn tay để bế con – món quà Tết tròn vẹn của người mẹ trẻ

Suốt thời gian qua, chị Phương dần quen với việc sinh hoạt và chăm sóc con chỉ bằng tay trái. Chị cho biết mình có thể pha sữa, lấy đồ cho con bằng một tay, tuy nhiên việc mặc quần áo cho con vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Bàn tay được ghép nối của chị Phương cũng đã dần có cảm giác trở lại

Với chị Phương thì Tết này với chị được xem là trọn vẹn vì đã bình an đón hai con song sinh chào đời và giữ được bàn tay sau vụ tai nạn kinh hoàng

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, mỗi ngày chị Phương đều gọi video về nhà để ngắm con và cập nhật tình hình của các bé.

Dù hành trình điều trị phía trước vẫn còn dài, chị Phương luôn giữ tinh thần lạc quan và cho biết Tết năm nay, được như ngày hôm nay với chị đã là trọn vẹn. "Mọi khó khăn mình đều đã vượt qua được thì còn đoạn đường ngắn này mình sẽ phải cố gắng, cố gắng để được về nhà với các con", chị Phương vui vẻ nói.

Trước đó, theo chị Lê Ngọc Phương chia sẻ, chị quê ở miền Tây lên TPHCM làm công nhân, khi chia tay bạn trai mới biết có thai. Dù thai kỳ gần ở tháng thứ 6, song chị vẫn đi làm để kiếm tiền trang trải sau khi sinh. Trong lúc đang làm việc, do mệt mỏi, ngủ gục, chị vô tình để cánh tay bị máy dập nát.

Tháng 9/2025, chị Phương nhập viện trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa hoàn toàn bàn tay phải do tai nạn lao động. Nhằm bảo tồn tối đa mô sống, ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã áp dụng kỹ thuật ghép nuôi tạm bàn tay vào cẳng chân phải để duy trì tưới máu trong gần hai tháng – một giải pháp đòi hỏi trình độ vi phẫu cao, sự theo dõi chặt chẽ và phối hợp liên tục giữa các chuyên khoa, đặc biệt khi bệnh nhân mang song thai.

Ngày 28/11/2025, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 giờ để tách bàn tay khỏi vị trí ghép nuôi tạm và nối lại vào vị trí giải phẫu cũ. Ê-kíp đã tái lập hoàn chỉnh hệ thống mạch máu, thần kinh và gân cơ với độ tinh vi cao, góp phần phục hồi bàn tay và bảo toàn chức năng chi thể cho bệnh nhân.

Đến ngày 8/12/2025, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (phường Phú Lợi, TPHCM) cho biết sản phụ mang thai 36 tuần chuyển dạ, được sinh mổ cặp song sinh nam nặng 2.300g và 2.450g. Hai bé chào đời khỏe mạnh, phản xạ tốt, tình trạng tổng quát ổn định.