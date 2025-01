Elliot James Reay sinh năm 2002 tại Bury, Greater Manchester. Là một Gen Z điển hình, nhưng Elliot James Reay theo đuổi phong cách âm nhạc mang đậm âm hưởng thập niên 50s-60s, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các huyền thoại như Elvis Presley, Paul Anka, Ricky Nelson. Tháng 7/2024, Elliot James Reay phát hành đĩa đơn đầu tay I Think They Call This Love, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng nghe nhạc.

Trong tháng đầu tiên phát hành, bài hát đạt hơn 10 triệu lượt phát và xuất hiện trên bảng xếp hạng Viral của Spotify tại hơn 27 quốc gia, đạt vị trí thứ 14 trên Global Viral 50. Tại Việt Nam, I Think They Call This Love là giai điệu quen thuộc trên các nền tảng video, từng leo top #4 BXH Viral 50 của Spotify Việt Nam.

Elliot James Reay - I Think They Call This Love

Sau thành công của ca khúc đầu tay, Elliot James Reay ký hợp đồng với Interscope Records - hãng thu trực thuộc tập đoàn âm nhạc hàng đầu thế giới Universal Music Group. Elliot phát hành đĩa đơn thứ hai - Boy In Love vào tháng 11/2024. Âm nhạc của Elliot nổi bật với thông điệp tình yêu tươi sáng, do chính anh tự sáng tự biểu diễn. Với ngoại hình điển trai, cổ điển như "hoàng tử bé", Elliot có lượng fan nữ hùng hậu ủng hộ.

Elliot James Reay và hình tượng ôm đàn quen thuộc

Ngày 19/1/2025, Elliot James Reay cùng Universal Music Việt Nam tổ chức showcase đầu tiên tại TP.HCM. Đây là lần thứ hai nam ca sĩ đến Việt Nam, sau lần đầu đi du lịch vào năm ngoái. Elliot James Reay gặp gỡ fan Việt liên tiếp trong hai ngày 19 - 20/1, với sự kiện đầu tiên được tổ chức tại một địa điểm ấm cúng, quy mô hơn 100 khán giả. Ngoài Elliot James Reay và các fan cứng, showcase còn có sự hiện diện của loạt sao Gen Z như Thể Thiên, Pia Linh, Hoàng Mỹ An, Lục Huy (cựu thành viên Uni5),...

Elliot James Reay hát live ca khúc I Think They Call This Love tại showcase hôm 19/1

Tại đây, Elliot vừa đàn vừa hát hai ca khúc I Think They Call This Love và Boy In Love. Bên cạnh đó, anh còn "nhá hàng" sản phẩm mới sắp ra mắt. Elliot James Reay chinh phục khán giả bằng giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc và phong cách trình diễn cuốn hút, tạo cầu nối giữa âm nhạc cổ điển và hiện đại.

Phỏng vấn độc quyền Elliot James Reay

Gặp gỡ Elliot James Reay ngay trong sự kiện quảng bá đầu tiên của anh chàng tại Việt Nam, Elliot không giấu được sự xúc động. Anh chàng chia sẻ với chúng tôi, lần này đến Việt Nam không chỉ để du lịch, thăm thú cảnh đẹp nữa mà mục đích chính là muốn mang tình yêu và âm nhạc đến lan toả với các fan Việt. Cảm nhận của Elliot về Việt Nam được gói gọn trong 3 chữ: đẹp, sôi động và thân thiện.

Elliot trong buổi trò chuyện cùng chúng tôi

Khi nói về ca khúc mà fan Việt yêu thích nhất, Elliot mạnh dạn đoán: "Chắc chắn là bài hát I Think They Call This Love. Tôi nghĩ các bạn có gu nhạc rất đỉnh, hi vọng các bạn sẽ yêu mến thêm nhiều bài hát nữa. Tôi rất vui vì biết các bạn yêu thích âm nhạc của tôi. Năm nay tôi sẽ cố gắng mang thêm nhiều âm nhạc đến cho mọi người. Cám ơn rất nhiều."

Đáng chú ý, nam thần Anh Quốc còn quan tâm đến âm nhạc Việt Nam. Anh chàng có theo dõi và chia sẻ hai cái tên muốn hợp tác nhất là Wren Evans và Thể Thiên. Đây cũng là những nghệ sĩ trẻ có cá tính âm nhạc nổi bật, tự hát tự sáng tác giống Elliot.

Visual điển trai của nam thần nước Anh

Sau khi đến Việt Nam, Elliot James Reay mê mẩn đồ ăn Việt, hai món "tủ" là phở và bánh mì. Ngoài ra, sự thân thiện và nguồn năng lượng tuyệt vời của fan Việt cũng khiến Elliot muốn mang concert đến Việt Nam. Cuối buổi trò chuyện, Elliot trải lòng về thử thách khi là 1 Gen Z tự sáng tác nhạc, gia nhập thị trường chuyên nghiệp: "Khó khăn lớn nhất là làm sao để giữ cá tính của mình, đặc biệt là những yêu cầu từ truyền thông và khán giả. Tôi sẽ cố gắng để giữ chất của mình trong âm nhạc".

Elliot James Reay mê mẩn đồ ăn Việt, hai món "tủ" là phở và bánh mì

Ngoài buổi showcase tối 19/1, Elliot James Reay sẽ còn gặp gỡ người hâm mộ Việt tại quy mô lớn hơn - lên đến 3000 khán giả vào ngày 20/1. Trong lần đầu đến Việt Nam, Elliot đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Người hâm mộ chúc nam ca sĩ sẽ sớm cho ra mắt nhiều sản phẩm ấn tượng, đặt tiền đề cho sự nghiệp âm nhạc rộng mở sau này.

Một số hình ảnh của Elliot James Reay tại showcase đầu tiên ở TP.HCM hôm 19/1/2025: