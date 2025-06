GAP × DÔEN: Vẻ đẹp nguyên bản của người phụ nữ hiện đại

"Chị đẹp" Thảo Trang xuất hiện như một bản tuyên ngôn sống động của người phụ nữ đô thị hiện đại — sắc sảo, độc lập và kiên định.

Trong thiết kế denim sailor mini dress với phom dáng ôm gọn, tối giản nhưng tinh tế trong từng đường may, vừa đủ để khoe những đường nét khỏe khoắn mà vẫn giữ lại sự mềm mại tự nhiên.

Thảo Trang khắc họa hình ảnh người phụ nữ thanh lịch mà không cầu kỳ, tự do mà đầy bản lĩnh – đúng với tinh thần của một người phụ nữ đang sống trọn vẹn với chính mình.

Cao Kim Chi khoác lên mình cardigan cổ nơ cùng quần trắng phóng khoáng, chọn sự tối giản làm điểm nhấn trong những ngày phố thị rộn ràng. Sắc be thanh thoát, những đường dệt mềm mại, phom dáng vừa vặn cùng chất liệu len thoáng nhẹ – tất cả hòa cùng ánh sáng tự nhiên, khơi dậy tinh thần tự do phóng khoáng đậm chất GAP

Cô nàng Dương Quý lựa chọn sự tương phản tinh tế giữa chiếc áo len đỏ rực mang hơi thở nắng hè và Trousers trắng nhẹ tênh – một bản phối hài hòa giữa sức sống rực rỡ và vẻ thanh thoát tự nhiên. Không cần phô trương, cô ghi dấu bằng phong thái tự tin, sắc sảo – như một lời khẳng định nhẹ nhàng mà dứt khoát về bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Song Quỳnh chọn sắc navy trầm lắng, nơi những chi tiết eyelet tinh xảo tạo nên vẻ đẹp mong manh nhưng cũng đầy vẻ phóng khoáng như hình ảnh người phụ nữ của phố thị hiện đại: sống trọn với chính mình, dịu dàng là lựa chọn – không phải điểm yếu.

Dù là giữa phố thị tấp nập hay trong khoảnh khắc tĩnh lặng đầu ngày, GAP × DÔEN chậm rãi kể lại câu chuyện về vẻ đẹp nguyên bản – nơi thời trang không còn là lớp vỏ hào nhoáng, mà trở thành bản giao hưởng của tự do, cảm xúc và cá tính.

Và sâu bên trong từng đường may, GAP × DÔEN còn là lời khẳng định cho một ngành thời trang nhân văn – với toàn bộ bộ sưu tập được sản xuất trong khuôn khổ chương trình R.I.S.E (Reimagining Industry to Support Equality). Đây không chỉ là sáng kiến toàn cầu thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành may mặc, mà còn là tuyên ngôn cho sự thay đổi mang tính hệ thống: rằng mọi phụ nữ – từ sàn diễn đến xưởng may – đều xứng đáng được lắng nghe, tôn trọng và trao quyền.

Khám phá BST giới hạn tại các cửa hàng GAP:

Thành phố Hồ Chí Minh:

GAP Vincom Đồng Khởi

GAP Saigon Centre

GAP Crescent Mall

GAP Aeon Mall Tân Phú.

Thành phố Hà Nội:

GAP Tràng Tiền Plaza

GAP Vincom Bà Triệu

GAP Kids Lotte Mall Tây Hồ.

Về GAP:

GAP là một biểu tượng thời trang Mỹ được công nhận trên toàn cầu. Thành lập tại San Francisco vào năm 1969, GAP đề cao sự độc đáo bằng cách tạo ra những sản phẩm thời trang thiết yếu được yêu thích và mang lại trải nghiệm phù hợp về mặt văn hóa nhằm tôn vinh cá tính độc bản. GAP là thương hiệu quần áo và phụ kiện dành cho người lớn và trẻ em. Gap có mặt tại Việt Nam vào năm 2011, với hệ thống nhiều cửa hàng trên toàn quốc. Tham khảo thông tin về hệ thống cửa hàng tại website.

Về DÔEN: Ra mắt vào năm 2016 và được thành lập bởi hai chị em sinh ra ở Santa Barbara, Margaret và Katherine Kleveland, cùng với một tập thể các đối tác, DÔEN là một thương hiệu thời trang và phong cách sống đa dạng, được dẫn dắt bởi kỹ thuật số. Sứ mệnh của họ là tạo ra những bộ sưu tập đẹp mắt, bền vững đồng thời hỗ trợ các cá nhân trong tất cả các khía cạnh của tổ chức, và cộng đồng của họ. Các bộ sưu tập tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ, giúp họ trở nên xinh đẹp từ trong cuộc sống sôi động đến bận rộn. Các sản phẩm được chế tác tỉ mỉ để truyền lại cho các thế hệ, gợi lên sự kỳ diệu vượt thời gian và nét nữ tính không thể chối từ. Thương hiệu hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế chia sẻ các giá trị và cam kết về bình đẳng giới và xã hội cũng như đóng góp trở lại bằng cách hợp tác với các quỹ từ thiện mang lại lợi ích trực tiếp cho nhân viên và cộng đồng xung quanh của họ. Để tìm hiểu thêm về DÔEN, hãy truy cập www.shopdoen.com.