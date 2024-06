Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động trên khu vực các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, các quận Hoàng Mai, Long Biên của thành phố Hà Nội, khu vực tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên. Vùng mây đối lưu này đang có xu hướng mở rộng ảnh hưởng.

Trong khoảng 15 đến 30 phút tới, vùng mây dông trên sẽ ảnh hưởng, gây mưa rào và dông cho các quận Long Biên, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, sau đó có khả năng mở rộng ảnh hưởng sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh hoạ

Theo dự báo, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 4/6 đến 14 giờ ngày 5/6), các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bản Giang 220,4 mm, Thân Thuộc 170,4 mm (Lai Châu); Mường Chiên 3 112 mm (Sơn La); Bản Qua 306,4 mm, Gia Phú 1 160,8 mm (Lào Cai); Phan Thanh 236,4 mm, An Phú 225,2 mm (Yên Bái); Xuân Minh 1 203,4 mm, Bản Ngần 181,6 mm (Hà Giang); Phúc Yên 153,4 mm, Sinh Long 115,2 mm (Tuyên Quang); Hạ Hoà 144,6 mm, Yên Lập 122,2 mm (Phú Thọ); Hoàng Nông 118,4 mm, Cây Thị 112,1 mm (Thái Nguyên); Lương Thông 1 165,6 mm, Cần Yên 149 mm (Cao Bằng); Lòng Dinh 212 mm, Cẩm Phả 100 mm (Quảng Ninh);...

Trong chiều tối ngày 5/6, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong tối nay (5/6), nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Một số huyện có nguy cơ xảy ra lũ quét trong chiều và tối ngày 5/6

