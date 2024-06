Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Chỉ hơn một giờ đồng hồ, nhiều nơi ở Hà Nội ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hoàng Mai khoảng 110mm, Nam Từ Liêm 100.3mm, Cầu Giấy 70.3mm, Thanh Xuân 67.3mm.

Không chỉ ở Hà Nội mà trong sáng nay nhiều tỉnh miền Bắc đều có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 04/6 đến 08h ngày 05/6 có nơi trên 150mm như: Bản Quan (Lào Cai) 271.6 mm, Bản Giang (Lai Châu) 213.6 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 178.6mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 156.4mm, Gia Phú (Lào Cai) 154.8 mm,…

Số liệu của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia

Cùng với mưa lớn, ở các tỉnh miền Bắc nhiều nơi có sấm sét. Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn) dông sét xuất hiện ở miền Bắc từ đêm qua đến sáng nay, trong đó xuất hiện nhiều nhất từ khoảng 5h sáng đến 8h40 với hàng nghìn lần sét đánh xuống mặt đất.

Trong đó, vào lúc 6h50, đơn vị ghi nhận 683 cú sấm sét, trong đó có 460 cú sét đánh xuống mặt đất, 223 sét trong mây. Liên tiếp sau đó là những đợt sấm sét dồn dập kèm mưa giông lớn.

Đỉnh điểm đến khoảng 8h40, trung tâm tiếp tục ghi nhận đã có 774 lượt sét đánh xuống nước ta, tập trung chủ yếu ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội. Trong đó, có 439 lượt sét đánh xuống đất và 335 lượt sét đánh trong mây.

Theo thông kê từ Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng Cục khí tượng thủy văn) cho biết, tính từ 6 giờ sáng đến nay, hàng nghìn cú sét đã đánh xuống khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận Hưng Yên, Hà Nam. Mưa to đến rất to bao trùm nhiều nơi.

Cụ thể, từ 6 giờ - 7 giờ có 3.513 cú sét, trong đó có 2.322 cú sét đánh từ mây xuống đất; từ 7 giờ đến 8 giờ có 4.060 cú sét, trong đó có 2.855 cú sét đánh từ mây xuống đất; từ 8 giờ đến 9 giờ có 2.642 cú sét, trong đó có 1.848 cú sét đánh từ mây xuống đất.

Như vậy, từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 5/6, có tổng cộng 10.215 cú sét đánh xuống (trong đó 7.025 lượt sấm sét đánh xuống đất) Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,, từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối ngày 5/6 đến đêm 6/6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.



Từ 7-9/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

https://kenh14.vn/hang-nghin-cu-set-danh-xuong-mien-bac-sang-nay-mua-to-den-rat-to-bao-trum-nhieu-noi-2024060510204057.chn