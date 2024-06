454 cú sét đánh xuống mặt đất trong vòng 10 phút ở Hà Nội sáng nay

Sáng ngày 5/6, theo thông tin từ Đài Khí tượng Cao không, đã có 454 cú sét đánh xuống mặt đất chỉ trong vòng 10 phút ở Hà Nội.

Cùng với đó, Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1 với khu vực nội thành Hà Nội.

Khu vực nội thành Hà Nội đều đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong vài tiếng tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-30cm. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm, gồm:

Trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.



Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay (ngày 5/6) nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.



Dự báo từ 7/6, mưa lớn giảm dần ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng nóng , có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Bình Thuận 31-33 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo nắng nóng ở các tỉnh miền Trung kéo dài trong nhiều ngày tới. Tại Nam Bộ, nắng nóng kéo dài đến 8/6.

https://kenh14.vn/454-cu-set-danh-xuong-mat-dat-trong-vong-10-phut-o-ha-noi-sang-nay-20240605080043374.chn