Gần một nửa người dùng Android cân nhắc chuyển sang iPhone

Ngoài ra, người tiêu dùng cho biết họ cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng iPhone 13 Pro Max thay vì Galaxy S22 Ultra của Samsung.

Cuộc khảo sát của Beyond Identity đã tiến hành phỏng vấn 1.003 người Mỹ về thói quen sử dụng và bảo mật điện thoại di động. Kết quả cho thấy, 76% người dùng Apple cảm thấy an toàn hơn với iOS. Ngược lại, 74% người dùng Android cũng có nhận định tương tự.

Theo người dùng của từng loại điện thoại thông minh, iPhone 13 Pro Max được cho là an toàn hơn đáng kể so với Samsung Galaxy S22 Ultra. Trên thực tế, người dùng iPhone 13 có xu hướng nói rằng chiếc điện thoại của họ là chiếc điện thoại thông minh an toàn nhất mà họ từng sử dụng.

Các số liệu nghiên cứu cũng cho thấy các dịch vụ đám mây tác động như thế nào đến người dùng Apple và Android, cụ thể, 20% người dùng iCloud cảm thấy cực kỳ an toàn trong khi chỉ 13% người dùng trình quản lý mật khẩu của Google cảm thấy như vậy.

Vì hệ điều hành mới phát hành đi kèm với các tính năng bảo mật được cải thiện, cuộc khảo sát cho thấy 33% người dùng Android đang cân nhắc chuyển sang iPhone do iOS 16 ra mắt vào tháng tới. Một trong những tính năng bảo mật hàng đầu của hệ điều hành này là Chế độ khóa.

Nghiên cứu tiết lộ rằng người dùng iPhone cũng chủ động hơn về an toàn kỹ thuật số của họ vì họ có nhiều khả năng chọn mã pin sáu chữ số hơn một mã bốn chữ số để mở khóa điện thoại của họ.

Người dùng iPhone cũng thích theo dõi vị trí của họ hơn và sử dụng nhận dạng khuôn mặt - điều mà không điện thoại Android nào cung cấp công nghệ tương tự như Apple.