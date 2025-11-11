Gần 200 học sinh mắc cúm A, trường nội trú tạm dừng dạy học

Ngày 11/11, ông Lô Văn Thiệp - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông (xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An ) cho biết, hiện trường đã tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch. Động thái này được đưa ra sau khi toàn trường có hơn một nửa số học sinh mắc dịch cúm A .

Cụ thể, từ đầu tháng 11/2025 đến nay, dịch cúm A đã bùng phát và lây lan nhanh trong học sinh nội trú Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông.

Thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 200 học sinh trong tổng số 388 học sinh toàn trường mắc cúm A.

“Học sinh mắc cúm A có các triệu chứng như mắt đỏ, chảy nước mắt, đau đầu, sốt cao, nôn. Trong đó, có 1 số trường hợp đã được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị. Số ca bệnh tăng nhanh do các em sinh hoạt tập trung. Bộ phận y tế trường đã kiểm tra, lập danh sách theo dõi, hướng dẫn học sinh nghỉ ngơi, điều trị tại nhà”, ông Thiệp nói.

Ngay khi phát hiện dịch lây lan nhanh trong học sinh, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông đã phối hợp với Trung tâm Y tế Con Cuông tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc toàn bộ khuôn viên trường, khu nội trú, nhà ăn và khu sinh hoạt tập thể.

Đồng thời, nhà trường cũng tăng cường tuyên truyền đến giáo viên, học sinh các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi và báo ngay cho y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông hướng dẫn phụ huynh đưa con em đi thăm khám, điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông đã cho học sinh tạm nghỉ để tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên trường.

Do số lượng học sinh mắc cúm A quá nhiều, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông đã xin ý kiến cấp trên và cho học sinh tạm nghỉ học từ ngày 10/11 để tiến hành tiêu độc, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường.

Đây là lần đầu tiên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Con Cuông ghi nhận số lượng học sinh mắc bệnh nhiều như vậy.

Nhà trường đang tích cực theo dõi sức khỏe của học sinh và sẽ tổ chức dạy bù, ổn định việc học tập khi dịch bệnh được kiểm soát.