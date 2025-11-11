Báo cáo mới: Thế hệ Alpha sinh sau 2010 sẽ làm việc bằng giọng nói thay vì gõ bàn phím

Theo một nghiên cứu mới từ Trường Kinh tế London (LSE) phối hợp cùng hãng thiết bị âm thanh Jabra, bàn phím - công cụ làm việc quen thuộc suốt nhiều thập kỷ có thể sớm bị thay thế bởi công nghệ điều khiển bằng giọng nói. Báo cáo dự đoán rằng đến năm 2028, giao tiếp bằng giọng nói tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành phương thức chủ đạo trong môi trường làm việc.

Đối với thế hệ Alpha, những người sinh sau năm 2010, việc "nói chuyện với máy tính" có thể trở thành kỹ năng cơ bản trong công việc. Thay vì gõ phím, họ sẽ sử dụng giọng nói để tạo bản nháp đầu tiên, sau đó mới chỉnh sửa lại bằng văn bản khi cần.

Đối với thế hệ Alpha, những người sinh sau năm 2010, việc "nói chuyện với máy tính" có thể trở thành kỹ năng cơ bản trong công việc. Thay vì gõ phím, họ sẽ sử dụng giọng nói để tạo bản nháp đầu tiên, sau đó mới chỉnh sửa lại bằng văn bản khi cần.

Ông Paul Sephton, Giám đốc truyền thông toàn cầu của Jabra, chia sẻ với tạp chí Fortune rằng "trong tương lai, những bản nháp của công việc sẽ được nói ra, chứ không phải gõ ra". Theo ông, thao tác gõ phím sẽ chỉ còn phục vụ cho giai đoạn chỉnh sửa, không phải sáng tạo.

Báo cáo nhận định xu hướng này phản ánh cách tư duy tự nhiên của con người: nhanh, lặp lại và mang tính hội thoại. Giao tiếp bằng giọng nói cũng có thể mở ra khả năng sáng tạo tự phát, đồng thời giúp tăng năng suất cho những người thường xuyên đa nhiệm hoặc phải làm việc trong lúc di chuyển.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng tương lai "nói thay vì gõ" cũng đi kèm không ít rủi ro. Giáo sư Fabrice Cavarretta của Trường Kinh doanh ESSEC cho rằng dù giọng nói có thể trở thành phương thức nhập liệu chính, nó khó lòng thay thế hoàn toàn văn bản. So với email hay tài liệu, tin nhắn thoại thiếu khả năng lướt nhanh, tìm kiếm từ khóa và lưu trữ lâu dài.

Từ góc nhìn khác, ông Bertrand Audrin, giảng viên Trường Kinh doanh Khách sạn EHL, cho biết việc chỉ dựa vào giọng nói có thể làm giảm tính minh bạch và trách nhiệm trong công việc nếu nội dung không được chuyển thành văn bản. Theo ông, "giọng nói thiếu tính cố định và dễ trở thành gánh nặng trong môi trường đòi hỏi ghi chép rõ ràng, truy xuất quyết định cụ thể".

Ngoài ra, việc chuyển lời nói sang văn bản vẫn còn nhiều thách thức. Các công cụ AI hiện nay chưa thể tự động chỉnh sửa lỗi ngôn ngữ hay sắc thái hội thoại, đặc biệt đối với người không sử dụng tiếng Anh bản ngữ.

Như vậy, dù bàn phím truyền thống có thể dần mất vị thế, nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tương lai của công việc có thể "được nói ra", nhưng vẫn sẽ "được viết lại" bởi chính những công cụ AI ghi chép lại mọi điều con người nói.