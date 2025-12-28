Gần 2 triệu người dùng tải về, ứng dụng nhắn tin Lotus Chat đang được người Việt ngày càng ưa chuộng

Thị trường ứng dụng nhắn tin Việt Nam thời gian gần đây chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của Lotus Chat. Ra mắt cuối năm 2024, đến nay ứng dụng đã sở hữu hệ sinh thái gần 2 triệu người dùng. Cụ thể, nền tảng này ghi nhận hơn 1 triệu lượt tải trên Google Play Store; trong khi đó tại mặt trận iOS, Lotus Chat đã có thời điểm vươn lên Top 3 ứng dụng chat và Top 13 ứng dụng miễn phí trên App Store vào tháng 5/2025.

Không chỉ tăng trưởng mạnh mẽ ở các kho ứng dụng, dữ liệu từ Google Trends năm 2025 cũng ghi nhận các từ khóa về Lotus Chat liên tục nằm trong nhóm tìm kiếm đột phá. Điều đáng quý là thành tích này không đến từ các chiến dịch quảng cáo dồn dập, mà chủ yếu nhờ hiệu ứng truyền miệng. Chính sự tiện lợi và tính bảo mật vượt trội đã biến những người dùng đầu tiên trở thành đại sứ thương hiệu, lan tỏa ứng dụng đến bạn bè và đồng nghiệp một cách tự nhiên nhất.

Lotus Chat đã có thời điểm lọt Top 3 ứng dụng chat phổ biến nhất trên App Store

Giải quyết triệt để nỗi lo mất dữ liệu của dân văn phòng

Một trong những lý do lớn nhất khiến người dùng chuyển dịch sang Lotus Chat là khả năng hỗ trợ công việc vượt trội, đặc biệt là việc xử lý tệp tin. Khác với sự phiền toái thường gặp ở các ứng dụng khác khi dữ liệu cũ tự động bị xóa sau một thời gian, Lotus Chat ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng lưu trữ file và lịch sử trò chuyện lâu dài không giới hạn thời gian. Ứng dụng cho phép gửi tệp tin dung lượng lớn lên đến 1GB mà không cần chia nhỏ hay sử dụng công cụ bên thứ ba.

Nhiều người dùng tìm đến Lotus Chat như một ứng dụng nhắn tin hỗ trợ tốt cho công việc

Nhiều người dùng văn phòng đã có những phản hồi tích cực về sự thay đổi này. Anh Quang Tuấn, một nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cho biết anh đánh giá cao sự đồng bộ mượt mà giữa máy tính và điện thoại, giúp công việc không bị gián đoạn.

Trong khi đó, chị Phạm Thảo, một quản lý nhân sự, lại tâm đắc với tính năng nhắc lịch họp thông minh tích hợp ngay trong khung chat. Chị chia sẻ rằng từ khi dùng Lotus Chat, chị không còn lo lắng về việc mất các file tài liệu quan trọng mỗi khi dọn dẹp bộ nhớ máy, một "điểm cộng" rất lớn so với các ứng dụng nhắn tin trước đây chị từng dùng.

Hàng rào bảo mật chủ động và tôn trọng quyền riêng tư

Lotus Chat có nhiều tính năng bảo mật giúp người dùng chat an toàn

Trong bối cảnh người dùng ngày càng khắt khe về vấn đề dữ liệu cá nhân, Lotus Chat đã xác lập một tiêu chuẩn bảo mật mới mang tính chủ động cao. Ứng dụng được thiết kế để bảo vệ người dùng ngay cả khi họ không quá am hiểu về công nghệ. Điểm sáng tạo nhất phải kể đến tínhnăng "Bí danh", cho phép người dùng tham gia các hội nhóm công khai mà không cần lộ tên thật hay số điện thoại, đảm bảo an toàn danh tính tuyệt đối.

Hơn thế nữa, các tính năng như chặn chuyển tiếp (forward), chặn tải xuống (download) và hạn chế chụp ảnh màn hình trong các nhóm riêng tư giúp nội dung cuộc trò chuyện được bảo mật tối đa. Hệ thống cũng tích hợp khả năng chống spam hiệu quả, ngăn chặn việc bị thêm vào các nhóm lạ hay nhận tin nhắn rác. Đặc biệt, Lotus Chat tôn trọng quyền lựa chọn của người dùng khi không ép buộc đồng bộ danh bạ và cho phép tắt tính năng đề xuất kết bạn, giúp giữ không gian kết nối thực sự riêng tư và không bị làm phiền.

Trải nghiệm cá nhân hóa cùng trợ lý ảo thông minh

Không chỉ là công cụ làm việc khô khan, Lotus Chat còn mang đến trải nghiệm sử dụng thú vị và hiện đại. Trợ lý ảo Lota được tích hợp sẵn đóng vai trò như một thư ký riêng đắc lực, giúp ghi nhớ và nhắc nhở lịch trình quan trọng, đảm bảo người dùng không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào. Với giới trẻ, các tính năng như voice sticker, chỉnh sửa ảnh nhanh hay tùy biến giao diện giúp các cuộc hội thoại trở nên sinh động và giàu cảm xúc hơn.

Trợ lý ảo Lota là một điểm cộng tiện lợi đối với người dùng Lotus Chat

Mới đây nhất, phiên bản cập nhật 2.8.8 đã tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm người dùng khi thêm các tính năng mới như chức năng Notify reaction khi có người dùng thả cảm xúc với tin nhắn của mình.

Những nỗ lực cập nhật liên tục này cho thấy cam kết của đội ngũ phát triển trong việc lắng nghe phản hồi và tối ưu hóa sản phẩm theo thói quen của người Việt, khẳng định vị thế vững chắc của một ứng dụng "Make in Vietnam" chất lượng cao.