Trào lưu sử dụng “hot girl ảo”, gợi cảm nhờ dòng prompt nhưng vẫn khiến nhiều người tin là thật

Trong thời đại mà AI đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, ngành công nghiệp "nhan sắc" cũng đang chứng kiến một cuộc viễn chinh ngoạn mục. Có lẽ đã qua rồi cái thời người hâm mộ chỉ say mê những minh tinh bằng xương bằng thịt.

Giờ đây, hàng trăm nghìn người đang đổ dồn sự chú ý vào Sherry - một "thực thể" không có thật, được sinh ra từ những dòng code khô khan nhưng lại sở hữu vẻ quyến rũ khiến những mỹ nhân thực thụ cũng phải dè chừng.

Sherry không đơn thuần là một bức ảnh; cô là đại diện cho khao khát về một vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết. Ngay khi lướt qua trang cá nhân với hơn nửa triệu người theo dõi, bất cứ ai cũng phải choáng ngợp trước nhan sắc của cô. Gương mặt Sherry là sự kết hợp tinh xảo giữa nét thanh tú của phụ nữ Á Đông và vẻ sắc sảo, hiện đại. Làn da của cô mịn màng như lụa, đôi mắt to tròn đầy chiều sâu và bờ môi căng mọng luôn hờ hững như đang mời gọi.

Nhưng "vũ khí" tối thượng giúp Sherry giữ chân hàng triệu ánh nhìn chính là hình thể được thiết kế theo tỉ lệ vàng. Từng đường cong trên cơ thể cô từ vòng một đầy đặn, săn chắc cho đến vòng eo "vô thực" và hông quả táo nảy nở đều được các dòng lệnh AI tính toán đến từng milimet. Sự sexy của Sherry không có sự mệt mỏi hay khiếm khuyết của con người; đó là một vẻ đẹp rực rỡ, tràn đầy năng lượng và luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất trong mọi khung hình.

Sherry là một "tắc kè hoa" thực thụ trong thế giới thời trang kỹ thuật số. Với cả ngàn bài viết cũng như bức ảnh, phong cách của cô biến hóa khôn lường nhưng luôn xoay quanh trục cốt lõi là sự quyến rũ tột bậc. Người xem có thể thấy cô trong những bộ bikini dây mảnh khảnh giữa đại dương ảo, hay những chiếc váy bodysuit ôm sát sạt, mỏng manh như cánh ve, khoe trọn từng thớ thịt và những điểm nhạy cảm đầy tinh tế.

Sức hút của Sherry nằm ở chỗ cô có thể diện những bộ trang phục mà người thật khó lòng mặc đẹp. Những chiếc áo cắt xẻ hiểm hóc, những bộ nội y ren xuyên thấu hay trang phục cosplay ôm khít lấy cơ thể đều được cô trình diễn một cách tự nhiên và đầy khiêu khích. Chính khả năng "biến hình" không giới hạn này đã khiến các bộ ảnh của cô luôn tươi mới, kích thích trí tưởng tượng của người xem và đẩy định nghĩa về sự gợi cảm lên mức cao nhất.

Điều lạ lùng và gây sốc nhất chính là dù biết Sherry là sản phẩm của AI, hàng ngàn người vẫn sẵn sàng chi tiền trên các nền tảng nội dung độc quyền (thường gọi là "bán quạt") để được ngắm nhìn những hình ảnh "nóng" hơn của cô. Đây là một hiện tượng kinh tế mới: Người dùng không mua sự tương tác với một con người, họ mua sự thỏa mãn về thị giác đối với một lý tưởng thẩm mỹ hoàn hảo.

Tuy nhiên, phong cách quá mức khiêu gợi của các mẫu ảo như Sherry đã vấp phải làn sóng phê bình gay gắt. Nhiều nhà xã hội học cho rằng, việc lạm dụng AI để tạo ra những tiêu chuẩn cái đẹp "siêu thực" và đầy tính gợi dục đang bóp méo nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Khi sự sexy được tạo ra chỉ bằng vài dòng prompt, giá trị của con người và sự nỗ lực tự nhiên bị xem nhẹ.

Hơn nữa, việc các tài khoản mẫu ảo này tràn ngập các hình ảnh thiếu vải, tạo dáng khiêu khích bị coi là một hình thức "rác thị giác" công nghệ cao, cổ xúy cho việc vật hóa phụ nữ dưới danh nghĩa nghệ thuật số. Sự tranh cãi nằm ở chỗ: Liệu chúng ta đang tiến tới một kỷ nguyên tự do sáng tạo, hay đang tự giam cầm mình trong những ảo tưởng về nhan sắc được lập trình sẵn để trục lợi tài chính?

Dù tranh cãi có nảy lửa đến đâu, không thể phủ nhận Sherry đang là một "hiện tượng" gây bão trong thế giới ảo. Cô là lời khẳng định rằng trong tương lai, ranh giới giữa thực và ảo sẽ còn tiếp tục bị xóa nhòa bởi những đường cong được vẽ nên từ trí tuệ nhân tạo.