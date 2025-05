Galaxy S25 Edge gây tranh cãi vì pin, kết quả thử nghiệm lại rất khó tin!

Ngay từ khi ra mắt, Samsung Galaxy S25 Edge đã khiến cộng đồng công nghệ xôn xao không ngớt. Mỏng chỉ bằng một cây bút chì và nhẹ như không khí, chiếc flagship này đại diện cho tinh thần tối giản và tinh tế mà Samsung đang theo đuổi. Thế nhưng, để đạt được ngoại hình mảnh dẻ ấy, S25 Edge buộc phải đánh đổi không gian pin và điều này đã nhanh chóng thổi bùng lên những hoài nghi về hiệu suất sử dụng thực tế.

Với thân hình mảnh mai, chiếc máy này phải gói gọn trong mình viên pin chỉ 3.900 mAh, con số thua cả mẫu Galaxy S25 tiêu chuẩn vốn có màn hình nhỏ hơn. Tuy nhiên, PhoneArena, một trong những chuyên trang công nghệ uy tín nhất hiện nay vừa công bố kết quả bài test pin chi tiết, và nó cho thấy mọi chuyện không đến mức quá nghiêm trọng.

Ba bài kiểm tra được thực hiện bao gồm: duyệt web, xem video YouTube và chơi game 3D. Trong bài test nhẹ nhất là lướt web tự động, Galaxy S25 Edge đạt 16 giờ 40 phút. Kết quả này thấp hơn gần 2 tiếng so với Galaxy S25 (18 giờ 29 phút) và càng kém xa so với bản S25 Plus (19 giờ 4 phút) hay S25 Ultra (20 giờ 49 phút).

Khi chuyển sang phát video liên tục, S25 Edge trụ được 7 giờ 44 phút, chỉ kém nhẹ mẫu S25 tiêu chuẩn với 8 giờ 1 phút. Nhưng ở bài test game, khi hiệu năng và nhiệt độ đẩy pin đến giới hạn thì S25 Edge lại hụt hơi rõ rệt với thời gian chỉ 9 giờ 38 phút. Trong khi đó, S25 Ultra duy trì được tới 14 giờ 21 phút chơi liên tục.

Theo đánh giá của PhoneArena, thời lượng pin của S25 Edge là đủ dùng. Ảnh: PhoneArena

Dù không có kỳ tích nào xảy ra, S25 Edge cũng không “gục ngã” sớm như những lo ngại ban đầu. Với ưu điểm về thiết kế mảnh mai, thời thượng, mẫu máy này vẫn sẽ là lựa chọn cho những ai yêu cái đẹp và không ngại việc sạc pin thường xuyên hơn. Nhưng nếu bạn cần một chiếc điện thoại pin trâu, hãy hướng sang các mẫu Galaxy còn lại.

Theo PhoneArena