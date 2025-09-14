Gác lại những lời khen, nhìn thẳng vào sự thật: iPhone 17 năm nay thực sự "xấu nhất trong lịch sử"?

Chiếc iPhone xấu nhất lịch sử?

Nâng cấp màn hình 120Hz trên iPhone 17, độ mỏng khó tin của iPhone Air là những thứ được người dùng ca tụng trong sự kiện của Apple hôm 9/9. Những có vẻ như chúng không che lấp được những lời dị nghị dành cho ngoại hình của iPhone 17 Pro Max.

Cụm camera khổng lồ dày cộp phía sau của iPhone 17 Pro Max (dường như học hỏi từ dòng Pixel của Google) được coi là một sự phá cách đối với những người thích sự đổi mới, nhưng lại trở thành một thiết kế không vừa mắt với những khách hàng kỹ tính.

Trên các tiêu đề truyền thông và chủ đề thảo luận mạng xã hội, không ít người dùng thở dài về thiết kế mới của Apple, thậm chí từ khóa “chiếc iPhone xấu xí nhất trong lịch sử” dành cho iPhone 17 Pro Max đang tràn ngập các mạng xã hội.

Dòng iPhone 17 Pro Max mới dù được trang bị chip mạnh hơn, thời lượng pin tốt hơn và camera mới có độ phân giải gấp bốn lần so với mẫu trước, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để thu hút khách hàng vốn đòi hỏi một sự bứt phá hơn việc chỉ là thay đổi thiết kế cụm camera.

Ngay từ khi những hình ảnh rò rỉ về thiết kế mới xuất hiện, đã có không ít bình luận tiêu cực, và khi mọi thứ thành sự thật, một sự thất vọng lan tràn.

“Thiết kế tệ quá. Tệ quá, tệ quá, tệ quá”, trang New York Post dẫn lại một tài khoản bình luận trên X.

"Đây từng là thứ mà Apple chế giễu các công ty điện thoại khác, và giờ đây họ lại trở thành trò hề của chính mình", một người nhận xét, ám chỉ đến việc thanh camera của mẫu điện thoại mới trông rất giống với thanh camera của đối thủ cạnh tranh Google Pixel 10.

"Trông nó giống một chiếc điện thoại Android xấu xí. Nó chẳng giống Apple chút nào", một người nói thêm.

"iPhone 17 Pro là chiếc iPhone xấu nhất từ trước đến nay", một người dùng tuyên bố. "Steve Jobs mà còn sống chắc ông sẽ sa thải tất cả.

Bên cạnh thiết kế vật lý, người hâm mộ cũng thất vọng với các tùy chọn màu sắc của các thiết bị mới. iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max có ba màu: bạc, xanh đậm và cam vũ trụ - trong đó màu cam được tiếp thị nổi bật hơn cả, nhưng không có màu đen truyền thống.

Không chỉ ngoại hình mà vật liệu cũng được coi là một sự xuống cấp của Apple, khi công ty từ bỏ cả thép và titan để trở về với nhôm truyền thống, đặc ra sự nghi hoặc về độ bền.

Apple giải thích rằng điện thoại của hãng giờ đây sở hữu thân máy bằng nhôm nguyên khối để giảm trọng lượng và tăng hiệu suất tản nhiệt cũng như độ cứng. Còn cụm camera khổng lồ là để có thêm không gian cho hệ thống camera mới được nâng cấp. Nhìn chung, Apple có cái lý của mình nhưng người dùng có hài lòng hay không thì lại là chuyện khác.

iPhone Air – Cắt pin rồi lại bán thêm pin?

iPhone Air đã có màn ra mắt rất ấn tượng với thân máy mỏng đến kinh ngạc chỉ 5,6mm, màn hình hiển thị tuyệt vời, và việc sở hữu chip A19 Pro mới nhất quả là một thành tựu đáng nể. Tuy nhiên, những người dùng tỉnh táo hơn lại đặt nhiều câu hỏi về thiết bị này.

Apple dường như có một chấp niệm về độ mỏng và có vẻ như hãng đang cố gắng đạt được điều này một cách cực đoan trong khi không lường trước việc phải đánh đổi gì.

“Điều này thật ngớ ngẩn. Tôi không hiểu sao họ lại làm một chiếc điện thoại siêu mỏng trong khi thứ người dùng cần là thiết bị có pin lâu hơn”, chuyên gia Antonio G. Di Benedetto nói trên The Verge.

“Hãy nhớ trước đây họ từng theo đuổi độ mỏng một cách cực đoan trên MacBook khiến bàn phím bị hỏng. Để rồi sau vụ kiện khiến Apple bị phạt 50 triệu USD, họ đã xoay sở bằng cách làm MacBook dày trở lại”.

Pin dường như là một vấn đề mà Apple cố giấu nhưng có vẻ như “cây kim vẫn lòi ra”. Dù ca ngợi thời lượng pin cả ngày, có thể sáng ngang với iPhone 17, Apple đã sản xuất thêm cả một chiếc sạc dự phòng cũng mỏng không kém chỉ để phục vụ cho riêng iPhone Air – một quyết định cồng kềnh không giống với phong cách của công ty.

“Tôi không hiểu mình cần một chiếc điện thoại mỏng làm gì khi phải chấp nhận nó có pin thấp hơn, sau đó khắc phục bằng cách tăng độ dày gấp đôi với pin MagSafe Air giá 99 USD lắp đằng sau?”, chuyên gia công nghệ Thomas Ricker đặt câu hỏi.

“Mua điện thoại mỏng để rồi phải gắn thêm phụ kiện cho dày lên. Thật là một vòng luẩn quẩn”, một tài khoản Reddit bình luận. Người khác thì ráo hoảnh: “Giảm dung lượng pin để bán thêm ốp sạc dự phòng. Một pha “hút máu” hoàn hảo”.

Cây bút QuaJoe Maring của Android Authoriy thậm chí còn cho rằng giải pháp “giảm thời lượng pin trong máy để mua thêm pin gắn ngoài máy” của Apple khiến anh lo ngại iPhone Air có thể có thời lượng pin thậm chí còn tệ hơn cả mức tiêu chuẩn.

Apple tạo ra vấn đề về pin cho iPhone Air và kiếm tiền từ giải pháp khắc phục.

Bất chấp những ca ngợi về chip mạnh hơn, thời lượng pin tốt hơn và camera mới có độ phân giải cao hơn, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng trên thực tế, những nâng cấp đó giờ mới chỉ đuổi kịp những chiếc flagship quen thuộc trong thế giới Android, từ viên pin giờ mới đạt mức 5.000mAh, RAM tăng lên 12GB cho đến zoom 8X.

Trong khi đó, những lời hứa về AI của Apple một lần nữa chìm vào lãng quên. Sự vắng mặt của Apple Intelligence khá rõ ràng tại sự kiện mới đây. Ngoài một vài lần nhắc đến thoáng qua, không có tính năng hay tiết lộ lớn nào.

Trong nhiều thập kỷ, Apple hiểu rõ hơn bất kỳ công ty nào khác rằng thiết kế phần cứng tuyệt vời phải đi đôi với phần mềm tuyệt vời. Tuy nhiên, cách tiếp cận thận trọng của công ty đối với AI — chưa kể đến những rắc rối gặp phải với Siri mới — đã khiến Apple tụt hậu so với các đối thủ.

Khi Google đã biến AI thành trung tâm của hệ điều hành Android, còn Samsung đang có được nhiều thành công từ Galaxy AI, thì Apple vẫn đang loại hay trước kỷ nguyên mới.

Không một tính năng AI nào thật sự mang tính đột phá được giới thiệu. Nhiều khách hàng đang tỏ ra thất vọng khi họ tiếp tục phải chờ đợi để được dùng những tính năng AI mà thậm chí những hãng điện thoại như Samsung đã phổ cập đến cả những mẫu máy tầm trung.

Sáng tạo của Apple đâu rồi?

Vẻ đẹp bóng bẩy của iPhone Air trong sự kiện “Awe-Dropping” chỉ tạm che lấp đi sự thật về độ sáng tạo cũng mỏng manh như chính chiếc điện thoại này của Apple.

Trong lịch sử, Apple nổi tiếng với sự tiên phong về đổi mới, dẫn dắt xu hướng và mang đến những thiết kế và tính năng có thể gây kinh ngạc đám đông. Nhưng vài năm trở lại đây, hãng đã có những bước tiến chậm chạp thậm chí là liên tục lặp lại chính mình.

Trong khi Samsung đã ra mắt mẫu điện thoại màn hình gập đến thế hệ thứ 7, liên tục có những cải tiến mới về độ mỏng và nếp gấp màn hình, thì một chiếc iPhone màn hình gập giờ đây vẫn vẫn nằm trong danh sách mơ ước của những fan hâm mộ.

Dù vẫn còn những hạn chế về công nghệ, bước đi liều lĩnh của Samsung từ 2019 được đánh giá cao vì đã mở ra xu hướng mới để nhiều hãng điện thoại khác đi theo, dẫn đến sự ra đời của các thiết bị gây trầm trồ như mẫu điện thoại gập ba của Huawei hay những mẫu máy gập sáng tạo của Oppo hay Vivo.

Trong khi đó, sự đột phá về AI trên thiết bị di động cũng do Samsung khởi xướng hay công nghệ pin silicon-carbon giúp tăng dung lượng chưa từng có cũng đến từ các thương hiệu Trung Quốc như Vivo, OnePlus hay Xiaomi chứ không phải Apple.

Những số liệu gần đây cho thấy, trong khi Apple có dấu hiệu chững lại, Samsung lại đang gặt hái thành công nhờ những nước đi táo bạo. Các báo cáo thể hiện Samsung không chỉ dẫn đầu thị trường toàn cầu mà còn đang "gặm nhấm" thị phần của Apple một cách đáng kể.

Trong quý II năm 2025, lượng iPhone xuất xưởng toàn cầu giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 44,8 triệu chiếc. Ngược lại, Samsung chứng kiến mức tăng trưởng ấn tượng 7%, đạt 57,5 triệu chiếc. Điều này giúp Samsung củng cố ngôi vị số một với 20% thị phần toàn cầu, trong khi Apple giậm chân tại chỗ với 16%.

Các nhà phân tích tin rằng thành công của Samsung đến từ hai yếu tố chính: sự đổi mới trong sản phẩm và chiến lược kinh doanh khôn ngoan.

Đầu tiên là sự trỗi dậy của điện thoại màn hình gập đã mang lại cho người tiêu dùng một lý do thuyết phục để chuyển sang Samsung. Bộ đôi Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7 được đánh giá cao, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội nhờ độ bền và giá trị sử dụng kinh ngạc.

Nhà quản lý danh mục đầu tư Chris Versace đánh giá: "Galaxy Z Fold 7 có số lượng đơn đặt hàng trước nhiều hơn 25% so với bất kỳ điện thoại gập nào trước đây của Samsung, và doanh số đang vượt xa thiết bị tiền nhiệm gần 50%."

Nhờ nhu cầu tăng trưởng, hãng công nghệ Hàn Quốc đã phải liên tục tăng mục tiêu sản xuất:

Trong tháng 8 vừa qua, sản lượng Z Fold7 đã tăng đột biến lên 430.000 chiếc, so với kế hoạch ban đầu chỉ là 170.000 chiếc. Đến tháng 9, kế hoạch sản xuất Z Fold7 được nâng từ 200.000 lên 260.000 chiếc.

Những con số này phần nào cho thấy sự chững lại của Apple, trong khi Samsung nhờ việc đi theo chính con đường khai phá sáng tạo của đối thủ trước đây, lại trở thành người hái quả ngọt.