"Flagship killer" chuẩn Leica gọi tên Xiaomi 15T Series

Ghi lại mọi khoảnh khắc với hệ thống camera Leica linh hoạt

Với Xiaomi 15T Series, việc chụp ảnh trở thành một phần tự nhiên của mọi trải nghiệm. Ống kính quang học Leica Summilux ghi lại ánh sáng và màu sắc chân thực, biến khoảnh khắc đời thường - từ góc phố rực nắng đến chuyển động bất chợt - thành những khung hình sống động.

Trên Xiaomi 15T Pro, ống kính Leica 5x Pro Telephoto giúp ghi lại chi tiết sắc nét từ xa. Khả năng zoom quang học giúp việc bắt trọn mọi khoảnh khắc trở nên tự nhiên và liền mạch mà không làm gián đoạn cảm xúc. Xiaomi 15T với tiêu cự 46mm mang đến góc nhìn gần gũi, là tiêu cự lý tưởng cho những bức ảnh chân dung đầy cảm xúc.

Chế độ Street Photography cho phép bắt trọn nhịp sống đô thị ngay từ màn hình khóa. Khi cần tạo điểm nhấn cho chủ thể, Master Portrait với hiệu ứng bokeh Wide và Bubble cùng khả năng điều chỉnh độ tách nền linh hoạt giúp bức ảnh giữ được chiều sâu và cá tính riêng.

Công nghệ Xiaomi AISP 2.0 giữ vai trò quan trọng khi giúp các ống kính duy trì màu sắc và ánh sáng đồng nhất. Người dùng có thể chuyển đổi giữa góc rộng – tiêu chuẩn – telephoto mà vẫn giữ nguyên một phong cách đặc trưng. Bên cạnh đó, AI Imaging Engine còn hỗ trợ tối ưu ánh sáng và chi tiết theo từng bối cảnh, giúp mỗi khoảnh khắc đời thường trở nên sống động và ấn tượng hơn.

Hiệu năng mượt mà và trợ lý thông minh cho nhịp sống năng động

Sức mạnh từ bộ vi xử lý Dimensity 9400+ trên Xiaomi 15T Pro và Dimensity 8400-Ultra trên Xiaomi 15T đảm bảo mọi trải nghiệm đều diễn ra nhanh chóng và mượt mà từ đa nhiệm công việc, chơi game đồ họa cao đến chỉnh sửa video 4K hay xử lý ảnh phức tạp.

Xiaomi HyperOS 3 tái định nghĩa trải nghiệm phần mềm với một giao diện thông minh và thân thiện. Mọi yếu tố đều được tối ưu để phản hồi nhanh hơn và trực quan hơn: từ các icon được thiết kế lại với hiệu ứng nổi khối 3D sống động, đến trung tâm điều khiển được sắp xếp gọn gàng với các phím tắt thông minh. Người dùng có thể cá nhân hóa sâu màn hình khóa theo phong cách riêng, từ kiểu chữ, màu sắc đến các tiện ích. Xiaomi HyperIsland trở thành trung tâm tương tác mới, hiển thị thông báo thông minh và cho phép điều khiển nhanh các ứng dụng đang chạy (như âm nhạc, ghi âm) mà không cần rời màn hình chính. Một cải tiến đáng chú ý là Xiaomi Share nay có thể chia sẻ file tốc độ cao trực tiếp với thiết bị iOS, phá vỡ rào cản giữa các hệ sinh thái và khiến việc chuyển ảnh, tài liệu trở nên liền mạch chưa từng có.

Hoạt động như một trợ lý ngầm, Xiaomi HyperAI là nền tảng trí tuệ nhân tạo thông minh ẩn sau giao diện đơn giản của Xiaomi HyperOS 3. Nó hỗ trợ đa nhiệm thông qua bộ công cụ tích hợp: AI Writing hỗ trợ soạn thảo và tóm tắt văn bản; AI Interpreter hoạt động như phiên dịch viên thời gian thực cho cuộc hội thoại hoặc văn bản; AI Recorder không chỉ ghi âm mà còn chuyển giọng nói thành văn bản có cấu trúc và tóm tắt điểm chính. Trong ứng dụng Thư viện, AI đóng vai trò như một chuyên gia chỉnh sửa ảnh, cho phép xóa vật thể phức tạp một cách tự nhiên hoặc tăng cường độ chi tiết (Ultra HD) cho những bức ảnh cũ chỉ bằng một lần chạm. Sức mạnh của Xiaomi HyperAI nằm ở sự tinh tế: nó xuất hiện đúng lúc, xử lý nhanh chóng và giải phóng người dùng khỏi những tác vụ phức tạp, để họ tập trung hoàn toàn vào ý tưởng và sáng tạo.

Thiết kế tinh xảo cùng trải nghiệm tổng thể chuẩn flagship

Xiaomi 15T Series sở hữu vẻ ngoài thanh lịch với chất lượng hoàn thiện cao cấp. Khung hợp kim nhôm chắc chắn, mặt lưng kính mờ chống bám vân tay và các đường cong liền mạch tạo cảm giác cầm nắm nhẹ tay mà vẫn sang trọng. Từng chi tiết từ mép kính đến cụm camera đều được xử lý tinh xảo.

Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro sở hữu hai sắc màu đặc trưng - Vàng Hồng và Vàng Mocha. Đây đồng thời là hai phiên bản màu góp mặt trong Xiaomi Gold Collection thời thượng, cho phép người dùng biến hóa thiết bị công nghệ thành phụ kiện thời trang và tự tin thể hiện phong cách cá nhân trong mọi hoàn cảnh.

Bên cạnh ngôn ngữ thiết kế ấn tượng, trải nghiệm thị giác trên Xiaomi 15T Series cũng được nâng tầm nhờ màn hình AMOLED 6,83 inch, độ sáng 3.200 nits và viền siêu mỏng bốn cạnh. Nội dung luôn được hiển thị rõ ràng với màu sắc sống động và chuyển động mượt mà – đặc biệt trên phiên bản Pro với tần số quét lên đến 144Hz. Từ làm việc đến giải trí, màn hình của Xiaomi 15T Series luôn cho cảm giác mãn nhãn và mượt mà, mang lại trải nghiệm dễ chịu trong từng thao tác.

Trong phân khúc smartphone 15 triệu đồng, Xiaomi 15T Series nổi bật nhờ mang đến trải nghiệm toàn diện hiếm thấy: camera ấn tượng, hiệu năng mạnh mẽ, phần mềm mượt mà và thiết kế sang trọng, đáp ứng trọn vẹn từng yêu cầu khắt khe của người dùng yêu công nghệ. Đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu Xiaomi 15T Series với loạt ưu đãi hấp dẫn dịp cuối năm.

Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng tham khảo tại đây.