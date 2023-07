FIFA World Cup nữ 2023 sẽ lập kỷ lục bán vé mới

Hôm qua, gia đình chị Maria Strong, sống tại thành phố Auckalnd, là người đã mua tấm vé thứ 1,5 triệu đã đến sân vận động Eden Park ở thành phố Auckland, New Zealand để xem trận đấu giữa Italia và Argentina. Chị Strong đã mua tấm vé này để cùng gia đình tới sân vận động theo dõi trận đấu của đội bóng yêu thích nhân dịp sinh nhật cậu con trai 12 tuổi. Mặc dù hôm qua là ngày trong tuần và trẻ con phải đi học song gia đình chị Strong vẫn muốn tạo ra kỷ niệm đặc biệt nhân dịp sinh nhật con trai khi cùng nhau tới sân vận động Eden Park xem các cầu thủ nữ thi đấu.

Quyết định này đã nhân niềm vui của gia đình thêm nhiều lần khi trở thành những người tạo ra dấu mốc mới và gia đình lại có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục đến sân vận động tại Auckland theo dõi các trận bóng còn lại trong khuôn khổ FIFA World Cup Nữ 2023.

Gia đình chị Maria Strong gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Nguồn FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết, ông rất vui mừng khi kỷ lục bán vé mới tại FIFA World Cup Nữ 2023 sắp được thiết lập: “Thật tuyệt vời khi được gặp gia đình đã mua tấm vé thứ 1,5 triệu. Một lần nữa, kỷ lục thế giới đã bị phá vỡ trong kỳ World Cup đặc biệt này. Một gia đình đến từ Auckland, với ba người con, một gia đình đam mê bóng đá. Thật tuyệt vời và tôi thực sự rất vui khi được mời họ đến tham dự mọi trận đấu ở Auckland để họ có thể tận hưởng khoảng thời gian cùng gia đình tại sân vận động tuyệt vời này, nơi đã mang đến bầu không khí tuyệt vời cho mọi trận đấu mà chúng ta đã xem cho đến nay. Và tôi chắc chắn rằng các trận đấu sắp tới cũng sẽ như vậy”.

Việc bán vé của FIFA World Cup Nữ 2023 tại New Zealand gặp nhiều khó khăn khi số lượng vé bán ra tại đây thấp hơn nhiều so với dự tính, chỉ đạt khoảng 320 nghìn vé vào thời điểm 1 tuần trước khi giải khai mạc. Trước thực tế này, trước khi giải khai mạc FIFA đã tặng 20 nghìn vé tới xem 4 trận đấu vòng bảng cho người hâm mộ tại New Zealand để quảng bá sự kiện và khuyến khích người dân đi xem.

Tuy vậy tại Australia, một quốc gia đồng chủ nhà của FIFA World Cup Nữ 2023 việc bán vé lại thuận lợi hơn khi trận đầu tiên diễn ra tại nước này và trận chung kết đều đã hết vé từ lâu trong khi nhiều trận đấu hấp dẫn khác thì vé chỉ còn ít.