FBI truy nã một người Việt vì rửa tiền ảo 3 tỉ USD

Ngày 16-3, đài Sputnik dẫn lời Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ChipMixer bị triệt phá do liên quan tới các hoạt động gian lận, rửa tiền, tin tặc, thị trường mạng riêng (darknet)...

Nhà chức trách Mỹ đã phối hợp với cảnh sát hình sự Liên bang Đức để thực hiện chiến dịch đánh sập ChipMixer, tịch thu máy chủ và hơn 46 triệu USD tiền điện tử.

"Sáng nay (15-3, giờ địa phương) phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước, Bộ Tư pháp Mỹ đã vô hiệu hóa một công cụ trộn tiền điện tử giúp thúc đẩy các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại, hoạt động mua tiền điện tử do nhà nước tài trợ và mua trong thị trường mạng riêng trên toàn cầu" - Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố.

Minh Quốc Nguyễn. Ảnh: FBI

Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh sẽ làm tất cả để bảo vệ các nạn nhân và chống lại tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời khẳng định chiến dịch triệt phá ChipMixer nói riêng đã phá vỡ hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh mạng toàn cầu.

Theo cáo buộc, từ tháng 8-2017 đến tháng 3-2023, ChipMixer chịu trách nhiệm xử lý đồng bitcoin do một cơ quan tình báo nước ngoài sử dụng. Cáo buộc này được tiết lộ lần đầu trong bản tư vấn an ninh mạng chung mà Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) phát hành vào tháng 8-2020.

Washington cũng cáo buộc ChipMixer xử lý gần 1 tỉ USD bitcoin liên quan tới các quỹ bị đánh cắp hoặc các thị trường mạng riêng trong cùng thời gian đó. Một số quỹ được cho là dính líu đến tin tặc Triều Tiên.

Liên quan tới vụ ChipMixer, nhà chức trách Mỹ đã buộc tội Minh Quốc Nguyễn, công dân Việt Nam, rửa tiền, điều hành mạng lưới chuyển tiền không phép và đánh cắp thông tin cá nhân của người khác. Mức án tối đa cho các tội danh này là 40 năm tù.

Minh Quốc Nguyễn, sinh năm 1973, quê Quảng Bình. Minh Quốc Nguyễn bị buộc tội vào ngày 14-3 và đang bị FBI truy nã.

Theo cáo trạng của tòa án, ChipMixer cho phép khách hàng gửi đồng bitcoin, sau đó trộn chúng với đồng bitcoin của những người dùng ChipMixer khác, làm cơ quan thực thi pháp luật và quản lý khó theo dõi giao dịch của họ.

ChipMixer phục vụ nhiều khách hàng ở Mỹ nhưng không đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FINCEN) cũng như không thu thập thông tin nhận dạng về khách hàng của mình.