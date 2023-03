Galaxy S23 Ultra có thực sự đáng nâng cấp? Notefan nói gì?

Trong bối cảnh tình hình sụt giảm doanh số smartphone trên toàn cầu ngày càng trở nên tồi tệ thì dường như Galaxy S23 Ultra lại đang có những nỗ lực "vượt sóng". Ngay từ trước khi ra mắt, chiếc máy vẫn rất được lòng người yêu công nghệ, đặc biệt là Notefan lâu năm, bất chấp những hoài nghi về mẫu điện thoại không quá nổi bật so với người tiền nhiệm. Bằng chứng là trong một khảo sát do Gsmarena tổ chức, đã có đến 57.59% người dùng quốc tế mong muốn được sở hữu Galaxy S23 Ultra, nhiều hơn gấp 4 lần so với nhận định chiếc máy không thuộc về mình.



Và thực tế đã chứng minh khi doanh số bán ra của Galaxy S23 Series tăng trưởng vượt trội hơn so với thế hệ tiền nhiệm cùng kỳ năm ngoái với số lượng Galaxy S23 Ultra chiếm tới 60% - theo CNBC. Chỉ tính riêng tại thị trường Việt Nam, doanh số Galaxy S23 Series ghi nhận mức tăng lên đến 60%, mức tăng kỷ lục trong 3 năm trở lại đây của dòng Galaxy S, cho thấy được sự quan tâm đặc biệt của người dùng dành cho thế hệ S mới này là lớn đến thế nào.

Có được niềm tin cùng sự ủng hộ tuyệt đối này cũng bởi Galaxy S23 Ultra đã được chăm chút và nâng cấp một cách triệt để, kế thừa và phát huy thế mạnh của cả hai dòng máy Galaxy Note và Galaxy S, đặt mục tiêu tăng cường trải nghiệm người dùng lên mức tối đa. Nổi bật trong số đó phải kể đến camera, tính năng được xem như DNA cho sự phát triển của dòng Galaxy S từ trước đến nay.

Chuyên gia Basil Kronfli của Digitalcameraworld nhận định: "Tuy không phải là chiếc máy ảnh tốt nhất mà chúng tôi từng sử dụng với sự tôn trọng, nhưng những gì mà Samsung đã làm, cùng hệ thống camera khiến Galaxy S23 Ultra trở thành mẫu camera phone mạnh mẽ hàng đầu hiện nay, vượt trội so với người tiền nhiệm". Chiếc máy này ghi điểm trong lòng người dùng bởi sự ấn tượng về độ sắc nét và chi tiết cũng như tái tạo màu sắc chân thực đến từ cảm biến thế hệ mới 200MP cùng khả năng SpaceZoom đa dạng giúp mở ra cánh cửa sáng tạo không giới hạn.

Đặc biệt, khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng với tính năng Nightography trên Galaxy S23 Ultra được nhiều người dùng nhận xét là "đáng kinh ngạc". Tay viết Lisa Eadicicco từ Cnet cảm thán: "Samsung vẫn là vua chụp ảnh thiếu sáng đối với tôi" trong một đánh giá về chiếc smartphone này. "Vừa sáng, rõ nét mà độ tương phản, độ chuyển sáng tối cùng màu sắc được tái hiện một cách hài hòa giúp cho những bức ảnh không chỉ có chiều sâu mà còn mềm mại lung linh hơn cả cảnh thực" - Quang Huy (26 tuổi) cho hay. Mặt khác, việc tăng cường khả năng chống rung toàn diện áp dụng quang học lẫn kỹ thuật số cũng được anh chàng đánh giá là "nâng cao khả năng chụp ảnh tiện lợi dễ dàng lên trông thấy, đặc biệt là khi trời tối".

Cùng với đó, hàng loạt những chế độ mới như Expert RAW hay tính năng chụp ảnh thiên văn vẫn đang là đề tài thu hút người dùng khám phá. Hoàng Minh (25 tuổi) nhận xét: "Mới nghe thì thấy bất khả thi nhưng khi nhìn những bức ảnh chụp trời sao với Galaxy S23 Ultra thì mình đã nhận ra thêm một chủ đề mới để theo đuổi trong thời gian tới".

Trên thực tế, Galaxy S23 Ultra đã không còn là vùng biên của Note hay S mà trở thành một thiết bị di động đẳng cấp thời thượng khi kết hợp và bùng nổ toàn bộ tinh hoa của hai dòng sản phẩm. Là một Notefan từ lâu, Hoàng Minh đánh giá khả năng sử dụng bút S Pen để chụp ảnh không chạm, sáng tác ngay trên hình ảnh đã "mở ra nhiều hướng mới thiết thực cho công việc designer của mình". "Vừa viết vẽ thoải mái, nhẹ nhàng như dùng bút thật mọi lúc mọi nơi, lại có thể rảnh tay chụp ảnh các thứ tự do hơn, với người làm nội dung như mình thì còn gì thoải mái hơn nữa" - Hoàng Minh hào hứng cho biết.

Bên cạnh đó, một trong số những điểm sáng được người dùng đánh giá "vượt trội" của Galaxy S23 Ultra chính là vi xử lý được "thửa riêng" Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Chuyên gia Mark Spoonauer của Tomguide nhận định: "Bạn sẽ nhận được chip với tốc độ tối ưu trên Android, thời lượng pin tuyệt vời và nâng cấp One UI 5.1 thông minh".

Quả thật, khả năng xử lý trên con chip này đã được tối ưu đáng kể giúp người dùng "không chỉ dùng nhiều tác vụ mà ngay cả việc chơi game hay các ứng dụng chỉnh ảnh như LightRoom, ngay trên điện thoại cũng hoàn toàn mượt mà, tiện lợi" - Quang Huy cho biết. Đặc biệt, thời lượng pin của chiếc máy này đã gây ấn tượng mạnh mẽ khiến cho ngay cả chuyên gia Victor Hristov của PhoneArena cũng phải thốt lên: "Galaxy S23 Ultra là một con quái vật thuần túy dường như có thể kéo dài hoạt động của bạn suốt hai ngày".

Có thể thấy, việc tích hợp và tối ưu với vi xử lý mới, cùng sự hỗ trợ của AI trong hầu hết các tác vụ đã giúp mọi thứ trên Galaxy S23 Ultra trở nên hoàn hảo, từ hình ảnh, hiệu năng cho đến sáng tạo. Đó cũng là lý do để không chỉ các Notefan, mà người yêu công nghệ trên toàn thế giới đều nhận định đây là phiên bản smartphone Galaxy hoàn thiện và mạnh mẽ vượt bậc từ trước đến nay.

Và để hiện thực hóa mong muốn được sở hữu siêu phẩm của nhiều Samfan, Samsung cũng đã tung ra chương trình ưu đãi "cực khủng", giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm smartphone đỉnh chóp này. Cụ thể, từ 1/3/2023 đến 31/3/2023, người dùng sẽ nhận được đặc quyền nâng cấp lên đến 3 triệu đồng, cộng với hỗ trợ thu cũ đổi mới 3 triệu cùng trả góp lãi suất 0%, biến Galaxy S23 Ultra là một "món hời" công nghệ chưa từng có. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không "chốt đơn" siêu phẩm ngay thôi nào.