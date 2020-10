Fan Trung tố Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly chỉ toàn đạo nhái, bắt bài từ nội dung đến áo của Địch Lệ Nhiệt Ba

SỐ CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 0 / 0 Cũng đáng nể đấy chứ? Còn chần chừ gì nữa mà không đem khoe kết quả này trên tường của bạn đi thôi! Like và share kết quả CHƠI LẠI

Sự trở lại ấn tượng của Lee Dong Wook trong Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tale Of The Nine Tailed) đã gây chú ý ngay ở những tập đầu lên sóng. Thế nhưng vai diễn hồ ly này lại không được khán giả đánh giá cao bằng những tác phẩm trước đó của Lee Dong Wook. Thậm chí, phía netizen xứ Trung liên tục chê bai ngoại hình nam chính hay phàn nàn về cốt truyện của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly. Khán giả Trung còn không ngần ngại gọi bộ phim mới của Lee Dong Wook là một tác phẩm đạo nhái ý tưởng, từ nội dung kịch bản cho tới trang phục của diễn viên.

Nam chính bị khán giả chê già và nội dung không thực sự hấp dẫn

Nhiều người đã phát hiện cốt truyện của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly rất giống với bộ phim Kết Ái: Mối Tình Đầu Của Đại Nhân Thiên Tuế do Hoàng Cảnh Du và Tống Thiến đóng chính. Đây là một tác phẩm của điện ảnh Hoa ngữ đã lên sóng năm 2018 với nội dung chính kể về mối tình vấn vương nhiều đời nhiều kiếp của chàng hồ ly si tình Hạ Lan Tĩnh Đình (Hoàng Cảnh Du) và người tình ngàn năm Thẩm Tuệ Nhan (Tống Thiến). Bạn Trai Tôi là Hồ Ly cũng là câu chuyện tình yêu xuyên kiếp của anh hồ ly Lee Yeon (Lee Dong Wook) và cô bạn gái Ji Ah (Jo Bo Ah). Điều này khiến khán giả Trung nghi ngờ phim mới của Lee Dong Wook đã đạo nhái ý tưởng kịch bản từ phim của Hoàng Cảnh Du.

Kết Ái: Mối Tình Đầu Của Đại Nhân Thiên Tuế do Hoàng Cảnh Du và Tống Thiến đóng chính đã ra mắt năm 2018

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly cũng có câu chuyện tình yêu khá tương đồng

Chưa dừng lại ở đó, netizen còn phát hiện ekip phục trang của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly đã "mượn" váy áo của nàng hồ ly Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) trong Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư cho Lee Dong Wook mặc. Cùng tông màu đỏ chủ đạo với thiết kế khá giống nhau, Phượng Cửu và Lee Yeon trông cứ như anh em một nhà. Đây liệu có phải là đạo nhái trang phục hay chỉ đơn thuần là biểu tượng chung của hồ ly chín đuôi?

Bộ trang phục hồ ly màu đỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba được đem ra so sánh

Còn đây là bộ đồ của Lee Dong Wook, đúng là giống nhau thật!

Những nghi vấn về việc đạo nhái ý tưởng của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly vẫn đang khiến netizen xứ Trung tranh luận sôi nổi.

Fan Trung sôi sục vì nghi án "đạo phẩm" của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Ảnh: Weibo)

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly lên sóng vào lúc 19h00 mỗi tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần.

Nguồn tin và ảnh: QQ, Weibo