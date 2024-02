Fan Taylor Swift phẫn nộ khi nữ ca sĩ bị "bám đuôi" từ sân bay đến tận khách sạn ở Singapore, tuyên bố: "Những người ấy không phải là fan"

Chiều 27/2, Taylor Swift đã đáp chuyên cơ riêng xuống Singapore, đánh dấu 12 ngày cô sẽ lưu trú tại đất nước này để trình diễn 6 đêm The Eras Tour. Động thái này không chỉ khiến fan Taylor Swift ở Singapore xôn xao mà cả các nước Đông Nam Á cũng "đứng ngồi không yên". Ngay từ khi Taylor Swift hạ cánh xuống sân bay ở Singapore, nhất cử nhất động của cô được cập nhật liên tục bao gồm cả chiếc xe mà cô di chuyển và quan trọng nhất: khách sạn nơi cô lưu trú. Theo đó, cô sẽ không ở tại Marina Bay Sands như dự đoán mà chọn ở tại Capella trên đảo Sentosa.

Tuy nhiên, hành động "theo đuôi" Taylor Swift mang về không ít ý kiến trái chiều. Đây không phải là trường hợp của riêng Taylor Swift khi ranh giới quyền riêng tư của các ngôi sao hàng đầu thế giới luôn là đề tài gây tranh cãi mỗi khi họ đến một thành phố mới.

Khán giả chờ đón Taylor Swift tại sân bay.

Tài khoản chính do cộng đồng fan Taylor Swift tại Singapore lập ra để "đu" The Eras Tour đã lên tiếng bức xúc khi nữ nghệ sĩ bị theo dõi từ tận máy bay riêng cho đến khách sạn lưu trú. Cụ thể, tài khoản này đã đăng lại bài viết từ một tờ báo với khung cảnh hàng trăm khán giả đứng chờ Taylor Swift ở sân bay Seletar, gay gắt chỉ trích: "Tất cả những người này chắc chắn không phải fan và chưa xem qua bộ phim Miss Americana rồi!". Trong bộ phim tài liệu Miss Americana ra mắt trên Netflix hồi năm 2020, Taylor Swift cũng đã từng trải lòng về sự bất an của cô khi đi đến đâu cũng ngập tràn trong các máy quay phim, chụp ảnh.

Bài đăng trên tài khoản này thu hút hàng nghìn lượt bình luận trái chiều: nhiều người đồng tình nhưng cũng không ít ý kiến phản đối.

Rất nhiều ý kiến cho rằng những hành động này thật "đáng xấu hổ", "đáng lên án". Họ cho rằng nơi duy nhất mà khán giả nên thấy Taylor Swift là trên sân khấu còn ngoài ra nên tôn trọng sự riêng tư của Taylor Swift. Nhiều người cũng cho rằng nếu cứ diễn ra tình trạng vây kín thế này, sẽ không thể nào thấy được cảnh Taylor Swift dạo chơi bên ngoài nữa. Nhiều fan Taylor Swift cũng chỉ trích thậm tệ những khán giả ra tận hiện trường để tìm gặp nữ nghệ sĩ, đánh giá họ "không phải là fan".

Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến phản biện cho rằng việc giữ riêng tư 100% cho Taylor Swift là điều vô lí. Các ý kiến này phản biện Taylor Swift đang là ngôi sao số 1 thế giới hiện tại, và đang lưu diễn trong tour diễn lớn nhất lịch sử, thế nên không thể nào truyền thông và khán giả có thể bỏ qua được sự kiện này. "Tiêu chuẩn kép", "Đặt trường hợp là bạn bạn cũng thế thôi", "Ngôi sao số 1 thế giới mà bắt không ai quan tâm thì có vấn đề gì không?",... là các ý kiến thường trực. Các ý kiến ôn hòa hơn cho rằng nếu fan đứng trật tự ngay ngắn, không la hét hay tạo huyên náo tại nơi Taylor Swift đến thì hoàn toàn khác với việc "săn đuổi".