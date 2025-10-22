EQ cao, dạy con khéo nhưng sao nữ này thật lận đận: Chồng đầu ép thử ADN, chồng sau bị còng tay trước mặt con nhỏ

Giả Tịnh Văn sinh năm 1974, là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc. Những năm 2000, tên tuổi của Giả Tịnh Văn vang danh khắp châu Á với các bộ phim như Tần Vương Lý Thế Dân, Thái Bình Công Chúa Bí Sử, Chí Tôn Hồng Nhan, Tiểu Lý Phi Đao... Năm 2003, với vai diễn Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản do Đài Loan sản xuất, Giả Tịnh Văn được hàng triệu khán giả bình chọn là "nữ thần quốc dân".

Giả Tịnh Văn có cuộc hôn nhân đầu với doanh nhân Tôn Chí Hạo. Vì làm trong giới giải trí lại "ăn cơm trước kẻng" nên nữ diễn viên bị gia đình chồng coi thường, lạnh nhạt. Thậm chí, mẹ chồng cô còn yêu cầu xét nghiệm ADN của cháu gái để chứng minh huyết thống. Hai người rạn nứt sau ba năm chung sống. Cả hai tranh chấp tài sản, giành quyền nuôi con gái - Ngô Đồng. Năm 2010, tòa án quyết định Ngô Đồng ở với mẹ.

Nữ diễn viên tái hôn với chồng kém tuổi Tu Kiệt Khải, có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên mới đây, anh bị đưa tới đồn cảnh sát do liên quan vụ án trốn nghĩa vụ quân sự. Anh bị còng tay trước mặt con nhỏ khiến cô lo lắng con bị ảnh hưởng tâm lý.

Giả Tịnh Văn sinh năm 1974, là diễn viên nổi tiếng của Đài Loan, Trung Quốc.

EQ cao, dạy con khéo

Nữ diễn viên thường xuyên được khen ngợi nhờ ngoại hình trẻ trung, tính cách tốt, EQ cao. Cách cô đáp trả "anti" khi bị chê già, chê 2 đời chồng đều khiến nhiều người nể phục. Khi nhắc đến cô bây giờ, khán giả còn nhớ đến hình ảnh một người mẹ dịu dàng, thông minh và vô cùng bình tĩnh trong việc nuôi dạy ba cô con gái.

Triết lý nuôi dạy con của Giả Tịnh Văn nhấn mạnh việc để trẻ em trở thành "những đứa trẻ có ý tưởng riêng" và tin rằng mỗi đứa trẻ là một cuốn sách giáo khoa độc đáo. Cô tập trung vào việc vun đắp tính cách và sự tự lập cho con cái, khuyến khích con mạnh dạn thử nghiệm, đồng thời học hỏi từ những thất bại, yêu thương và sống thật với chính mình.

Trong chương trình "Mẹ là siêu nhân", Giả Tịnh Văn từng khiến khán giả xúc động khi xử lý một tình huống tưởng nhỏ mà ai làm mẹ cũng từng gặp: Wuboo, cô con gái lớn bỗng đẩy em gái Ponyo ngã xuống sàn. Thay vì quát mắng, Giả Tịnh Văn chỉ nhẹ nhàng bế con lên, hỏi: "Con có thể nói cho mẹ biết, vì sao con đẩy em không?".

Cách hỏi bình tĩnh ấy khiến con dịu lại, rồi rơm rớm thú nhận rằng con thấy buồn vì mẹ đang chơi với em mà quên mất con.

Giả Tịnh Văn không mắng, cũng không vội "giảng đạo lý". Cô ôm con, nói rằng mẹ vẫn yêu con như cũ, nhưng đẩy ngã người khác là hành động sai. "Tôi chưa bao giờ hét vào mặt con. Khi bạn la mắng, con chỉ thấy sợ, không hiểu mình sai ở đâu. Còn khi bạn giữ bình tĩnh, con sẽ tự hiểu".

Câu nói này sau đó được hàng triệu phụ huynh chia sẻ lại. Bởi ai cũng hiểu, trẻ con không cần những lời quát, chúng cần được nhìn thấy cách người lớn kiểm soát cảm xúc.

Con gái lớn Wuboo vốn là cô bé hơi nhút nhát, ít nói. Khi tham gia lớp học nhạc, đến lượt giới thiệu bản thân, con ngập ngừng không nói nên lời. Thay vì thúc ép, Giả Tịnh Văn mỉm cười nói: "Không sao đâu con, chúng ta đợi thêm một lát nhé".

Cô kiên nhẫn ngồi cạnh, hát cùng con, rồi đổi sang bài hát quen thuộc mà con vẫn hát ở nhà. Lần này, Wuboo dần cất giọng nhỏ thôi, nhưng là một chiến thắng lớn.

Nhiều người khen cô khéo léo, nhưng Giả Tịnh Văn chỉ nói: "Con tôi là kiểu quan sát. Khi chưa sẵn sàng, con sẽ không làm. Chỉ cần cho con thời gian, rồi con sẽ tự mở lòng".

Giống nhiều đứa trẻ khác, Wuboo từng rất thích ăn vặt. Nhưng thay vì cấm đoán gay gắt, Giả Tịnh Văn chọn cách nhẹ nhàng và có quy tắc. Cô lập ra "kế hoạch không ăn vặt": tất cả bánh kẹo trong nhà đều được đem tặng, thay vào đó là trái cây, khoai lang hoặc sữa chua. Mỗi lần con thèm đồ ngọt, cô cùng con đọc to tờ giấy dán trên tủ lạnh: "Ăn trái cây, uống nước – cơ thể sẽ khỏe mạnh và vui vẻ".

Vài tuần đầu con hơi khó chịu, nhưng sau khi được mẹ khích lệ, con dần quen. Cô không dùng roi hay mắng mỏ, mà dùng sự nhất quán và tình yêu thương. "Cha mẹ có thể yêu con vô điều kiện, nhưng phải có nguyên tắc. Vì đó là cách dạy con biết giới hạn và trách nhiệm".

Nữ diễn viên thường xuyên được khen ngợi nhờ ngoại hình trẻ trung, tính cách tốt, EQ cao.

Giả Tịnh Văn và ông xã luôn cố gắng thống nhất trong cách dạy con. Với những lỗi nhỏ, cô sẽ là người giải thích; còn khi con vi phạm nguyên tắc lớn, Tuấn Kiệt mới lên tiếng. "Khi bố nói, con hiểu rằng đây là chuyện nghiêm túc". Nếu hai vợ chồng bất đồng, họ không tranh cãi trước mặt con, mà sẽ chờ lúc riêng tư để góp ý.

Một cặp vợ chồng biết tôn trọng và điều chỉnh lẫn nhau không chỉ giúp con an toàn, mà còn dạy con thấy thế nào là tình yêu lành mạnh.

Với Giả Tịnh Văn, mọi sóng gió đã qua không khiến cô mệt mỏi, mà trở thành động lực để cô sống chậm hơn, trọn vẹn hơn bên các con.

Cô từng nói: "Khi mình đủ bình tâm, con sẽ cảm nhận được sự an toàn. Thứ trẻ cần nhất không phải là nhà to hay đồ chơi đắt, mà là một người mẹ biết mỉm cười khi dạy con".