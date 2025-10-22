TP.HCM công bố đề minh họa thi lớp 10 năm 2026

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6/2026 với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh).

Cụ thể, môn Ngữ văn: Đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.

3 môn thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM bao gồm: Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Môn Toán: Nội dung đề thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn toán cấp THCS, bao gồm các mạch kiến thức: Hình học và đo lường; số và đại số; Thống kê và xác suất. Nội dung kiểm tra nhằm mục đích đánh giá các năng lực toán học như tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học.

Đối với môn tiếng Anh, đề không chỉ dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng của học sinh; yêu cầu phải đánh giá được khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Lưu ý có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM nhiều năm qua, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (trước đây) đều tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập với 3 môn bắt buộc: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Sau khi ba địa phương hợp nhất, việc thống nhất hình thức thi được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh và các trường trong công tác tuyển sinh.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do Sở lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ 3 sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn 31/3 hàng năm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 là kỳ thi đầu tiên ở TP.HCM sau sáp nhập. Dự kiến TP.HCM kết hợp cả hình thức xét tuyển và thi tuyển.