Em Xinh Say Hi tập 2 hay là màn “battle ngầm” của Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn: Netizen đã chọn ra team chiến thắng

Tập 2 Em Xinh Say Hi chính thức đưa khán giả bước vào cuộc chơi âm nhạc với Livestage 1 - nơi 6 màn trình diễn được chuẩn bị công phu từ phần nghe đến phần nhìn. Đặc biệt, theo giới thiệu của MC Trấn Thành: "Năm nay Em Xinh Say Hi không chỉ là chương trình âm nhạc thực tế mà còn là show truyền hình định hướng xu hướng makeup và thời trang của phái đẹp", vẻ ngoài của các đội thi cũng theo đó được đầu tư kỹ lưỡng với tính thời thượng được đặt lên hàng đầu. Trong đó, sự quan tâm được đổ dồn về phía 2 nàng fashionista hàng đầu - Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn khi họ cùng giữ cương vị đội trưởng ở bài thi đầu tiên. Sự đối lập của 2 bài hát tạo điều kiện để người xem nhìn thấy các sáng tạo khác biệt trong concept của RUN (bài thi nhóm Châu Bùi) và Đồng Dao Xinh Gái (bài thi nhóm Quỳnh Anh Shyn).

Đáng chú ý, Quỳnh Anh Shyn ngay khi bước vào cuộc chơi đã thẳng thắn gây chú ý với phát ngôn: Team mình phải là team mặc đẹp nhất, đã không làm khán giả thất vọng. Với việc chọn được bản nhạc có chất liệu dân gian đã tạo đất cho Quỳnh Anh Shyn hoàn thành xuất sắc mảng tạo hình của đội trong vai trò stylist cùng sự thống nhất của Kye Nguyễn (Giám đốc thời trang chương trình). Đồng Dao Xinh Gái dù không đạt được thứ hạng cao, nhưng được cư dân mạng nhận xét là đội hình mặc đẹp nhất tuần như tuyên bố của Quỳnh Anh Shyn trước đó.

Thời trang trình diễn của team Đồng Dao Xinh Gái với sự dẫn dắt của đội trưởng, kiêm stylist Quỳnh Anh Shyn.

Quỳnh Anh Shyn chia sẻ trên sóng, với tinh thần của 1 bài đồng dao, áo yếm cách điệu với các hoạ tiết chất liệu dân gian là những yếu tố được cô lựa chọn kết hợp. Duc Studio là brand thời trang mà Quỳnh Anh Shyn đồng hành, sử dụng lại signature của thương hiệu này là vải in hoạ tiết hình xăm cho các bộ trang phục. Cùng với 2 tông màu xanh và đỏ tương phản, 5 cô gái của đội hình Đồng Dao Xinh Gái đã thành công chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Bộ ảnh nhóm của Đồng Dao Xinh Gái - "phát súng" đầu tiên của Quỳnh Anh Shyn khi lấn sân đến sân khấu âm nhạc Em Xinh Say Hi.

Bản thiết kế được công bố trên sóng, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của team Quỳnh Anh Shyn trong khoảng thời trang trình diễn.

Đội hình Đồng Dao Xinh Gái cùng chọn những đôi tabi shoes làm giày nhóm. Chi tiết này cũng không ngoại lệ được bọc cẩn thận bằng lớp vải của trang phục tạo sự liền mạch...

...sự tinh tế đến từng chi tiết của Quỳnh Anh Shyn và ekip khiến các thành viên trong nhóm hết sức hài lòng, tranh thủ khoe ngay trên sân khấu.

Netizen thể hiện sự ngưỡng mộ cho khía cạnh thời trang của đội Quỳnh Anh Shyn.

Màn lội ngược dòng của team đội trưởng Châu Bùi khiến MXH như nóng lên. Tiết mục RUN được nhận xét là màn trình diễn mang đẳng cấp quốc tế từ âm nhạc đến hình ảnh. Để làm được điều đó không thể bỏ qua mảng concept và thời trang được chuẩn bị chỉn chu của chị cả Châu Bùi.

Tạo hình thể thao, phóng khoáng và nổi loạn của team Châu Bùi trong bối cảnh được dàn dựng, khiến tiết mục vô cùng mãn nhãn về phần nhìn như những MV quốc tế.

Giống như Quỳnh Anh Shyn, Châu Bùi cũng đảm nhiệm phần concept và phối hợp cùng Giám đốc thời trang Kye Nguyễn để hoàn thành 5 outfit của team. Thương hiệu đứng sau những thiết kế đậm chất luxe athleisure này của những "tân binh khủng long" là local brand Việt SO YOUNG. Trái ngược với cách team Quỳnh Anh Shyn tận dụng chất liệu dân gian, đội nhóm của Châu Bùi hoàn toàn phá vỡ "lề lối", tôn vinh sự phá cách, hiện đại và chất đường phố của Hip-hop.