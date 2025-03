Em trai đăng ảnh có mặt An Tây, chia sẻ gây chú ý sau 4 tháng chị gái vướng vòng lao lý

Mới đây, Rufino Aybar - em trai An Tây (Andrea Aybar) đăng tải trên story Facebook hôm bức ảnh có mặt chị gái cùng dòng chia sẻ gây chú ý: “Happy Father’s day. We love you” (tạm dịch: Chúc mừng ngày của ba, chúng con yêu ba). Được biết, người Tây Ban Nha (quê gốc của gia đình Rufino Aybar) kỷ niệm ngày của Cha vào ngày Lễ Thánh Giuse, 19/3. Đó cũng chính là thời điểm em trai An Tây đăng tấm ảnh này lên mạng.

Đây cũng là lần hiếm hoi Rufino Aybar đăng tải khoảnh khắc có đầy đủ các thành viên trong gia đình sau khi chị gái bị khởi tố và bắt tạm giam về hai hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào hồi tháng 11/2024.

Được biết, theo quy định, mức phạt cơ bản của tội tổ chức sử dụng ma túy là 2-7 năm và tội tàng trữ trái phép chất ma túy là 1-5 năm tù. Như vậy, khung hình phạt mà An Tây phải nhận có thể lên đến 12 năm tù.

Rufino Aybar đăng ảnh có mặt chị gái kèm chia sẻ gây chú ý.

Thời điểm An Tây bị bắt, netizen đổ dồn sự chú ý đến gia đình của cô là bố và em trai. Bởi trước đó, cả gia đình An Tây đều là những nhà sáng tạo nội dung trên MXH và đạt được lượng người theo dõi nhất định. Thậm chí, Rufino Aybar còn trở thành mục tiêu tấn công của một bộ phận cư dân mạng. Những người này đăng nội dung sai sự thật, để lại nhiều bình luận tiêu cực trên trang cá nhân của anh chàng và gia đình.

Đến cuối tháng 11/2024, Rufino Aybar chính thức lên tiếng về chuyện của chị gái. Theo đó, anh chàng cho biết gia đình đang trải qua giai đoạn khó khăn. Đồng thời gửi lời cảm ơn, xin lỗi tới mọi người.

"Mình cũng muốn một lần nữa thay mặt chị An gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Đây là lỗi lầm lớn, gây thất vọng cho những người đã yêu thương, ủng hộ chị An, hay gia đình mình. Trong quá trình điều tra và trước khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, mình mong rằng mọi người có thể nhìn nhận khách quan về trách nhiệm của các cá nhân trong sự việc, hay đối với bố và mình”, Rufino thay mặt chị gái gửi lời xin lỗi đến mọi người.

Sau chia sẻ này, Rufino Aybar dần trở lại trên các nền tảng mạng xã hội. 9X tiếp tục quay các clip, tiểu phẩm về cuộc sống thường ngày hài hước cùng với bố và em trai. Cậu bạn vẫn thu về hàng triệu lượt xem vì sự duyên dáng, năng lượng của mình. Trên trang Facebook cá nhân, Rufino Aybar đăng tải các hoạt động đời thường, đi làm, tham gia các giải đấu thể thao.

Rufino Aybar dần trở lại với nhịp sống bình thường.

Rufino Aybar sinh năm 1998 theo bố và chị gái sang Việt Nam sinh sống từ khi 4 tuổi. Anh chàng hiện tại cũng hoạt động như một KOL với kênh TikTok 3,3 triệu người theo dõi và con số này ở fanpage Facebook là 448k. Trên mạng xã hội, em trai An Tây thường xuyên chia sẻ những video hài hước xoay quanh cuộc sống gia đình, thu hút lượng lớn người theo dõi và tương tác.

(Tổng hợp)