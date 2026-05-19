"Em gái quốc dân" lại lộ ngoại hình thay đổi, netizen Việt thấy tội vì quá giống Trúc Anh (Mắt Biếc)

Mới đây, những hình ảnh của Moon Geun Young trên sân khấu một vở kịch mới đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Đây là cột mốc đặc biệt đánh dấu sự trở lại với thánh đường nghệ thuật của nữ diễn viên đình đám sau 9 năm ròng rã vắng bóng kể từ biến cố bệnh tật nghiêm trọng.

Xuất hiện trước khán giả, Moon Geun Young diện một bộ suit ba mảnh họa tiết kẻ caro xám dáng rộng kết hợp cùng áo sơ mi trắng và cà vạt tối màu. Mái tóc của cô chỉ được buộc gọn đơn giản phía sau, hoàn toàn không tạo kiểu cầu kỳ. Dù gương mặt của nữ diễn viên vẫn giữ vẹn nguyên những nét hiền hậu, phúc hậu và sáng rõ như trăng rằm, song không thể phủ nhận vóc dáng của cô đã tăng cân đáng kể, trở nên tròn trịa hơn hẳn so với thời kỳ hoàng kim nhan sắc.

Hình ảnh mới của Moon Geun Young đang được chú ý.

Sống với tạo hình nhân vật, nữ diễn viên bị hiểu lầm thiếu chỉn chu khi xuất hiện (Clip: TikTok).

Nếu như tại quê nhà, hay với công chúng theo dõi sát sao làng giải trí Hàn Quốc đã có cái nhìn tường tận về chuỗi ngày chiến đấu với bạo bệnh của Moon Geun Young, sẽ dễ dàng dành cho nữ diễn viên sự thấu hiểu và bao dung, thì vẫn còn những khán giả đại chúng có phản ứng ngỡ ngàng hơn. Cái bóng quá lớn của một nhan sắc thanh thuần, mảnh mai trong quá khứ vô tình trở thành thước đo, khiến nhiều người không giấu nổi sự tiếc nuối khi chứng kiến những thay đổi rõ rệt về mặt ngoại hình của nàng thơ xứ Hàn.

Nhiều người đặt câu hỏi sao cô lại có thể để bản thân phát tướng đến mức này, đồng thời phàn nàn ngoài gương mặt hiền hậu vớt vát lại thì tổng thể ngoại hình thật sự gây thất vọng khi đi diễn mà không làm tóc chỉn chu hay mặc đồ tôn dáng.

Ngay dưới những dòng bình luận chê bai, nhiều khán giả am hiểu sự tình cũng đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với "em gái quốc dân". Cư dân mạng cho rằng người bình thường bị tăng cân mất kiểm soát đã buồn rồi, đây lại là diễn viên nổi tiếng từng rất xinh đẹp thì cảm giác hụt hẫng còn lớn ra sao. Đáng chú ý, từ diện mạo hiện tại của Moon Geun Young, netizen Việt đã lập tức tìm thấy sự đồng điệu lớn và liên tưởng ngay đến tình cảnh tương tự của nàng thơ Trúc Anh thời điểm đối diện với biến cố tăng cân và trầm cảm.

Phản ứng trái chiều về diện mạo của Moon Geun Young.

Nhìn lại quá khứ, cả hai đều từng là những "bảo vật" nhan sắc sở hữu hệ visual trong veo, thanh thuần hiếm có của nền điện ảnh hai nước. Moon Geun Young vụt sáng thành sao hạng A khắp châu Á nhờ vai diễn huyền thoại trong Cô Dâu 15 Tuổi , vững vàng với danh hiệu "em gái quốc dân" qua loạt tác phẩm đình đám như Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió . Trong khi đó, Trúc Anh cũng từng được kỳ vọng là ngọc nữ thế hệ mới của showbiz Việt, làm điên đảo màn ảnh rộng với đôi mắt biếc to tròn dạt dào cảm xúc qua Ngốc Ơi Tuổi 17 và siêu phẩm Mắt Biếc .

Vẻ đẹp mong manh, trong veo như trăng rằm của "em gái quốc dân" thuở đôi mươi.

Moon Geun Young tại LHP Busan năm 2017, trước khi đóng băng sự nghiệp.

Điểm chung cay đắng nhất của hai nàng thơ chính là việc hào quang sự nghiệp và sắc vóc đỉnh cao đều đột ngột bị dập tắt bởi những biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Với Moon Geun Young, vào năm 2017, sau khi vô tình phát hiện bệnh quái ác từ một cú ngã, cô phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp 4 lần liên tiếp do được chẩn đoán mắc hội chứng chèn ép khoang cấp tính, khiến sự nghiệp chững lại hoàn toàn. Dù đã thông báo khỏi bệnh vào tháng 10/2024, nhưng di chứng từ quá trình hồi phục và việc phải dùng thuốc ngăn bệnh tái phát chính là nguyên nhân khiến cô bị phù nề, tích nước và gặp khó khăn lớn trong việc kiểm soát cân nặng.

Ngày trở lại trước công chúng năm 2024, Moon Geun Young giấu nhẹm vóc dáng sau chiếc suit dress rộng rãi.

Hoàn cảnh của nữ diễn viên sinh năm 1986 có phần tương đồng với những gì Trúc Anh từng phải trải qua tại Việt Nam. Nàng thơ sinh năm 1998 từng rơi vào khủng hoảng nặng nề, trầm cảm dẫn đến chứng rối loạn ăn uống khiến cân nặng tăng phi mã từ 50kg lên tận 80kg, kèm theo căn bệnh gai cột sống và thoái hóa khớp khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Ngoại hình thay đổi đột ngột làm Trúc Anh rụng tóc, rạn da, rơi vào trạng thái sống lờ đờ, mất cơ hội nghề nghiệp và buộc phải đóng cửa trốn tránh truyền thông suốt một thời gian dài vì mặc cảm.

Nàng thơ Mắt Biếc trước lúc tăng cân.

Sau những ngày tháng chiến đấu với nghịch cảnh, Trúc Anh gần đây đã mang đến một tín hiệu lạc quan khi dần lấy lại diện mạo rạng rỡ, năng động. Nhờ kiên trì chơi cầu lông, tập gym và cardio đều đặn, nữ diễn viên đang từng bước siết lại vóc dáng, giảm từ mức đỉnh điểm 82kg xuống dưới mức 65kg, mang theo hình bóng gương mặt thanh xuân của mình.

Hình ảnh tích cực của Trúc Anh tại một sự kiện ra mắt phim gần đây.

Nhìn vào hành trình nỗ lực để tìm lại chính mình của Trúc Anh, công chúng Việt càng thêm thấu hiểu và có cái nhìn bao dung hơn cho Moon Geun Young. Việc "em gái quốc dân" dũng cảm bước lên sân khấu sau gần một thập kỷ chiến đấu với bệnh tật, dù vóc dáng chưa thể lập tức quay về thời hoàng kim, cô vẫn là một biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ về tình yêu nghề và sự kiên cường đáng khâm phục của một nghệ sĩ thực lực.

Ảnh: Internet