Châu Dã là một trong những mỹ nhân trẻ được yêu thích nhất hiện nay của Cbiz, sở hữu lượng fan đông đảo nhờ nhan sắc nổi bật cùng khí chất vừa thanh thuần vừa sang chảnh.

Thậm chí, netizen xứ Trung từng ví von cô là “mỹ nhân đẹp chấn động thế gian” khi cô lọt top 4 nhan sắc gây choáng ngợp nhất trong một cuộc bình chọn trên mạng xã hội, sánh cùng các đàn chị đình đám như Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi và Nghê Ni.

Với gương mặt nhỏ, đôi mắt sắc cùng thần thái điện ảnh, Châu Dã luôn được xem là thế hệ tiểu hoa sở hữu visual nổi bật bậc nhất lứa 95. Tuy nhiên, mới đây, khi xuất hiện tại sự kiện của Dior, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1998 lại gây nhiều tranh cãi. Trong một số khoảnh khắc chưa chỉnh sửa, gương mặt cô bị nhận xét kém tươi tắn, makeup nhạt màu khiến tổng thể thiếu đi vẻ rạng rỡ thường thấy.

Trong những bức hình cam thường chưa qua chỉnh sửa, Châu Dã vẫn giữ được những đường nét quen thuộc như gương mặt nhỏ, sống mũi thanh và đôi mắt dài long lanh đầy cuốn hút. Tuy nhiên, trạng thái nhan sắc lần này của nữ diễn viên bị đánh giá không còn vẻ sắc sảo “đẹp chấn động” như thường thấy.

Lớp makeup tông hồng với lớp nền dày, phần mắt đánh màu khó hiểu trông khá... nghiệp dư, khiến gương mặt minh tinh Cbiz trông nhợt nhạt, thần sắc cũng kém tươi.

Đặc biệt, ở góc chụp cận, gương mặt Châu Dã lộ cảm giác sưng nhẹ ở vùng má, làm các đường nét thiếu độ thanh thoát. Phần da quanh khóe miệng và hai bên má cũng bị nhận xét có dấu hiệu chảy xệ nhẹ, lão hóa dù nữ diễn viên mới sinh năm 1998.

Sở dĩ, diện mạo lần này của Châu Dã khiến cộng đồng mạng thất vọng là bởi trước đó, nữ diễn viên từng để lại ấn tượng mạnh với truyền thông quốc tế khi xuất hiện tại LHP Cannes 2026 trong tạo hình đậm chất mỹ học phương Đông.

Minh tinh Cbiz khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn khi diện thiết kế Haute Couture của NTK Phan Huy, thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2026, với chất liệu voan xếp lớp bồng bềnh kết hợp chi tiết đính đá tinh xảo, tạo cảm giác vừa mộng mơ vừa kiều diễm. Bộ trang sức từ TASAKI càng tôn lên phần vai cổ thanh mảnh - một trong những điểm hình thể nổi bật nhất của cô.

Đặc biệt, layout trang điểm tông tím xám chủ đạo giúp tổng thể trở nên lạnh, thanh thoát và mang hơi thở điện ảnh rõ nét và làm nổi bật được vẻ đẹp của Châu Dã. Khoảnh khắc nàng "tiểu hoa" Cbiz sải bước trên thảm đỏ Cannes còn được ví như “đóa hồng trắng phủ sương”, đẹp đến mức nhiều khán giả phải dành lời khen cho visual vừa thoát tục vừa sang trọng.