Đồng hồ 10 triệu bị thổi giá gần 100 triệu: Vì sao ai cũng tranh nhau mua?

Trong thế giới thời trang và phụ kiện xa xỉ, không phải ngày nào cũng xuất hiện một món đồ đủ sức khiến hàng nghìn người xếp hàng xuyên đêm, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi, còn giới đầu cơ thì tranh thủ "hét giá" gấp nhiều lần. Nhưng mẫu đồng hồ hợp tác mới giữa Audemars Piguet và Swatch lại đang làm được điều đó.

Một bên là Audemars Piguet - thương hiệu đồng hồ xa xỉ hơn 150 năm tuổi, nổi tiếng với biểu tượng Royal Oak huyền thoại. Một bên là Swatch - tập đoàn sản xuất và phân phối đồng hồ lớn nhất thế giới, vốn rất giỏi tạo ra những cú bắt tay đại chúng gây sốt toàn cầu. Sự kết hợp tưởng chừng khó xảy ra này đã tạo nên bộ sưu tập đồng hồ bỏ túi Royal Pop - cái tên đang phủ sóng khắp mạng xã hội những ngày gần đây.

Ngay từ khi hình ảnh đầu tiên được công bố, giới mê đồng hồ lẫn hội yêu thời trang đã lập tức "đứng ngồi không yên". Thiết kế vừa mang dáng dấp của mẫu Royal Oak kinh điển với phần vỏ góc cạnh đặc trưng, vừa được biến tấu trẻ trung hơn với bảng màu rực rỡ, năng động đúng tinh thần của Swatch.

Bộ sưu tập gồm 8 phiên bản khác nhau, đi kèm dây đeo dài để có thể sử dụng như một món phụ kiện thời trang thay vì chỉ đơn thuần là đồng hồ xem giờ. Có mẫu mang sắc xanh cobalt nổi bật, có thiết kế phủ hồng bubblegum ngọt ngào, cũng có phiên bản ánh bạc đậm chất futuristic. Chính sự pha trộn giữa tinh thần xa xỉ và yếu tố vui nhộn này đã khiến Royal Pop trở thành món đồ "nửa luxury nửa street style" cực hợp gu giới trẻ hiện nay.

Điều đáng nói là bộ sưu tập chỉ được mở bán giới hạn tại một số cửa hàng cố định trên thế giới. Và đúng như dự đoán, ngay trong ngày mở bán 16/5 vừa qua, dân tình đã chứng kiến những hình ảnh gây choáng ngợp: hàng nghìn người xếp hàng từ đêm hôm trước chỉ để có cơ hội sở hữu chiếc đồng hồ này.

Tại nhiều địa điểm, đám đông chen chúc hỗn loạn tới mức lực lượng an ninh phải can thiệp để giữ trật tự. Không ít video trên mạng xã hội ghi lại cảnh người mua mang ghế xếp, chăn gối hay dựng lều từ tối hôm trước để chờ tới lượt. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người liên tưởng tới những đợt săn sneaker giới hạn hay các màn collab đình đám của làng streetwear nhiều năm trước.

Không chỉ giới chơi đồng hồ, rất nhiều fashionista và influencer cũng nhanh chóng nhập cuộc. Những cô nàng sành điệu đã bắt đầu diện Royal Pop như một món phụ kiện statement item mới. Người phối cùng túi Louis Vuitton cá tính, người mix với Hermès sang chảnh, người lại yêu kiều với Dior, tạo nên làn sóng styling cực hot trên TikTok và Instagram.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho sự táo bạo và thú vị của màn hợp tác này, bộ sưu tập cũng vấp phải không ít tranh cãi. Một bộ phận giới chơi đồng hồ truyền thống cho rằng đây chỉ là "cơn sốt truyền thông nhất thời", được đẩy lên quá mạnh nhờ hiệu ứng khan hiếm và mạng xã hội. Theo họ, tính ứng dụng thực tế của mẫu đồng hồ bỏ túi này không quá cao, đặc biệt khi nhiều người hiện nay đã quen sử dụng smartwatch hoặc điện thoại để xem giờ.

Ngoài ra, một số ý kiến còn cho rằng việc hợp tác với Swatch có thể khiến hình ảnh xa xỉ của Audemars Piguet bị "đại chúng hóa". Bởi Royal Oak vốn luôn gắn với hình ảnh đẳng cấp, khan hiếm và cực kỳ đắt đỏ. Việc đưa DNA của thiết kế này vào một sản phẩm dễ tiếp cận hơn khiến không ít người yêu đồng hồ cao cấp cảm thấy khó chấp nhận.

Tranh cãi càng bùng nổ khi giá retail của mẫu đồng hồ chỉ khoảng 10 triệu đồng, nhưng ngay sau khi mở bán đã bị đẩy lên tới 70-90 triệu đồng trên thị trường resale. Điều này khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng dân đầu cơ đang lợi dụng sức nóng sản phẩm để trục lợi, trong khi người thật sự yêu thích lại khó có cơ hội mua với giá gốc.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng Audemars Piguet và Swatch đã tạo nên một trong những màn hợp tác gây bàn tán nhất năm nay. Dù yêu hay ghét, ai cũng phải thừa nhận rằng Royal Pop đã thành công trong việc khiến cả thế giới chú ý.

Và có lẽ đó mới chính là điều quan trọng nhất trong thời đại mạng xã hội hiện nay: tạo ra một món đồ đủ sức khiến người ta phải tranh luận, phải xếp hàng, phải săn lùng và phải nhớ tới. Còn việc nó là "siêu phẩm thật sự" hay chỉ là một cơn sốt nhất thời, có lẽ chỉ thời gian mới trả lời được.