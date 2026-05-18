Cô gái chăn bò trở thành biểu tượng của đế chế nội y, khiến thế giới chú ý vì màn "vồ ếch" huyền thoại trên sàn diễn

Đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ thời kỳ hoàng kim của Victoria's Secret, nhưng mỗi khi mạng xã hội bàn luận về “best body” của show diễn nội y này, cái tên được nhắc đến nhiều nhất vẫn thường là Candice Swanepoel. Không phải ngẫu nhiên mà siêu mẫu gốc Nam Phi được xem như hình mẫu hoàn hảo của một thiên thần nội y. Candice không chỉ có nhan sắc đỉnh cao mà còn có hình thể đẹp như tượng tạc với vòng eo siêu nhỏ, đôi chân dài bất tận, cơ bụng săn chắc đầy quyến rũ. Thậm chí tới hiện tại, khi đã bước sang tuổi 38 và trải qua hai lần sinh nở, Candice vẫn khiến công chúng choáng ngợp mỗi lần xuất hiện với body gần như không đổi suốt nhiều năm.
Cô gái chăn bò trở thành biểu tượng của đế chế nội y
Từ một cô gái lớn lên trong trang trại chăn bò sữa ở vùng Mooi River, Nam Phi, Candice Swanepoel đã trở thành biểu tượng gợi cảm bậc nhất lịch sử Victoria's Secret. Candice sinh năm 1988 trong một gia đình làm nông. Tuổi thơ của cô gắn liền với cuộc sống đồng quê, chăm sóc gia súc và những ngày dài ở nông trại. Mãi tới năm 15 tuổi, cuộc đời Candice mới thay đổi hoàn toàn khi cô được phát hiện tại khu chợ trời ở Durban. Chỉ ít lâu sau, cô bắt đầu làm mẫu tại châu Âu, đặc biệt là ở Paris và Milan, nơi mỹ nhân 8X nhanh chóng gây chú ý nhờ gương mặt vừa ngọt ngào vừa sắc lạnh cùng body gần như “đo ni đóng giày” cho sàn runway.
Những năm đầu sự nghiệp, Candice đã có cơ hội làm việc với một số NTK, nhãn hàng lớn. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2007 khi cô lần đầu xuất hiện tại Victoria’s Secret Fashion Show. Thời điểm ấy, Candice vẫn chỉ là một gương mặt mới giữa dàn thiên thần đình đám như Heidi Klum, Adriana Lima hay Alessandra Ambrosio, nhưng vẻ đẹp bốc lửa pha chút high fashion của cô nhanh chóng giúp cô bật lên khỏi đám đông.
Năm 2013, cô được trao vinh dự diện chiếc Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng). Đây là một trong những bộ nội y đắt đỏ nhất lịch sử thương hiệu. Thiết kế “Royal Fantasy Bra” đính hơn 4.200 viên đá quý, trở thành khoảnh khắc biểu tượng gắn liền với tên tuổi Candice.
Không chỉ vậy, một trong những khoảnh khắc gây choáng váng nhất sự nghiệp Candice diễn ra tại Victoria’s Secret Fashion Show 2017. Khi đó, siêu mẫu Nam Phi đang mang thai khoảng 3 tháng nhưng vẫn mở màn show với body săn chắc đáng kinh ngạc. Không ít khán giả thậm chí còn không nhận ra cô đang mang thai vì thần thái và vóc dáng vẫn quá hoàn hảo trên sân khấu.
Sau nhiều năm bị hủy bỏ vì hàng loạt tranh cãi, sự trở lại của Victoria's Secret Fashion Show vào năm 2024 gần như không thể thiếu cái tên Candice Swanepoel. Với nhiều fan, Candice chính là “linh hồn” của thời kỳ hoàng kim VS, nên ngay từ khi thương hiệu úp mở về màn comeback của Victoria’s Secret Fashion Show, khán giả đã liên tục gọi tên cô trên mạng xã hội.
Sau màn comeback gây bão ở VSFS 2024, Candice Swanepoel tiếp tục đồng hành cùng Victoria's Secret trong suốt năm 2025, gần như trở thành gương mặt đại diện cho “kỷ nguyên hồi sinh” của thương hiệu. Không còn chỉ là một cựu thiên thần quay lại vì tính hoài niệm, Candice lúc này được xem như biểu tượng kết nối giữa thời hoàng kim Y2K và hình ảnh mới hiện đại hơn mà VS đang xây dựng.
Ngoài runway, Candice còn liên tục xuất hiện trong các campaign lớn của Victoria’s Secret suốt năm 2025 như Very Sexy, VSX hay dòng lingerie ren Lacie. Dù là concept thể thao khỏe khoắn hay hình tượng bombshell cổ điển, cô vẫn mang lại đúng cảm giác hào nhoáng từng giúp Victoria’s Secret thống trị văn hóa đại chúng suốt nhiều năm.
Cú “vồ ếch” huyền thoại sau 10 năm làm nghề
Sự nghiệp runway của Candice Swanepoel không chỉ toàn những khoảnh khắc hào nhoáng. Một trong những sự cố đáng nhớ nhất xảy ra vào năm 2015, khi cô tham gia show Xuân/Hè của Givenchy tại New York Fashion Week. Trong lúc catwalk trên sàn diễn, Candice bất ngờ trượt chân vì đôi cao gót cực kỳ chênh vênh, ngã mạnh ngay trước những khán giả ở hàng ghế đầu.
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội vì cú ngã trông khá đau, đặc biệt khi đầu gối và bàn tay của Candice bị trầy xước đến mức chảy máu. Tuy nhiên điều khiến giới thời trang nhắc mãi không phải cú ngã, mà là cách cô xử lý tình huống. Chỉ vài giây sau, Candice lập tức đứng dậy, chỉnh lại thần thái rồi tiếp tục hoàn thành phần catwalk như chưa có chuyện gì xảy ra. Khán giả hai bên sàn runway thậm chí còn đứng lên vỗ tay cổ vũ cho sự chuyên nghiệp của cô.
Chính cách phản ứng thoải mái ấy lại càng khiến công chúng thích Candice hơn. Thay vì biến cú ngã thành drama hay cố che giấu, cô lại biến nó thành một khoảnh khắc rất “đời thường" giữa thế giới thời trang vốn luôn hào nhoáng và hoàn hảo. Bài đăng khi ấy cũng viral mạnh trên mạng xã hội, nhiều fan còn gọi đây là “cú ngã huyền thoại” của cô vì vừa đau thật nhưng cũng cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần cực cool của Candice.
Không cần đôi cánh thiên thần, sự nghiệp vẫn thành công
Dù Victoria’s Secret vẫn luôn và mãi là mốc son chói lọi trong sự nghiệp của mỹ nhân 8X nhưng cũng không thể phủ nhận độ phủ sóng của cô trên các sàn diễn high fashion. Candice là một trong số ít những thiên thần nội y có được thành công cả ở trên runway các tuần lễ thời trang lẫn Victoria’s Secret Fashion Show.
