Lời khuyên cho Diệu Nhi

Mới đây, Diệu Nhi vừa xả loạt ảnh du lịch biển cùng hội chị em bạn dì đình đám như Dương Hoàng Yến, Khổng Tú Quỳnh, Sĩ Thanh... Bên cạnh những khoảnh khắc lầy lội, hóm hỉnh đúng thương hiệu cá nhân, nữ diễn viên còn khiến dân tình bất ngờ khi dành riêng một bài viết để tri ân những người hùng thầm lặng đứng sau vóc dáng của mình gồm các cô giáo dạy Gym, Pilates, Yoga cho đến cả bộ môn Reformer.

Trong khung hình đang gây chú ý, Diệu Nhi xuất hiện đầy quyến rũ khi diện một chiếc áo bra top thể thao màu đen tối giản phối cùng quần jogger xám cạp trễ, đầu đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt đầy bí ẩn. Sải bước trong một hành lang mang phong cách thô mộc, nữ diễn viên ngay lập tức va vào ánh mắt người xem với vòng eo phẳng lì không một chút mỡ thừa cùng cơ bụng số 11 vô cùng sắc nét.

Dù vẫn giữ tính cách hài hước khi tự thú dưới phần bình luận rằng chiếc bụng múi này chỉ tồn tại vào buổi sáng chứ chẳng giữ nổi đến trưa, bà xã Atus vẫn nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Đồng thời, không ít netizen còn réo gọi tên của "Anh Trai" Anh Tú, tò mò không biết phản ứng của nam ca sĩ sẽ ra sao khi nhìn thấy tạo hình quyến rũ này của vợ.

Thực tế, công cuộc xây dựng hình thể của Diệu Nhi chưa bao giờ diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ. Tuy nhiên, thay vì chọn cách truyền động lực theo lối nghiêm túc, cô luôn biết cách biến các khoảnh khắc check-in phòng tập thành loạt content gây cười, thành công "đánh lạc hướng" dư luận theo hướng một cô nàng nhát tập đầy lạc quan.

Khán giả đã quá quen với cảnh trong khi bạn bè hì hục kéo máy, nâng tạ thì Diệu Nhi lại sắm vai "quả tạ" nằm im nghỉ ngơi, hay những lần lén lút ăn gian một bữa gà rán giòn rụm nhưng trên mạng vẫn đăng ảnh ăn đồ healthy lành mạnh. Những thước phim giải trí này luôn thu hút lượng tương tác lớn cho Diệu Nhi nhờ đánh trúng tâm lý và tạo sự đồng cảm sâu sắc cho hội "đồng gym". Nhưng rõ ràng, đó chỉ là những mảng miếng hài hước trước ống kính, còn sự kỷ luật và mồ hôi rơi ở hậu trường là có thật, mà thành quả múi bụng sắc lẹm hiện tại chính là minh chứng đắt giá nhất.

Chính vì màn "lừa tình" này, lời khuyên cho Diệu Nhi lúc này có lẽ là cô nàng nên tạm cất chiếc kịch bản lười biếng của mình đi thôi. Bởi khi một vóc dáng hệ thực lực với cơ bụng số 11 sắc nét đã lộ diện rõ mồn một thế kia, những bài đăng đóng vai "nạn nhân phòng tập" xem ra chẳng còn ai nỡ tin nữa rồi. Netizen từ chỗ bật cười đồng cảm với những tiểu phẩm trốn tập của cô, giờ đây đều phải gật gù công nhận Diệu Nhi chính là một "chiến thần" kỷ luật ngầm. Chấp nhận sự thật thôi Diệu Nhi ơi, chỉ cần tạm bớt tấu hài một chút là bạn đã là một fitness inspo xịn mịn của hội chị em rồi!

Ảnh: FBNV