Vợ Kanye West lại mặc hở khó tả, nhìn biểu cảm của người qua đường là hiểu

Theo những hình ảnh độc quyền từ tờ The U.S. Sun , mới đây cánh săn ảnh đã bắt gặp khoảnh khắc vợ chồng rapper Kanye West đang tiến về phía xe riêng sau buổi xem phim tại Westwood, California. Như thường lệ, tâm điểm của mọi sự chú ý lại đổ dồn vào gu thời trang "kiệm vải" đến mức cực đoan của Bianca Censori.

Mỹ nhân 31 tuổi hoàn toàn chiếm trọn spotlight bãi đỗ xe khi diện một chiếc bodysuit màu bạc xuyên thấu 100% , phơi bày trọn vẹn vòng một và vòng ba trước ống kính mà không có bất kỳ lớp nội y bảo hộ nào. Để hoàn thiện tạo hình gây sốc này, Bianca phối cùng quần tất màu nude mỏng dính và một đôi bốt da bóng cổ cao màu đỏ burgundy có phần đế platform hầm hố. Cô chọn lối trang điểm sắc nét, tóc búi cao gọn gàng bằng kẹp càng cua và đeo hai chiếc nhẫn tối giản trên tay.

Bộ bodysuit yêu thích của Bianca Censori trong những lần xuống phố cùng chồng một lần nữa xuất hiện.

Trái ngược với sự phóng khoáng của vợ, Kanye West lại chọn một cây đồ kín mít từ đầu đến chân với chiếc áo khoác da màu nâu, bốt da đồng điệu và không quên che giấu gương mặt sau cặp kính râm đen thương hiệu.

Cách lên đồ đối lập của vợ chồng nhà Ye đã bao lần khiến dân tình cười sượng.

Sự xuất hiện với trang phục "mặc như không" của Bianca Censori hiển nhiên đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ tại khu vực công cộng này. Đáng chú ý nhất chính là biểu cảm đầy giải trí của một người đàn ông diện áo hoodie trắng vô tình đi ngang qua cặp đôi.

Chứng kiến màn lên đồ quá sức táo bạo của vợ nam rapper, người này đã đứng hình mất vài giây, mắt trợn ngược đầy kinh ngạc và lộ rõ vẻ thảng thốt như vừa nhìn thấy một điều gì đó không thể tin nổi. Khoảnh khắc người đàn ông chật vật, cố gắng đấu tranh tâm lý để không nhìn chằm chằm vào cơ thể của Bianca nhưng hoàn toàn thất bại đã nhanh chóng lọt vào ống kính và trở thành chủ đề gây cười cho cư dân mạng.

Trái lại, Bianca dường như đã quá quen với những ánh nhìn kiểu này, cô tỏ ra hoàn toàn dửng dưng, thậm chí còn liếc mắt nhìn lại người đàn ông này một cách đầy bình thản trước khi lên xe phóng đi.

Biểu cảm thảng thốt của một người đàn ông khi cố gắng nhìn thẳng mặt Bianca mà không xao nhãng đi "chỗ khác".

Cảnh người này bị nhắc nhở bởi vệ sĩ của cặp đôi.

Thực tế, đây chẳng còn phải chuyện lạ khi Bianca Censori khiến công chúng "nhức mắt". Hồi tháng trước, cô từng gây sốc cho người hâm mộ khi diện phong cách nội y khoét sâu tương tự, nắm chặt tay các con đi qua đám đông để ủng hộ Kanye tại show diễn ở Los Angeles.

Các nguồn tin quốc tế nhận định với chuỗi show diễn cháy vé vừa qua tại Mỹ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của rapper Jesus Walks sau những bê bối liên quan đến phát ngôn bài Do Thái vào năm 2022. Giờ đây, khi Kanye đang dần lấy lại vị thế trong âm nhạc, có vẻ như cô vợ Bianca Censori cũng đã sẵn sàng kích hoạt lại "vũ khí" truyền thông quen thuộc của mình: những bộ trang phục xuyên thấu thách thức giới hạn thuần phong mỹ tục.

Bianca Censori xuất hiện cùng các con tại show diễn của chồng hồi tháng trước với bộ cánh rất may là chỉ hở phần trên.

Ảnh: x17online