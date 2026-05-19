Đây là kiểu mặc đang định nghĩa lại phong cách "old money" mùa hè 2026

Cardigan xanh pastel mỏng phối chân váy chấm bi mini tạo cảm giác mềm mại và nữ tính hơn hẳn. Thêm đôi giày búp bê xanh là đủ hoàn thiện một outfit chuẩn vintage mùa hè
Áo babydoll trắng phối quần họa tiết trái tim là set đồ mình gọi là “mặc để vui”. Nhìn nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vẫn cực kỳ nổi bật.
Váy trắng hở lưng phối túi cói đúng chuẩn outfit đi biển hoặc nghỉ dưỡng. Nhìn đơn giản nhưng lại rất thu hút ở phần lưng và chất liệu váy.
Kiểu phối đồ với áo yếm và quần ống rộng vừa đơn giản lại vừa cá tính, sự kết hợp giữa màu sắc và chất liệu lại khiến tổng thể rất có gu.
Cardigan vàng bơ kết hợp chân váy ren trắng dài khiến cả set đồ nhìn rất “mùa hè châu Âu”. Nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không hề sến.
Mùa hè năm nay mình không mặc quá cầu kỳ, chỉ thích những outfit nhẹ tênh, thoải mái nhưng vẫn đủ khiến bản thân thấy vui khi soi gương.
Váy satin màu kem phối quần suông cùng tone là kiểu layering mình cực mê gần đây. Mặc lên vừa mềm mại vừa có cảm giác rất nghệ thuật.
Áo yếm hoa nhí kết hợp quần trắng ống suông và khăn bandana đồng bộ khiến outfit nhìn rất có không khí mùa hè. Vừa vintage vừa năng động
Áo sơ mi xanh oversized mix chân váy chấm bi mini là combo giúp đôi chân trông dài hơn hẳn. Set này mang cảm giác retro pha chút cool girl.
Áo trễ vai trắng phối chân váy mini hồng pastel đúng kiểu girly Hàn Quốc. Chỉ cần thêm túi hoa nhí là outfit đã đủ ngọt ngào rồi
Áo sơ mi hồng sọc khoác ngoài chân váy mini pastel tạo vibe vừa đáng yêu vừa tinh nghịch. Outfit này lên hình cực xinh dưới nắng luôn.