Em gái Ông Cao Thắng - ái nữ Tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng: Bí ẩn sau 3 năm cưới chồng ngoại quốc

Em gái của Ông Cao Thắng có cuộc sống sang chảnh nhưng cực kỳ kín tiếng.

Không hoạt động trong showbiz nhưng em gái Ông Cao Thắng - Ông Thoại Liên vẫn thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Là ái nữ út của Tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng, cô sở hữu cuộc sống đáng mơ ước nhưng lại lựa chọn cách sống kín tiếng. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, Ông Thoại Liên đều gây chú ý với cuộc sống sang chảnh, nhan sắc trẻ trung hack tuổi.

Ông Thoại Liên sinh năm 1989, lớn lên trong gia đình có truyền thống kinh doanh, còn là thương hiệu lớn trong lĩnh vực sản xuất nhựa tại Việt Nam. Nhờ xuất thân tiểu thư và điều kiện kinh tế vững vàng, cô sớm có cuộc sống sung túc, được nhiều người gọi vui là “rich kid đời đầu” của giới con nhà giàu Việt.

Ông Thoại Liên (giữa) là con gái út của đại gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng hay còn được biết là em gái của Ông Cao Thắng

Dù có anh trai và chị dâu đều là những nghệ sĩ nổi tiếng, Thoại Liên chọn lối sống riêng tư, không hoạt động nghệ thuật mà định cư và làm việc tại Úc. Trên trang cá nhân, cô hiếm khi chia sẻ thông tin về công việc, chủ yếu đăng tải hình ảnh đời thường, du lịch và các hoạt động bên bạn bè, người thân.

Song dù nhiều năm trôi qua, nhan sắc của Ông Thoại Liên vẫn là điều khiến nhiều người mê mẩn. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn cùng vóc dáng thon gọn. Dù đã ở tuổi 36 nhưng Thoại Liên vẫn luôn giữ được sự trẻ trung.

Bên cạnh đó, Thoại Liên cũng là người dành nhiều đam mê với thời trang, gu thẩm mỹ ổn định. Cô thường xuất hiện với những món đồ thời trang cao cấp, hàng hiệu đắt tiền, xa xỉ. Cũng bởi vậy mà nhìn Ông Thoại Liên, ai cũng nhận xét cô toát ra khí chất của một tiểu thư, có cuộc sống sang chảnh, giàu có.

Không hoạt động nghệ thuật, Ông Thoại Liên vẫn có lượng người theo dõi lớn nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, cuộc sống sang chảnh

Về chuyện tình cảm, năm 2023 Ông Thoại Liên chính thức lên xe hoa. Tuy nhiên, danh tính chồng của cô được giữ kín, cũng hiếm hoi tìm thấy ảnh chụp chung của cả hai. Song thời gian đó, bộ ảnh cưới cũng như hôn lễ của Ông Thoại Liên nhận nhiều sự chú ý vì mang đậm phong cách cổ trang Trung Hoa và được đầu tư hoành tráng.

Em chồng Đông Nhi tổ chức đám cưới năm 2023 nhưng hiện tại không còn chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, đời tư của mình

Tuy nhiên cho đến hiện tại, không thấy Ông Thoại Liên nhắc đến cuộc sống hôn nhân trên MXH. Cô cũng chủ yếu xuất hiện 1 mình, không lộ diện người bạn đời hay cập nhật thêm về đời sống sau kết hôn. Điều này khiến không ít người tò mò, thắc mắc về chuyện tình cảm của em gái Ông Cao Thắng.

Ngoài ra, cuộc sống của Ông Thoại Liên đăng tải trên MXH cũng chỉ xoay quanh những lần đi du lịch, ăn uống, đi chơi cùng bạn bè, gia đình. Cô cũng thường xuyên về Việt Nam để thăm gia đình, tham dự các dịp đặc biệt cùng bố mẹ, anh chị và các cháu.