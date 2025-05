"Em gái BLACKPINK" trở thành nạn nhân mới của G-Dragon?

Gần đây, G-Dragon đã quay clip challenge cùng 2 thành viên "em gái BLACKPINK" MEOVV để quảng bá cho ca khúc mới của nhóm. Trong video, G-Dragon có vẻ khá ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng nhảy đến hết để ủng hộ đàn em.

Rất nhanh chóng, video này đã vấp phải làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. 1 số người cho rằng G-Dragon hành động kỳ lạ, gượng gạo, gây nên sự khó chịu cho người xem. Tuy nhiên suy cho cùng, nguyên nhân G-Dragon phải chịu sự ghét bỏ đến từ việc anh thường xuyên công khai tương tác với các thần tượng nữ.

G-Dragon nhảy cùng MEOVV, gây ra ý kiến trái chiều

G-Dragon bị chỉ trích vì động tác gượng gạo, khó chịu

Số khác chỉ trích G-Dragon liên tục tương tác với idol nữ

Cách đây không lâu, 1 topic thu về hàng nghìn bình luận trái chiều trên diễn đàn Kpop có nội dung “Lý do G-Dragon bị fan idol nữ ghét cay ghét đắng”. Trong đó, chủ bài đăng liệt kê loạt tương tác khó hiểu của G-Dragon khiến các idol nữ hàng top vướng rắc rối. Cụ thể, thủ lĩnh BIGBANG đăng story khiến Jang Won Young bị réo gọi, "like dạo" Karina, tag rồi xóa Sana (TWICE).

Chuyện G-Dragon tương tác với sao nữ luôn làm nổ ra tranh luận trái chiều. Đây là lý do fan sao nữ cảm thấy khó chịu, cho rằng “ông hoàng Kpop” làm phiền, cố tình tạo sự chú ý, gây ra những tin đồn ồn ào không cần thiết. Bên dưới bình luận, nhiều người để lại bình luận tiêu cực. Thậm chí còn chỉ trích G-Dragon ngày càng tuỳ ý, kiếm nhã, mất đi sự khéo léo vốn có thời hoàng kim.

Jang Won Young, Karina, Sana - bộ 3 mỹ nhân bị réo gọi

Tuy nhiên, ở chiều hướng khác nhiều người lại cho rằng mọi vấn đề đều đến từ trí tưởng tượng bay xa của cư dân mạng. G-Dragon nhiều lần chia sẻ về thói quen “like dạo”, anh cho rằng đây là động thái thể hiện sự ủng hộ với mọi người trên mạng xã hội. Chủ đề tương tác của G-Dragon cũng rất đa dạng, thậm chí có lúc còn like bài hàng loạt. Không thể chỉ dựa vào mỗi điều này để khẳng định bản thân G-Dragon có “ý đồ kỳ lạ”.

Còn tương tác với nghệ sĩ nữ, G-Dragon vốn là siêu sao số 1, mối quan hệ trong ngành rộng khắp. Bằng chứng là mỗi khi G-Dragon tổ chức sự kiện riêng tư, cả Kbiz đều tụ họp như 1 lễ trao giải thu nhỏ. Ở tuổi U40 và vị thế hiện tại, G-Dragon không còn muốn e dè trong việc thể hiện mối quan hệ, sự ủng hộ trong ngành với các đồng nghiệp. Đó cũng là lý do anh cởi mở tương tác với cả nhiều sao nữ. Điển hình như ở trường hợp của Karina, từ việc theo dõi, “like dạo” trên MXH, G-Dragon và hậu bối đã có hợp tác trong công việc, mối quan hệ với cả nhóm aespa cũng thân thiết.

Đây là điều bình thường, nhưng cư dân mạng lại thêu dệt quá nhiều thuyết âm mưu đẩy mọi chuyện đi xa. Một ngôi sao lớn, đương nhiên sẽ có người thích người ghét. Nhưng vấn đề này không đáng để lên án hay tấn công nặng nề nghệ sĩ.

Nhiều người bênh vực G-Dragon

Nguồn: Koreaboo