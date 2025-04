Thái độ khác 1 trời 1 vực của G-Dragon đối với Lisa và Jennie ở Coachella 2025

2 tuần qua, Lisa và Jennie (BLACKPINK) là 2 cái tên gây bão MXH. Cả 2 cô nàng IT Girl giới giải trí đã "đốt cháy" không khí toàn cầu với những màn trình diễn vô cùng bốc lửa, bùng nổ trên sân khấu lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella. Giữa lúc Lisa và Jennie "làm mưa làm gió" tại Coachella, G-Dragon cũng trở thành cái tên nhận được sự chú ý lớn.

Nguyên nhân là anh bị cư dân mạng phát hiện có thái độ đối xử khác 1 trời 1 vực với 2 thành viên nhóm BLACKPINK. Nếu như với Lisa, huyền thoại nhóm BIGBANG có động thái quan tâm bao nhiêu thì với Jennie, anh được cho là lại hắt hủi và lạnh nhạt bấy nhiêu. Thái độ khác thường của G-Dragon với 2 ngôi sao "nhóm Hắc Hường" khiến công chúng đặt dấu chấm hỏi lớn. Nhiều người còn lôi cả chuyện G-Dragon từng hẹn hò Jennie vào để bàn luận.

Thái độ khác lạ của G-Dragon đối với Lisa và Jennie đang gây bàn tán

Lisa được G-Dragon "ưu ái" công khai

Lisa đang là nghệ sĩ solo hot nhất tại Coachella 2025. Cộng đồng mạng và nhiều nghệ sĩ dành sự chú ý đặc biệt cho nữ ca sĩ gen Z sau màn trình diễn tỏa sáng ở lễ hội âm nhạc. Sự quan tâm của dư luận hướng đến em út BLACKPINK lên đến đỉnh điểm khi netizen phát hiện đến cả G-Dragon cũng "bão like" các video biểu diễn và hậu trường của Lisa sau khi cô kết thúc set diễn tại Coachella không lâu.

Không nói không rằng, nhưng hành động của G-Dragon cho thấy anh đã âm thầm theo dõi, dành sự quan tâm và ủng hộ cho màn debut solo của Lisa trên sân khấu lễ hội âm nhạc lớn hành tinh.

G-Dragon "thả like" những video Lisa trình diễn tại Coachella 2025

"Ông hoàng Kpop" không bỏ qua bất kỳ tiết mục của em út nhóm BLACKPINK

Thậm chí video "tiểu phẩm" của Lisa - Rosé cũng được anh thả nút like

Động thái ủng hộ của G-Dragoncho thấy anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp Lisa

Sự ủng hộ công khai của G-Dragon đối với đàn em từng hoạt động cùng công ty khiến người hâm mộ phấn khích. Đây cũng không phải lần đầu tiên G-Dragon "thả like" cho Lisa. Trước đó, khi Lisa ra mắt MV FUTW, trưởng nhóm BIGBANG cũng dành sự ủng hộ bằng những nút like đầy chất lượng dành cho đàn em.

G-Dragon và Lisa cũng từng có không ít khoảnh khắc tương tác gây thích thú cho người hâm mộ. Gần đây nhất, tại đêm nhạc K-Star Spark diễn ra vào tháng 2 tại SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), G-Dragon đã bắt trend câu nói nổi tiếng ở xứ sở chùa vàng khiến hàng chục fan vỡ òa: "Thank you Kateyki!". Đặc biệt, trưởng nhóm BIGBANG còn không quên bình luận "Thank you Lalisa" để cảm ơn cô nàng đã dạy câu nói trend này cho mình. Hay như vào năm 2022, G-Dragon cũng khiến fan phấn khích khi đăng tải ảnh check-in cùng Lisa và đạo diễn nổi tiếng Baz Luhrmann.

G-Dragon ngó lơ Jennie?

Những cú like của "ông hoàng Kpop" G-Dragon dành cho Lisa tưởng như chỉ là 1 động thái ủng hộ đàn em rất bình thường, nhưng lại khiến anh vướng tranh cãi. Theo nhiều khán giả, nam ca sĩ thể hiện sự quan tâm và ưu ái ra mặt dành cho Lisa, nhưng anh dường như đã cố ý bỏ quên Jennie - thành viên nhóm BLACKPINK cũng biểu diễn tại Coachella 2025.

Sự phớt lờ của G-Dragon đối với Jennie gây xôn xao MXH. Nhiều khán giả ngay lập tức đặt câu hỏi: "Vì sao Lisa được G-Dragon ủng hộ công khai, còn Jennie lại bị nam ca sĩ hàng đầu bơ đẹp. Phải chăng hành động lạnh lùng với Jennie của thủ lĩnh nhóm Big Bang có liên quan mối quan hệ tình ái trước đây của cặp sao?".

Vào tháng 2/2021, Dispatch đưa tin Jennie và G-Dragon hẹn hò. Trang báo này khẳng định tại thời điểm tin tức được công bố, cặp sao đã ở bên nhau 1 năm. Họ thường xuyên gặp gỡ tại căn biệt thự sang trọng của G-Dragon ở khu vực Hannam-dong. Thành viên nhóm BLACKPINK luôn đến nhà bạn trai trước và sau khi thực hiện lịch trình. 2 ngôi sao đình đám nhà YG ở bên nhau vô cùng kín tiếng, không công khai xuất hiện cùng nhau.

Jennie và G-Dragon từng hẹn hò

Đến ngày 16/5/2022, cư dân mạng phát hiện tài khoản phụ của G-Dragon bỏ theo dõi Jennie. Đáng chú ý, tài khoản này của "ông hoàng Kpop" vẫn còn follow 3 thành viên khác của BLACKPINK là Lisa, Rosé, Jisoo. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy G-Dragon và Jennie đã chia tay. Ngoài ra, vào ngày 24/5/2022, 1 ngày sau khi tin đồn hẹn hò giữa Jennie và V (BTS) nổ ra, tài khoản chính thức của PEACEMINUSONE - thương hiệu thời trang do G-Dragon và chị gái Kwon Da Mi quản lý - đổi ảnh đại diện thành hình chụp ngón tay giữa giơ lên. Chị gái của G-Dragon cũng hủy theo dõi tài khoản MXH của Jennie.

Do đó, việc G-Dragon "bão like" Lisa, nhưng phớt lờ Jennie gây suy đoán trái chiều. Nhiều người nghi vấn cặp đôi đã chia tay không vui nên nam ca sĩ hàng đầu mới chẳng muốn ngó ngàng đến tình cũ. Song cũng có khán giả cho rằng mối quan hệ tình ái của G-Dragon và Jennie đã kết thúc từ lâu. Để tránh bị dư luận soi mói, cuốn vào vòng xoáy tin đồn nối lại tình xưa, nam ca sĩ đã tránh tương tác với bạn gái cũ. Ai ngờ hành động cẩn trọng này lại khiến anh dính tranh cãi phân biệt đối xử với 2 thành viên nhóm BLACKPINK đang biểu diễn ở Coachella.

G-Drangon được cho là đang tránh tương tác với tình cũ Jennie vì không muốn dính vào tin đồn tình ái

Nguồn: KoreaBoo, X