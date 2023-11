Em gái BLACKPINK chính thức debut: Tham vọng “thay đổi cuộc chơi" nhưng nhạc rời rạc, “đuối” nhất dàn tân binh YG?

0h ngày 27/11 (theo giờ Hàn Quốc), YG đã chính thức “thả xích” MV Batter Up, đánh dấu sự ra mắt nhóm nữ thế hệ mới BABYMONSTER. Cuối cùng sau 11 tháng chờ đợi, công chúng cũng đã được chiêm ngưỡng nhóm nữ “em gái BLACKPINK". Với đội hình 6 người thiếu vắng “át chủ bài" Ahyeon, MV đậm chất hip-hop Batter Up mang về nhiều phản ứng ngay sau khi lên sóng.

BABYMONSTER - Batter Up MV

Batter Up tiếp tục là một sản phẩm âm nhạc “thừa kế" trọn vẹn những đặc điểm thường thấy ở các ca khúc thuộc YG. Bản phối sôi động, màu sắc hip-hop đặc trưng của YG được sáng tạo trên phần hook lôi cuốn dễ tạo trend cùng âm bass mạnh mẽ và tiếng còi báo động, chuyển nhiều verse. Qua Batter Up, YG thể hiện “tham vọng" đặt vào nữ tân binh BABYMONSTER. Bài hát truyền đi thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh và quyết tâm trở thành 'game changer' (người thay đổi cuộc chơi) cho thị trường âm nhạc toàn cầu.

Khác với 2NE1 hay BLACKPINK, âm nhạc của BABYMONSTER không có sự “nhúng tay" của Teddy. Thành viên Nhật Asa sớm bộc lộ tài năng khi tham gia viết lời và sáng tác, cùng với chỉ đạo chính từ Yang Hyuksuk và dàn producer YG - DEE.P, BIGTONE.

Visual nổi bật của các tân binh BABYMONSTER

MV đầu tay của BABYMONSTER được set up nhiều bối cảnh khác nhau, chủ yếu làm bật năng lượng trẻ trung, tự tin của 6 tân binh ở độ tuổi đôi mươi. Visual các thành viên ấn tượng, xinh đẹp đồng đều. Tuy nhiên, với cái bóng quá lớn từ BLACKPINK, BABYMONSTER khó tránh được những sự so sánh. MV Batter Up có nhiều phân đoạn gây liên tưởng đến MV tỷ view Boombayah, cũng như cấu trúc bài hát và cách sắp xếp các line rap - hát đan xen.

Verse rap của 2 rapper Nhật Ruka

... và Asa nhận về nhiều lời khen

Đội hình 6 thành viên thiếu vắng Ahyeon

MV Batter Up gây liên tưởng đến màn debut tỷ view Boombayah của BLACKPINK

Ngay sau khi MV lên sóng, làng nhạc “rần rần" phản ứng về nhóm nữ tân binh của YG. 2 rapper người Nhật Ruka và Asa chiếm trọn spotlight, nhiều lời khen dành cho line rap mạnh mẽ và cực thần thái. Cảm chung về Batter Up chính là âm nhạc “cộp mác" YG nhưng đâu đó vẫn thiếu cao trào và điểm nhấn khiến màn debut chưa thực sự ấn tượng. So với những nhóm nhạc tiền bối, Batter Up bị đánh giá khá rời rạc, âm nhạc đuối nhất đuối nhất dàn tân binh YG.

BABYMONSTER thu hút hơn 220 nghìn người chờ xem công chiếu MV, nhanh chóng đạt 1 triệu view trong giờ đầu phát hành.

Phản ứng của netizen:

- Thay đạo diễn thiết kế MV được không, nhìn nhàm nhàm, giống BLACKPINK sao ấy. Phần hình ảnh chắc xếp cuối so với mấy nhóm như NewJeans, IVE luôn.

- Concept hơi giống BLACKPINK nhỉ? Nhạc cũng ok phết!

- 2023 mà ra style MV tưởng 2017, có mấy đoạn tưởng lùi về 2012 luôn ấy.

- Chắc mỗi người mỗi gu chứ mình chưa thấm được bài này trừ đoạn rap, không biết sao thấy nó có chút gì đó màu của 2NE1 và BLACKPINK.

- Chơi quả nhạc, quả MV và giờ debut này thì YG phải “máu liều nhiều hơn máu não” rồi, bù lại thì các cháu rất xinh.

- Beat cuốn, hơi thiếu một chút cao trào nhưng chắc vẫn ổn, không được như kì vọng do xuất phát từ YG thôi.

- Nói cái này sợ mất lòng. Chứ chất nhạc YG trong bài này mờ lắm luôn. Nghe khúc sau thì nhạc lại quay về gần thời 2NE1 nhưng yếu tính swag hơn nhiều.

- Lần đầu tiên thấy một bài Kpop có đoạn rap hay hơn đoạn hát.

- Đã mong 1 bài debut vừa chất vừa slay như Whistle, nghe không khác gì nhạc Treasure.

- Nghe verse rất hay nhưng điệp khúc là loại nhạc mình ghét nhất, nghe sáo rỗng quá không ngấm được.

- Nếu so bài debut của các nhóm khác trong YG thì bài này chắc top cuối, rất đuối.

- Bài này chỉ gọi là nghe được, không khó nghe cũng không dính tai. Nhạc đúng màu YG nhưng không đúng với xu hướng nghe nhạc hiện tại. Fan Kpop, stan YG lâu năm thì có thể nghe nhiều nghe quen nhưng fan mới tìm hiểu Kpop thì chẳng đọng lại gì.

- Bài debut không đủ đô, đủ cháy. Phần hay nhất là pre-chorus, chứ chorus nhạt. Cuối bài cũng không sôi động như mong đợi. Nói chung nghe bị hụt làm sao ấy.