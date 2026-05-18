Elon Musk dự đoán con người sắp "thất nghiệp tự nguyện", Gen Z săn lùng nghề "miễn nhiễm" với AI và câu trả lời bất ngờ từ ông chủ khách sạn 20.000 người

Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu như Elon Musk liên tục đưa ra dự báo rằng việc lao động sẽ trở thành một "lựa chọn tự nguyện" trong vài năm tới nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), thế hệ trẻ đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt. Khi làn sóng sinh viên tốt nghiệp chuẩn bị bước vào thị trường lao động đầy biến động, cuộc săn lùng các lộ trình sự nghiệp "miễn nhiễm" với AI (AI-proof) đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, có một lĩnh vực cực kỳ tiềm năng, sở hữu khả năng chống chịu bền bỉ trước làn sóng tự động hóa nhưng lại đang bị nhiều người bỏ qua. Đó chính là ngành dịch vụ khách sạn và lưu trú.

Theo nhận định của ông Kurt Alexander, Chủ tịch Omni Hotels & Resorts (thương hiệu đang vận hành hơn 50 bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp trên khắp Bắc Mỹ với hơn 20.000 nhân sự), cơ hội gia nhập và thăng tiến trong ngành này thực chất rộng mở hơn nhiều so với những gì người trẻ thường nghĩ. Điểm mấu chốt không nằm ở những tấm bằng công nghệ hào nhoáng, mà nằm ở một yếu tố cốt lõi: thái độ.

Triết lý tuyển dụng "thái độ đi trước, kỹ năng theo sau"

Trong cuộc trò chuyện sâu sắc với tạp chí Fortune, ông Kurt Alexander đã chia sẻ thẳng thắn về góc nhìn tuyển dụng của mình. Ông cho biết doanh nghiệp hoàn toàn có thể đào tạo cho nhân sự mới mọi kiến thức chuyên môn về vận hành khách sạn.

Thế nhưng, điều mà không một khóa học nào có thể truyền tải được chính là thái độ sống, sự tử tế và lòng khao khát được phục vụ người khác. Theo ông, đây là một ngành nghề đòi hỏi sự chăm chỉ, đôi khi không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài, nhưng lại là một công việc tuyệt vời và mang lại giá trị nhân văn sâu sắc.

Quan điểm đặt thái độ lên hàng đầu này không phải là duy nhất. Triết lý này đồng điệu với tư duy của nhiều nhà lãnh đạo sừng sỏ trên thế giới, từ tỷ phú Mark Cuban cho đến CEO Amazon Andy Jassy.

Cả hai vị tỷ phú này đều từng nhiều lần nhấn mạnh rằng sự phù hợp về văn hóa doanh nghiệp cùng tinh thần ham học hỏi hoàn toàn có thể khỏa lấp những thiếu khuyết về mặt kỹ năng chuyên môn ban đầu.

Đối với ông Alexander, tư duy này không chỉ là lý thuyết suông mà được đúc rút từ chính hành trình chuyển mình đầy ngoạn mục của bản thân ông để vươn lên đỉnh cao của ngành công nghiệp không khói này.

Đối với những lao động trẻ tuổi đang chuẩn bị bước vào một thị trường việc làm bị định hình mạnh mẽ bởi tự động hóa, ông Alexander tin rằng các kỹ năng mềm của con người đang ngày càng trở nên đắt giá hơn.

Các chuỗi khách sạn lớn hiện nay quả thực đang ứng dụng AI rất hiệu quả để giải quyết các tác vụ lặp đi lặp lại như trả lời các câu hỏi thường gặp của khách hàng hoặc tối ưu hóa quy trình nhận/trả phòng.

Thế nhưng, ngành công nghiệp này vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào những khía cạnh mà máy móc không thể sao chép: xoa dịu một vị khách đang giận dữ, thấu cảm bầu không khí của một căn phòng, đưa ra những gợi ý tinh tế dựa trên cảm xúc cá nhân, hay kiến tạo những trải nghiệm mang tính kết nối con người để giữ chân khách hàng trung thành.

Các số liệu thống kê thực tế từ thị trường lao động đã minh chứng rõ nét cho nhận định này. Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào tháng 3/2026 cho thấy ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống có tỷ lệ mở việc làm cao nhất trong số tất cả các ngành công nghiệp, đạt mức 5,5%. Đồng thời, cơ quan này cũng dự báo từ năm 2024 đến năm 2034, lĩnh vực này sẽ tạo thêm hơn 553.000 việc làm mới.

Những nhân sự nổi bật nhất trong kỷ nguyên số sẽ là những người biết cách sử dụng công nghệ một cách khôn ngoan, đồng thời vẫn giữ được khả năng phán đoán nhạy bén và sự tò mò thuần túy của con người.

Ông Alexander nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên AI, khả năng đặt câu hỏi phản biện là một kỹ năng đang bị đánh giá thấp. Những người thành công nhất sẽ là những người biết cách ra lệnh (prompt) cho công nghệ và sở hữu trực giác nhạy bén để biết cần phải tinh chỉnh kết quả đầu ra như thế nào cho hoàn hảo.

Bên cạnh đó, sự chính trực và năng lực tự nhận thức bản thân cũng là những phẩm chất được đánh giá rất cao. Trong các buổi phỏng vấn tuyển dụng, vị Chủ tịch của Omni thường đặt ra một câu hỏi đầy thách thức cho các ứng viên: "Đâu là những góc gai góc, những điểm chưa hoàn hảo trong tính cách của bạn?".

Sự sẵn sàng trả lời một cách thành thật và thẳng thắn cho câu hỏi này sẽ tiết lộ nhiều điều hơn cả một bản CV được trau chuốt kỹ lưỡng. Nó phản ánh mức độ trưởng thành và khả năng tự thấu suốt của một cá nhân, vốn là hai phẩm chất cực kỳ quan trọng trong thế giới bị thống trị bởi AI, những thứ chỉ có thể được rèn giũa qua các mối quan hệ xã hội ngoài đời thực và những trải nghiệm thực tế, chứ không thể tìm thấy trên không gian mạng.

Dù bản thân sở hữu tới ba tấm bằng danh giá, bao gồm cả bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Đại học Northwestern, ông Alexander vẫn cho rằng những bài học cuộc sống giá trị nhất có thể đến từ bất kỳ môi trường giáo dục nào, từ trường thuộc nhóm Ivy League cho đến các trường cao đẳng cộng đồng. Điều cốt lõi là người trẻ phải tự đặt mình vào môi trường thực tế, học cách kết nối, ứng xử và tích lũy sự thông thái thông qua các mối quan hệ đời thực.

*Nguồn: Fortune, BI