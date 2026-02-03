Dương Tử thất bại thảm hại

Theo Sina , bộ phim Cây sinh mệnh do Dương Tử và Hồ Ca đóng chính lên sóng 3 ngày nhưng hiệu quả chiếu không tốt, thành tích liên tiếp sụt giảm. Thất bại này giáng đòn mạnh vào danh tiếng mà Dương Tử nỗ lực xây dựng suốt 10 năm qua.

Cụ thể, Cây sinh mệnh phát sóng trên kênh CCTV8 của Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, tuy nhiên rating trung bình của tập 1 chỉ đạt 1,77%, các tập tiếp theo trồi sụt không ổn định, và chưa phá mốc 2%. Chỉ số về độ hot trên nền tảng iQiYi của phim chưa đạt 9.000 điểm. Phim của Dương Tử có rating thấp hơn tác phẩm Tiểu thành đại sự trước đó của Triệu Lệ Dĩnh và không khả quan so với mặt bằng chung về tỷ suất người xem của kênh CCTV8.

Phim mới của Dương Tử bị chê chạy marketing quá mức, gian lận số liệu nhưng vẫn thất bại.

Không những vậy, diễn xuất của Dương Tử gặp nhiều ý kiến trái chiều. Cô thể hiện nữ cảnh sát Bạch Cúc chiến đấu chống lại bọn sơn tặc săn bắt linh dương và các loài vật quý hiếm trên vùng cao nguyên Tây Tạng. Song, nữ diễn viên bị nhận xét có thân hình gầy gò thiếu sức sống, cảnh đánh nhau đua xe bắn súng, chạy đuổi theo sơn tặc đều không có lực, tư thế xấu, không đúng chuẩn của một chiến sĩ cảnh sát ngày đêm đối mặt với nguy hiểm.

Dương Tử còn lộ điểm yếu không kiểm soát tốt biểu cảm trong các cảnh cao trào. Ngũ quan của cô nhăn nhó, kém sắc và chỉ có biểu cảm gào to. Lời thoại của Dương Tử cũng không tốt, nhiều câu khó nghe rõ.

Khán giả so sánh Dương Tử và đối thủ Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim Lợi kiếm hoa hồng. Mỹ nhân Tân Cương thường bị đánh giá diễn xuất kém hơn Dương Tử nhưng lại có động tác võ thuật dứt khoát, mạnh mẽ và đẹp mắt hơn.

Dương Tử bị chê không thể hiện tốt vai nữ cảnh sát.

Chính màn thể hiện kém cỏi trong phim mới khiến danh tiếng của Dương Tử bị tổn hại. Nhiều khán giả cho rằng những lời khen dành cho diễn xuất của cô trong quá khứ bị thổi phồng quá mức. Dương Tử diễn xuất rập khuôn, chỉ hợp với một số dạng vai nhất định.

Thực tế, khi càng có tuổi áp lực dành cho nữ diễn viên càng lớn. Các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên... đều phải từ bỏ dòng phim thần tượng để chuyển sang đóng phim chính kịch với các đề tài về xã hội, gia đình. Tuy nhiên, những nhân vật "đời thường" như vậy lại đòi hỏi diễn xuất có chiều sâu, tự nhiên và giàu cảm xúc.

Dương Tử cũng nỗ lực chuyển mình sang dòng phim chính kịch nhưng cô chưa có vai diễn ghi dấu ấn. Dương Tử bị nhận xét giữ cách diễn của phim ngôn tình vào phim mới, cách thể hiện thiếu tự nhiên, kém hơn cả diễn viên không chuyên trong phim.

Dương Tử một lần nữa thất bại khi thử sức với dòng phim chính kịch.

Theo Sina , ưu điểm của dòng phim thần tượng là có nội dung về tình yêu, lượng khán giả đông đảo, tình tiết hấp dẫn, đồ họa đẹp, vì vậy dù diễn viên có khuyết điểm về diễn xuất cũng dễ dàng được bỏ qua. Nhưng dạng phim chính kịch đòi hỏi yêu cầu cao hơn trong cách xây dựng nhân vật, câu chuyện cũng chân thực và không có nhiều cao trào. Vì vậy, không phải diễn viên thần tượng nào cũng thành công khi chuyển sang đóng phim chính kịch. Trước đó, Triệu Lộ Tư, Thành Nghị, La Vân Hi cũng đã nhận thất bại, Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích đóng phim chính kịch cũng không mấy khả quan. Do đó, Dương Tử cần nỗ lực hơn nữa để chinh phục con đường này.