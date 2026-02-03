Studio của Vương Sở Nhiên mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích khi tung ra video quảng bá cho bộ phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Thay vì được chiêm ngưỡng nhan sắc thật của nữ diễn viên, khán giả lại nhìn thấy một gương mặt hao hao Vương Sở Nhiên nhưng cũng rất khác lạ, thiếu thần thái quen thuộc.

Studio của Vương Sở Nhiên gây tranh cãi khi làm video AI để quảng bá cho phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa? sắp chiếu.

Đoạn video nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, khiến không ít fan phải bày tỏ sự thất vọng. Việc sử dụng AI trong quảng bá phim vì thế bị đánh giá là phản tác dụng, là một nước cờ sai lầm.

Vương Sở Nhiên đang được xem là một trong những chiến thần nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ đương đại. Cô sở hữu gương mặt kinh diễm, khí chất cổ điển và được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Lưu Diệc Phi, vì vậy còn được gọi là thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới. Thậm chí, trong mắt fan và một bộ phận khán giả, Vương Sở Nhiên còn được đánh giá là không hề thua kém, thậm chí có phần nhỉnh hơn đàn chị minh tinh.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng studio của Vương Sở Nhiên đang tự làm khó mình. Khi nữ diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật, việc quay những video quảng bá do chính cô tham gia lẽ ra phải là sự lựa chọn hàng đầu, thay vì cách quảng bá thiếu tinh tế, thu hút tranh cãi như studio đã làm. Trước phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, hiện video này đã bị xóa đi.

Nói thêm về Còn Ra Thể Thống Gì Nữa?, đây là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Thất Anh Tuấn. Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai Vương Thúy Hoa, một cô gái làm công ăn lương bình thường ở thế giới hiện đại. Biến cố xảy ra khi cô xuyên vào trong sách, trở thành yêu phi Dữu Vãn Âm. Tại đậy, cô gặp được hai người khác cũng xuyên không giống mình, trong đó có Hạ Hầu Đạm, vị vua đang ngồi trên ngai vàng, sau này sẽ trở thành người yêu định mệnh của cô.

Với nội dung thú vị và sự góp mặt của Vương Sở Nhiên, bộ phim vốn được khán giả kỳ vọng cao. Hy vọng rằng những tranh cãi xoay quanh video quảng bá bằng AI sẽ không ảnh hưởng đến thiện cảm ban đầu mà công chúng dành cho tác phẩm.