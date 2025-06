Đường đi lắt léo, đổi hướng liên tục của bão số 1: Giật cấp 14, gây mưa lớn kỷ lục nhiều nơi

Theo tin dự báo bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 13/6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Đường đi của bão số 1

Đến 10h ngày 14/6, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau chuyển sang hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên khu vực bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm trên biển: Phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; từ 106,5 đến 111,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 - ảnh hưởng đến phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Đến 10h ngày 15/6, bão số 1 đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí lúc này ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ 106,5 đến 113,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 - tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Đến 10h ngày 16/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/h và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Vị trí lúc này ở khoảng 26,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam Trung Quốc. Sức gió giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của báo số 1, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 2,0-4,0m, riêng phía Đông 3,0-5,0m. Biển động dữ dội. Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng:

Gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão đi qua 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Ở vùng ven bờ, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp nước dâng do bão, vùng biển từ Hải Phòng đến Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao, cụ thể tại Hòn Dấu đạt 3,9m, Hòn Ngư đạt 2,8m, gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian từ 17 đến 19 giờ các ngày 13.6 và 14.6.

Trên đất liền, từ trưa và chiều 13.6, vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Vùng ven biển Thái Bình và Nam Định có gió mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7.

Trong ngày 13.6, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Các tỉnh Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Trước diễn biến phức tạp của bão và thời tiết nguy hiểm trên biển cũng như đất liền, du khách đang có kế hoạch di chuyển hoặc lưu trú tại các khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, cũng như trên các đảo và vịnh Bắc Bộ, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Hạn chế di chuyển bằng đường thủy, tránh các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là leo núi, tắm biển, cắm trại trong thời điểm từ ngày 13 đến 15/6.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và dông nguy hiểm.